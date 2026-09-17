Amikor közeledik a megfázásos és influenzás időszak, sokan automatikusan vitaminokhoz és étrend-kiegészítőkhöz nyúlnak. Az immunrendszer támogatása azonban jóval többről szól, mint a C- vagy D-vitamin pótlásáról. A mindennapi szokásaink, az alvástól a mozgáson át egészen a szájápolásig szintén fontos szerepet játszhatnak abban, hogy szervezetünk megfelelően működjön.

Ahogy közeleg az ősz, ezzel együtt a megfázós és vírusos időszak, érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni immunrendszerünk támogatására. Most 5 olyan módszert mutatunk, amivel támogathatod az immunrendszered!

5 meglepő, de hatásos szokás, ami az immunrendszered támogatásában is segíthet

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Az immunrendszer támogatása nem egyetlen „csodaszeren” múlik

Az immunrendszer egészséges működését nem egyetlen vitamin, étel vagy étrend-kiegészítő biztosítja. Sokkal inkább a mindennapi szokások összessége számít.

A megfelelő és rendszeres alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a stressz kezelése, a megfelelő folyadékbevitel és a jó szájhigiénia mind olyan alapok, amelyekre érdemes figyelni.

Ha pedig valóban felmerül valamilyen tápanyaghiány, érdemes azt célzottan kivizsgálni ahelyett, hogy automatikusan minél több étrend-kiegészítőt kezdenénk szedni.

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