Az első számú stresszcsökkentő fűszer: bárhol elérhető, olcsó, és a dietetikusok is ajánlják

Tudtad, hogy a kurkuma, többek közt a nálunk is népszerű curry fűszerkeverék jellegzetes, napsárga fűszere nemcsak finom, olcsó és bárhol beszerezhető, de gyulladáscsökkentő, sőt, még a stressz csökkentésében is segíthet? Íme a tudomány és a dietetikusok tanácsai az Eatingwell cikke alapján.
Hogyan csökkenti a kurkuma a stresszt?
A kurkuma a gyömbérfélék családjába tartozik, és évszázadok óta elismert egészségmegőrző tulajdonságai miatt. Stresszoldó hatását a curcumin nevű vegyületnek köszönheti, amely csökkenti a gyulladást és védi a sejteket. Ez a mechanizmus fontos szerepet játszhat a hangulat szabályozásában.
A szervezetünkben levő gyulladás a mentális egészségünk romlásához (is) vezethet, a depresszió pedig fokozhatja a gyulladást. A kurkuma curcuminja ezzel szemben ígéretes a gyulladás és a depresszió ellen is- meséli Karman Meyer dietetikus.
"A curcumin antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai hozzájárulhatnak a szorongás és depresszió tüneteinek enyhítéséhez, és javíthatják a mentális egészséget"
- teszi hozzá Miranda Galati dietetikus.
5 ínycsiklandó mód, hogy beépítsd a kurkumát az étrendedbe
- Készíts fűszeres curryt: a kurkuma adja a curry fűszerkeverékek és a curry egytálételek jellegzetes színét és ízét.
- Golden milk latte: tej, juharszirup, vanília, kurkuma, fahéj és gyömbér keveréke, egy csipet borssal a jobb felszívódásért.
- Sütőben sült zöldségek: szórd meg kurkumával a zöldségeket, aranyló színt és gyulladáscsökkentő hatást adva nekik.
- Smoothie-kba: adj egy kis kanálnyi kurkumát fagyasztott gyümölcs, joghurt és spenót keverékéhez.
- Snackek tetejére: szórd meg kurkumával a saláta, az avokádótoast, házi popcorn vagy hummusz tetejét, extra íz és tápanyag céljából.
A Golden Milk, azaz a kurkumás csodatej receptjét itt találod!
Kurkuma a mindennapokban – hogyan érdemes fogyasztani?
Természetesen a kurkuma - is - akkor a leghatásosabb, ha egészséges életmóddal kombináljuk.
Néhány egyszerű tipp a testi-lelki jóllétért:
- Maradj aktív: a sport, de a séta, jóga vagy tánc is segít felszabadítani az endorfinokat, és csökkenti a stresszt.
- Gyakorold a tudatos lelassulást: a mindennapi meditáció vagy mélylégzés segít a lelki nyugalom elérésében.
- Aludj eleget: a rendszeres és minőségi alvás segít szabályozni a hangulatot és az energiaszintet.
- Egyél kiegyensúlyozottan: fogyassz gyümölcsöket, zöldségeket, sovány fehérjét, egészséges zsírokat és sok-sok rostot.
Tippek és tudnivalók:
- A curcumin antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, így természetes módon támogathatja a stresszkezelést.
- Érdemes egészséges életmóddal kombinálni, kiegyensúlyozott étrenddel, mozgással, tudatos légzéssel és megfelelő alvással.
- A bors hozzáadása növeli a curcumin felszívódását a szervezetben.
Összefoglalva:
- A kurkuma már évszázadok óta része a hagyományos gyógyászatnak, főleg szorongás és depresszió csökkentésére.
- A curcumin hozzájárulhat a gyulladás csökkentéséhez, ami javítja a hangulatot.
- A rendszeres fogyasztása és a megfelelő életmód kombinációja támogatja az agy egészségét.