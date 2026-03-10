A tojás D-vitamin-tartalma akkor hasznosul legjobban, ha így készíted el

A D-vitamin egy nagyon fontos tápanyag és hormon, amely segíti a szervezet megfelelő működését. Jelentős szerepe van a csontok erősítésében, valamint támogatja az anyagcserét, a hormonrendszert és az immunrendszert.
A legtöbben nem jutunk elegendő D-vitaminhoz
Ennek oka lehet például, hogy több időt töltünk zárt térben, hiszen legfontosabb természetes forrása a napfény. Élelmiszerből pedig sajnos kevés olyan létezik, amely jelentős mennyiségben tartalmazza.
A tojás, különösen a tojássárgája, az egyik legkiemelkedőbb természetes D-vitamin-forrás, így kis, de értékes mennyiséggel hozzájárulhat a napi bevitelhez.
Tudtad azonban, hogy nem mindegy, hogyan fogyasztod a tojást, ha ki akarod aknázni a D-vitamin-tartalmát?
A tojást egészséges zsiradékkal párosítsd!
Fontos:
a tojás esetében a tojássárgája tartalmazza a D-vitamint, ezért ha valaki csak a tojásfehérjét fogyasztja, gyakorlatilag elveszíti ezt a tápanyagot. Ráadásul a sárgája természetes zsírt is tartalmaz, ami segíti a D-vitamin hatékonyabb hasznosulását.
Javítsd a tojás D-vitaminjának felszívódását extra zsiradékkal!
Bár a tojássárgája már tartalmaz némi zsírt, némi extra egészséges zsiradék hozzáadása tovább javíthatja a D-vitamin felszívódását. Emellett segíthet abban is, hogy a szervezet jobban hasznosítsa a tojással gyakran együtt fogyasztott ételek zsírban oldódó vitaminjait, például a gombában lévő D-vitamint, a sárgarépa A-vitaminját vagy a spenót K-vitaminját.
Erre több egyszerű módszer is van:
- Egészséges olajokkal készítsd a tojást: például extra szűz olívaolajjal vagy avokádóolajjal.
- Avokádó: fogyassz a tojás mellé avokádót, mert szívbarát telítetlen zsírokat tartalmaz.
- Szórd meg a tojást magvakkal: a chiamag vagy lenmag is egészséges zsírokat tartalmaz.
- Zsíros halakkal párosítsd: szardíniával, makrélával, füstölt lazaccal, stb.
Ezek az egyszerű kombinációk segíthetnek abban, hogy a szervezet hatékonyabban hasznosítsa a tojásban lévő D-vitamint.