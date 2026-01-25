Heti Menü – Sütőtökös ételekben és fánkokban fürdünk január utolsó hetén

A hétre kínált főételek és levesek legtöbbje sütőtököt rejt magában, elvégre még mindig dübörög a szezon, a desszert pedig minden áldott nap egy-egy csodafánk lesz, az apácafingocskától a túrófánkon át a csörögéig. Főzzetek velünk ezen a héten is!