Az első számú stresszcsökkentő fűszer: bárhol elérhető, olcsó, és a dietetikusok is ajánlják

A stresszkezelés kulcsfontosságú a mentális és fizikai egészség szempontjából, de sokszor nem egyszerű. Szerencsére van egy hatékony természetes megoldás, amely valószínűleg a konyhaszekrényedben is ott lapul: a kurkuma, a currykeverék jellegzetes sárga színét adó fűszer. Tudj meg mindent a kurkuma stresszoldó hatásairól, fogyasztásának módjairól, és arról, hogyan illesztheted a mindennapokba.

Tudtad, hogy a kurkuma, többek közt a nálunk is népszerű curry fűszerkeverék jellegzetes, napsárga fűszere nemcsak finom, olcsó és bárhol beszerezhető, de gyulladáscsökkentő, sőt, még a stressz csökkentésében is segíthet? Íme a tudomány és a dietetikusok tanácsai az Eatingwell cikke alapján.

Kurkumagyökér és -por

Hogyan csökkenti a kurkuma a stresszt?

A kurkuma a gyömbérfélék családjába tartozik, és évszázadok óta elismert egészségmegőrző tulajdonságai miatt. Stresszoldó hatását a curcumin nevű vegyületnek köszönheti, amely csökkenti a gyulladást és védi a sejteket. Ez a mechanizmus fontos szerepet játszhat a hangulat szabályozásában.

A szervezetünkben levő gyulladás a mentális egészségünk romlásához (is) vezethet, a depresszió pedig fokozhatja a gyulladást. A kurkuma curcuminja ezzel szemben ígéretes a gyulladás és a depresszió ellen is - meséli Karman Meyer dietetikus.

"A curcumin antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai hozzájárulhatnak a szorongás és depresszió tüneteinek enyhítéséhez, és javíthatják a mentális egészséget"

- teszi hozzá Miranda Galati dietetikus.

5 ínycsiklandó mód, hogy beépítsd a kurkumát az étrendedbe

Készíts fűszeres curryt: a kurkuma adja a curry fűszerkeverékek és a curry egytálételek jellegzetes színét és ízét. Golden milk latte: tej, juharszirup, vanília, kurkuma, fahéj és gyömbér keveréke, egy csipet borssal a jobb felszívódásért. Sütőben sült zöldségek: szórd meg kurkumával a zöldségeket, aranyló színt és gyulladáscsökkentő hatást adva nekik. Smoothie-kba: adj egy kis kanálnyi kurkumát fagyasztott gyümölcs, joghurt és spenót keverékéhez. Snackek tetejére: szórd meg kurkumával a saláta, az avokádótoast, házi popcorn vagy hummusz tetejét, extra íz és tápanyag céljából.

A Golden Milk, azaz a kurkumás csodatej receptjét itt találod!

Kurkuma a mindennapokban – hogyan érdemes fogyasztani?

Természetesen a kurkuma - is - akkor a leghatásosabb, ha egészséges életmóddal kombináljuk.

Néhány egyszerű tipp a testi-lelki jóllétért:

Maradj aktív: a sport, de a séta, jóga vagy tánc is segít felszabadítani az endorfinokat, és csökkenti a stresszt.

a sport, de a séta, jóga vagy tánc is segít felszabadítani az endorfinokat, és csökkenti a stresszt. Gyakorold a tudatos lelassulást: a mindennapi meditáció vagy mélylégzés segít a lelki nyugalom elérésében.

a mindennapi meditáció vagy mélylégzés segít a lelki nyugalom elérésében. Aludj eleget: a rendszeres és minőségi alvás segít szabályozni a hangulatot és az energiaszintet.

a rendszeres és minőségi alvás segít szabályozni a hangulatot és az energiaszintet. Egyél kiegyensúlyozottan: fogyassz gyümölcsöket, zöldségeket, sovány fehérjét, egészséges zsírokat és sok-sok rostot.

Tippek és tudnivalók:

A curcumin antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású , így természetes módon támogathatja a stresszkezelést.

, így természetes módon támogathatja a stresszkezelést. Érdemes egészséges életmóddal kombinálni , kiegyensúlyozott étrenddel, mozgással, tudatos légzéssel és megfelelő alvással.

, kiegyensúlyozott étrenddel, mozgással, tudatos légzéssel és megfelelő alvással. A bors hozzáadása növeli a curcumin felszívódását a szervezetben.

Összefoglalva:

A kurkuma már évszázadok óta része a hagyományos gyógyászatnak, főleg szorongás és depresszió csökkentésére .

. A curcumin hozzájárulhat a gyulladás csökkentéséhez , ami javítja a hangulatot.

, ami javítja a hangulatot. A rendszeres fogyasztása és a megfelelő életmód kombinációja támogatja az agy egészségét.

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