5 meglepő, de hatásos szokás, ami az immunrendszered támogatásában is segíthet

Ahogy közeleg az ősz, ezzel együtt a megfázós és vírusos időszak, érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni immunrendszerünk támogatására. Most 5 olyan módszert mutatunk, amivel támogathatod az immunrendszered!
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Az immunrendszer támogatása nem egyetlen „csodaszeren” múlik
Az immunrendszer egészséges működését nem egyetlen vitamin, étel vagy étrend-kiegészítő biztosítja. Sokkal inkább a mindennapi szokások összessége számít.
A megfelelő és rendszeres alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a stressz kezelése, a megfelelő folyadékbevitel és a jó szájhigiénia mind olyan alapok, amelyekre érdemes figyelni.
Ha pedig valóban felmerül valamilyen tápanyaghiány, érdemes azt célzottan kivizsgálni ahelyett, hogy automatikusan minél több étrend-kiegészítőt kezdenénk szedni.