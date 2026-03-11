Gasztro

2026.03.11.

Ezután biztos nem hagyod a konnektorba dugva a telefontöltődet

Mai Otthon Tippünk arra hívja fel a figyelmet, miért rossz ötlet bedugva hagyni a töltőkábelt akkor is, amikor magát az eszközt nem használjuk.

Fogadjunk, hogy te is bedugva hagyod a telefon- vagy laptoptöltőt, függetlenül attól, hogy épp használatban vannak-e az adott eszközök. Nem vetünk meg érte, főleg, hogy nálunk is igen gyakori - kinek lenne kedve naponta többször lehajolgatni, előkotorni a hosszabbítót az asztal vagy kanapé alól, és kihúzni mindent, amit épp nem használunk, majd pár óra múlva vissza...

konnektorok a konyhafalon, bedugott töltőkábelekkel
A bedugva hagyott töltőkábelek is áramot fogyasztanak

Azonban több okból is megérné a fáradságot, ha kihúznánk az eszközöket a konnektorból. Mutatjuk is, miért fontos ez!

Tudtad?

A bedugva hagyott töltőkábel folyamatosan fogyasztja az áramot, függetlenül attól, hogy maga az eszköz rá van-e csatlakoztatva, sőt, a rövidzárlat veszélye is fennáll!

Húzd ki, a villanyszámlád érdekében (is)!

A töltő ugyanis folyamatosan fogyasztja az áramot, ha konnektorhoz van csatlakoztatva. Igaz, hogy az áramfogyasztás mértéke picike..

de ha beszorozzuk a töltőkábelek számával a lakásban és 365 nappal, meg is van az éves felesleges fogyasztásunk, ami már szemmel látható összeg lesz.

Plusz hátrány: ezzel a rossz szokással nemcsak hogy többet fizetsz majd, de energiát is pazarolsz, amivel a Földnek is ártasz!

kanapén töltött laptop és telefon, kábelekkel
A bedugva hagyott töltők gyorsabban is elhasználódnak

Gyorsabb elhasználódás, esetleges áramütés

A bedugva hagyott töltők gyorsabban is elhasználódnak, feszültségingadozás esetén pedig túlmelegedés vagy meghibásodás is előfordulhat. Ha a töltő régi vagy sérült, akár rövidzárlatot vagy áramütést is okozhat.

Az új generációs töltők viszont biztonságosabbak

  • Ezek a töltők automatikusan leállítják az áramot, amikor az eszköz teljesen feltöltődött, vagy amikor nincs csatlakoztatott készülék.
  • Emellett az újabb elektronikai eszközök képesek felismerni a hibás töltőt, és figyelmeztetik a felhasználót a cserére.

Forrásunk volt.

