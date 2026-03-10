12 részes Parkside-szett érkezik a Lidlbe, olcsón – A kertészkedők örülhetnek a legjobban

Újabb hét, újabb akció érkezik a Lidlből. A kertészkedés szerelmesei örülhetnek a legjobban, hiszen 12 részes készlet érkezik, potom pénzért.

Szuper akcióval vár a Lidl 2026. március 12-től, ugyanis 12 részes Parkside palántázókészlet érkezik a boltokba. Lássuk a részleteket!

A Lidlben a Parkside palántázókészlet most csak 1999 forint

Már javában érkeznek a boltokba a kertészkedős felszerelések, amikhez igen jó áron juthatunk hozzá.

Március 12-től a készlet erejéig elérhető a Lidlben a Parkside palántázókészlet, 1999 forintért.

A 12 részes szett egy mini melegágy magoknak, dugványoknak és csíráknak. A tálca mérete 36x22x11,5 cm.

A szett tartalma:

4 db tábla

4 db tető

4 db átlátszó

Parkside palántázókészlet a Lidlben

A palántázókészlet mellett Parkside növényszaporító állomás is elérhető 1999 forintért, ami stabil fakerettel érkezik, kétféle méretben.

Miért hasznos egy palántázókészlet?

A palántázókészlet azért hasznos, mert megkönnyíti a növények magról történő nevelését, és jobb körülményeket biztosít a csírázáshoz. A zárt környezet segít fenntartani a megfelelő nedvességet és hőmérsékletet, ami kedvez a magok gyors és egyenletes csírázásának.

A palántázókészlet használatával a (hobbi)kertészek már a kinti ültetési szezon előtt el tudják kezdeni a növények nevelését lakásban vagy üvegházban, így amikor beköszönt a melegebb idő, már fejlettebb és erősebb palántákat ültethetnek ki a kertbe vagy erkélyládába.

Emellett a készlet rendszerezetté és helytakarékossá teszi a palántanevelést, valamint kezdők számára is egyszerűbbé és sikeresebbé teszi a palántanevelést.

Tippek palántaneveléshez

A vízszintes vagy függőrácsos fektetés, avagy a kötélművelés az üvegházi termesztésből származik, de tökéletesen alkalmas városi kertekbe és erkélyes zöldségeskertekbe is.

Egy másik hatékony módszer (például a paradicsompalánta esetében), ha szeretnénk nagyobb termést kapni, ha fektetve ültetjük el a palántát. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a sekély gödörbe nem állítjuk, hanem a föld felszínére fektetjük, vagy 45 fokos szögben megdöntve ültetjük el a palántát.

