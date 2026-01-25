Heti Menü – Sütőtökös ételekben és fánkokban fürdünk január utolsó hetén

-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű214Kalória5.3gFehérje13.9gSzénhidrát15.7gZsír
-
Főétel
A legfinomabb sütőtökburgeradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes861Kalória16.4gFehérje99.4gSzénhidrát46.1gZsír
-
Desszert
Túrófánk egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes580Kalória23.8gFehérje49gSzénhidrát31.4gZsír
hétfő
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű162Kalória2gFehérje32.5gSzénhidrát3.1gZsír
-
Főétel
GombapörköltadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű127Kalória8.8gFehérje14gSzénhidrát6.4gZsír
-
Desszert
Puha almafánk egyszerűenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű348Kalória7.4gFehérje58gSzénhidrát10.5gZsír
kedd
-
-
-
Leves
Vegán krumplilevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű331Kalória17.7gFehérje43.6gSzénhidrát12.7gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes310Kalória11.8gFehérje47.6gSzénhidrát9.4gZsír
-
Desszert
Mázas fánkfocacciaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes401Kalória6.5gFehérje86gSzénhidrát3.4gZsír
szerda
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű431Kalória23.8gFehérje66.2gSzénhidrát7.4gZsír
-
Főétel
Egyszerű sütőtöknudliadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű244Kalória6.8gFehérje51.9gSzénhidrát0.6gZsír
-
Desszert
Olasz cukros fánkadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes244Kalória6.8gFehérje49.2gSzénhidrát1.7gZsír
csütörtök
-
-
-
Saláta
Vegán cézársalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1367Kalória61.1gFehérje171.3gSzénhidrát55gZsír
-
Főétel
Egyszerű sütőtöktócsniadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű74Kalória1.8gFehérje18gSzénhidrát0.2gZsír
-
Desszert
Narancsos apácafingocskaadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes641Kalória8.8gFehérje38.3gSzénhidrát50.8gZsír
péntek
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű368Kalória6.4gFehérje65.1gSzénhidrát13.5gZsír
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes499Kalória21.1gFehérje35.7gSzénhidrát30.6gZsír
-
Desszert
Loukoumades, a mézes fánkgolyóadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes401Kalória6gFehérje93.8gSzénhidrát1gZsír
szombat
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes327Kalória5.7gFehérje15.1gSzénhidrát22.4gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes730Kalória21.4gFehérje85.1gSzénhidrát35.7gZsír
-
Desszert
Egyszerű csörögefánkadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű215Kalória4.7gFehérje28.2gSzénhidrát8.8gZsír
vasárnap
-
Heti Menü – Sütőtökös ételekben és fánkokban fürdünk január utolsó hetén
A hétre kínált főételek és levesek legtöbbje sütőtököt rejt magában, elvégre még mindig dübörög a szezon, a desszert pedig minden áldott nap egy-egy csodafánk lesz, az apácafingocskától a túrófánkon át a csörögéig. Főzzetek velünk ezen a héten is!