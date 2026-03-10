Mentes

2026.03.10.

A tojás D-vitamin-tartalma akkor hasznosul legjobban, ha így készíted el

Nem mindegy, mivel párosítod a tojást, ha ki szeretnéd maxolni a benne levő D-vitamint. És miért ne tennéd?

A D-vitamin egy nagyon fontos tápanyag és hormon, amely segíti a szervezet megfelelő működését. Jelentős szerepe van a csontok erősítésében, valamint támogatja az anyagcserét, a hormonrendszert és az immunrendszert.

Avokádókrémes-tojásos szendvics
A tojást párosítsd avokádóval, chiamaggal, így jobban hasznosul a D-vitamin!

A legtöbben nem jutunk elegendő D-vitaminhoz

Ennek oka lehet például, hogy több időt töltünk zárt térben, hiszen legfontosabb természetes forrása a napfény. Élelmiszerből pedig sajnos kevés olyan létezik, amely jelentős mennyiségben tartalmazza.

A tojás, különösen a tojássárgája, az egyik legkiemelkedőbb természetes D-vitamin-forrás, így kis, de értékes mennyiséggel hozzájárulhat a napi bevitelhez.

Tudtad azonban, hogy nem mindegy, hogyan fogyasztod a tojást, ha ki akarod aknázni a D-vitamin-tartalmát?

A tojást egészséges zsiradékkal párosítsd!

Mivel a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért jobban felszívódik, ha a tojást valamilyen "jó" zsiradékkal együtt fogyasztod, így a szervezet hatékonyabban tudja hasznosítani.

Fontos:

a tojás esetében a tojássárgája tartalmazza a D-vitamint, ezért ha valaki csak a tojásfehérjét fogyasztja, gyakorlatilag elveszíti ezt a tápanyagot. Ráadásul a sárgája természetes zsírt is tartalmaz, ami segíti a D-vitamin hatékonyabb hasznosulását.

Javítsd a tojás D-vitaminjának felszívódását extra zsiradékkal!

Bár a tojássárgája már tartalmaz némi zsírt, némi extra egészséges zsiradék hozzáadása tovább javíthatja a D-vitamin felszívódását. Emellett segíthet abban is, hogy a szervezet jobban hasznosítsa a tojással gyakran együtt fogyasztott ételek zsírban oldódó vitaminjait, például a gombában lévő D-vitamint, a sárgarépa A-vitaminját vagy a spenót K-vitaminját.

tojásos-lazacos szendvics salátával
Zsíros halakkal párosítva még jobban hasznosul a tojás D-vitaminja

Erre több egyszerű módszer is van:

  • Egészséges olajokkal készítsd a tojást: például extra szűz olívaolajjal vagy avokádóolajjal.
  • Avokádó: fogyassz a tojás mellé avokádót, mert szívbarát telítetlen zsírokat tartalmaz.
  • Szórd meg a tojást magvakkal: a chiamag vagy lenmag is egészséges zsírokat tartalmaz.
  • Zsíros halakkal párosítsd: szardíniával, makrélával, füstölt lazaccal, stb.

Ezek az egyszerű kombinációk segíthetnek abban, hogy a szervezet hatékonyabban hasznosítsa a tojásban lévő D-vitamint.

Forrásunk volt.

