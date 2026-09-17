Gyakran kell pisilned, de nem csíp? Mutatjuk, mi minden állhat a gyakori vizelés hátterében, és mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Ha egymás után többször kell kimenned a mosdóba, de nincs égő, csípő érzés vizelés közben, könnyű azt gondolni, hogy akkor biztosan nincs semmi gond. A gyakori vizelés valóban sokszor társul húgyúti fertőzéshez, de a háttérben ennél jóval több minden állhat, a sok folyadéktól vagy koffeintől kezdve a túlműködő hólyagon át bizonyos anyagcsere- és húgyúti problémákig.

Gyakran kell pisilned, de nem csíp? Az is számít mennyit iszol, de többek között cukorbetegség is állhat a háttérben

A legfontosabb első kérdés ezért nem feltétlenül az, hogy hányszor kell vécére menned, hanem az, hogy mennyi vizelet ürül egy-egy alkalommal. Amennyiben szinte csak néhány csepp vagy kevés vizelet jön, de rövid idő múlva újra jelentkezik az inger, egészen másról lehet szó, mint amikor minden alkalommal nagyobb mennyiséget ürítesz.

Nem mindegy, hogy keveset vagy sokat pisilsz

Nincs olyan univerzális szám, amely fölött a vizelések száma önmagában már betegséget jelentene. A gyakoriságot befolyásolja többek között az elfogyasztott folyadék mennyisége, az életmód, az italok összetétele és az is, hogy mi számít megszokottnak az adott embernél. Éppen ezért sokkal beszédesebb, ha ahhoz képest tapasztalsz változást, ami nálad korábban normális volt.

Ha hirtelen vagy fokozatosan egyre gyakrabban kell mosdóba járnod, éjszaka is rendszeresen felébredsz miatta, vagy a tünet már zavarja a mindennapjaidat, érdemes utánajárni az okának.

A gyakori, kis mennyiségű vizeletürítés és a 24 óra alatt termelődő szokatlanul nagy mennyiségű vizelet nem ugyanaz. Előbbi inkább a hólyag működésével, telődésével vagy kiürülésével kapcsolatos problémára utalhat, míg utóbbinál a folyadékbevitel, bizonyos gyógyszerek, illetve anyagcsere- vagy vesével kapcsolatos okok is felmerülhetnek.

Ezt érdemes feljegyezned: Ha nem egyértelmű, mi történik, néhány napig vezess egyszerű vizelési naplót. Írd fel, mikor mentél vécére, körülbelül mennyi vizelet távozott, mennyit ittál, jelentkezett-e sürgető inger, illetve történt-e vizeletvesztés.

Az Európai Urológiai Társaság irányelve szerint a legalább háromnapos hólyagnapló megbízhatóan segíthet rögzíteni többek között a vizelés gyakoriságát, az egy alkalommal ürített mennyiséget, a sürgető ingert és a folyadékbevitelt.

Ha állandóan sürget a hólyagod

Amikor nemcsak gyakran kell menned, hanem hirtelen, nehezen elnyomható vizelési inger tör rád, esetleg nem érsz ki mindig időben a vécére, vagy éjszaka is többször felébredsz, felmerülhet a túlműködő hólyag szindróma. Ennek éppen a sürgető vizelési inger a jellegzetes tünete, amelyhez gyakori vizelés és éjszakai vizelés is társulhat.

A túlműködő hólyag tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki sokat jár vécére: a sürgető inger fontos része a tünetegyüttesnek.

Férfiaknál a gyenge vizeletsugárra is figyelni kell

Amennyiben gyakori vizeléshez férfiaknál gyenge vagy akadozó vizeletsugár, nehézkes vizeletindítás, illetve az az érzés társul, hogy vizelés után sem ürült ki teljesen a hólyag, az elégtelen hólyagürítés is szóba jöhet.

Ennek egyik gyakori oka A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás lehet, amely a húgycső környékén akadályozhatja a vizelet útját. A tünetek önmagukban természetesen nem jelentenek prosztatarákot, de ha újonnan jelentkeznek vagy tartósan fennállnak, érdemes orvossal megbeszélni őket.

A sok pisilés néha a vércukorral is összefügghet

A gyakori vizelés önmagában természetesen nem jelenti azt, hogy cukorbetegség áll a háttérben.

Ha azonban ehhez feltűnően erős szomjúság, fáradékonyság, homályos látás vagy megmagyarázhatatlan fogyás is társul, érdemes a vércukorszintet ellenőriztetni.

A gyakori, kis mennyiségű vizeletürítés és a 24 óra alatt termelődő szokatlanul nagy mennyiségű vizelet nem ugyanaz

Cukorbetegségben a megemelkedett vércukorszint fokozott vizeletürítéssel és szomjúsággal járhat. A tünetek típusa és erőssége ugyanakkor egyénenként eltérhet, és sokaknál hosszú ideig alig vannak észrevehető panaszok, ezért ha a gyakori vizeléshez több, egymással összefüggő tünet is társul, nem érdemes kizárólag a folyadékbevitelre fogni a dolgot.

Attól még lehet húgyúti fertőzés, hogy nem csíp

A csípő, égő vizelés hiánya valóban kevésbé teszi tipikussá a húgyúti fertőzés képét, de önmagában nem zárja ki a fertőzést. A gyakori vizelés és a sürgető inger húgyúti fertőzés mellett is jelentkezhet, amennyiben újonnan alakult ki a panasz, és nem világos, mi okozza, egy vizeletvizsgálat segíthet tisztázni a helyzetet. Szükség esetén vizelettenyésztést is végezhetnek, különösen akkor, ha a tünetek alapján felmerül a fertőzés gyanúja.

Mikor ne várj vele?

A gyakori vizelés sok esetben nem sürgősségi probléma, vannak azonban olyan tünetek, amelyeknél nem érdemes otthon napokig figyelgetni a helyzetet.

Azonnali orvosi segítségre van szükség például akkor, ha:

hirtelen egyáltalán nem tudsz vizeletet üríteni , miközben erős vizelési ingered és alhasi fájdalmad van;

, miközben erős vizelési ingered és alhasi fájdalmad van; láz vagy hidegrázás jelentkezik, különösen deréktáji vagy oldalt jelentkező fájdalommal együtt;

látható vér jelenik meg a vizeletben;

jelenik meg a vizeletben; új vizelési problémához erős derékfájdalom, a gáttájék vagy a fenék környékének zsibbadása, illetve új vizelet- vagy székletürítési zavar társul.

A hirtelen kialakuló vizeletelakadás sürgős ellátást igényelhet. Az újonnan jelentkező vizelési zavarok és érzészavarok bizonyos gerinceredetű idegi problémák figyelmeztető jelei is lehetnek, ezért ilyen kombináció esetén szintén gyors kivizsgálás indokolt.

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