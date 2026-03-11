A MOHU még tavaly nyár végén léptette életbe az intézkedést, miszerint megszüntetik az zöldhulladékgyűjtő zsákok állami átvételét Budapest szolgáltatási területén. Ez a fejlemény most sokakat váratlanul érhet a tavaszi munkálatok kezdetével.

Az intézkedés értelmében azok a települések, melyek eddig ingyen kapták a zöldhulladékzsákot, most már nem tudják ezt ingyen kérni, vagyis fizetni kell érte, nem is elhanyagolható összeget.

Újabb MOHU-s intézkedés – Elveszik azt, ami eddig ingyen járt

Mit jelent ez pontosan?

A MOHU oldalán található közlemény szerint most már a lakosságnak kell megvásárolnia a „Kerti zöldhulladékgyűjtő zsák” feliratú zsákokat.

Ezek a 120 literes zsákok darabonként 350 forintba kerülnek, vagyis tekercsenként 3500 forintosak.

Egy ügyfél maximum maximum 30 tekercset vásárolhat a BKM Budapesti Közművek fővárosi személyes ügyfélszolgálati irodáiban, továbbá kijelölt fővárosi lakossági hulladékudvarainkban, kártyás fizetéssel.

Ez az intézkedés 2025. augusztus 31-én lépett életbe, azonban a zöldhulladék elszállítása leginkább a tavaszi időszakra érvényes.

Mi számít zöldhulladéknak?

A zöldhulladékot (lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom) a Területi szolgáltató által biztosított „kerti zöldhulladékgyűjtő zsák” feliratú zöldhulladék gyűjtő zsákjaiban szabályosan bezsákolva kell kirakni az ingatlan elé.

A zsákokon kívül elszállítják a kisebb, maximum 10 cm átmérőjű faágakat, gallyakat is, amelyek kb. egyméteresre vannak darabolva és megfelelő zsineggel vannak átkötve.

Az elszállított zöldhulladékból talajjavító anyag készül, ezért fontos a hulladék tisztasága. Ez azt jelenti, hogy ne kerüljön bele háztartási hulladék, építési törmelék, föld, vagy egyéb nem odavaló anyag, mert akkor nem szállítják el.

Forrásunk volt.