Gasztro

2026.01.25.

Heti Menü – Sütőtökös ételekben és fánkokban fürdünk január utolsó hetén

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A hétre kínált főételek és levesek legtöbbje sütőtököt rejt magában, elvégre még mindig dübörög a szezon, a desszert pedig minden áldott nap egy-egy csodafánk lesz, az apácafingocskától a túrófánkon át a csörögéig. Főzzetek velünk ezen a héten is!

tortilla

Réteges tortillapizza

Én most paradicsomos tortillalapot használtam. Sokkal jobban mutat a tányéron a színes (paradicsomos, vagy spenótos) lap bármire használjuk is. A ragu elkészítésénél a fűszerezést ...

rántott hús

Elronthatatlan kijevi csirke

A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ...

Vitaminok
Gasztro

3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

