A tavalyi történelmi áremelkedés után, úgy néz ki, soha nem látott árzuhanásba kezdett a kakaó világpiaci ára. Lássuk, mire számíthatunk a csokoládé árát illetően!

Az utóbbi években a kakaó ára csaknem háromszorosára emelkedett, amit mi, édességfogyasztók is erősen megéreztünk. Lehet eljött a várva várt pillanat, és normalizálódhat a csokoládé ára.

Olcsóbb lesz végre a csoki? Soha nem látott árzuhanásba kezdett a kakaó

A kakaó ára tavaly 13000 dollárra emelkedett tonnánként, ami a szélsőséges időjárás és a pusztító betegségek következménye volt.

Az árak idén 50 százalékkal estek vissza a gyengülő kereslet és a javuló betakarítási kilátások miatt. Ez így a valaha volt legmeredekebb visszaesés is egyben.

Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy a csokoládék és édességek ára csökkenne, hiszen a gyártók az áremelkedéskor vásárolt mennyiséget dolgozzák fel. Emellett a drága kakaó miatt olyan receptmódosításokat is végrehajtottak, amiket a gyártásban nem annyira egyszerű visszafordítani.

A kakaó drágulása az egész piacot megrengette, most pedig a gyártók nem sietnek csökkenteni termékeik fogyasztói árát.

Az elemzők és termelők szerint legkorábban jövő év második felében jöhet el a kívánt árcsökkenés.

A 2025-ös júliusi magyar inflációs adatok szerint a csokoládé és kakaó termékek éves szinten 20,4 százalékkal lettek drágábbak, írja a 24.hu.

