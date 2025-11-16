Heti Menü: édes- és sima burgonya váltakozik, és levesbe, főételbe, sütibe is belekerül

-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória5.7gFehérje26.6gSzénhidrát16.3gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű384Kalória21.6gFehérje63.6gSzénhidrát7.3gZsír
-
Desszert
Gesztenyés sajttortaadagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű363Kalória3.7gFehérje30.1gSzénhidrát25gZsír
hétfő
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű517Kalória38.9gFehérje50.7gSzénhidrát13.7gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű246Kalória3.1gFehérje36.6gSzénhidrát10.5gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű409Kalória38.5gFehérje20.8gSzénhidrát18.5gZsír
kedd
-
-
-
Leves
Sült karfiolos levesadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes275Kalória3.2gFehérje22gSzénhidrát19.2gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű895Kalória64.9gFehérje39.5gSzénhidrát52.9gZsír
-
Desszert
Ragacsos édesburgonya-brownieadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű250Kalória7.3gFehérje29.5gSzénhidrát13.9gZsír
szerda
-
-
-
Leves
Paprikás burgonyalevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű219Kalória4.9gFehérje39.1gSzénhidrát4.4gZsír
-
Főétel
Savanykás sóskafőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű316Kalória18.1gFehérje38.8gSzénhidrát10.6gZsír
-
Desszert
Darasüti a Közel-Keletről (Basbousa)adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű340Kalória5.9gFehérje56.1gSzénhidrát10.7gZsír
csütörtök
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű379Kalória25.5gFehérje25.7gSzénhidrát17.9gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes632Kalória15.6gFehérje99.7gSzénhidrát18.8gZsír
-
Nassolnivaló
Édesburgonyachips mikróbanadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű182Kalória2gFehérje26.1gSzénhidrát8.1gZsír
péntek
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű340Kalória9.4gFehérje60.3gSzénhidrát7.4gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű572Kalória26.2gFehérje14.6gSzénhidrát45.6gZsír
-
Desszert
Sütőtökös kevert süteményadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű394Kalória5.9gFehérje59.2gSzénhidrát15.6gZsír
szombat
-
-
-
Leves
Umami húslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű695Kalória59.2gFehérje92.5gSzénhidrát9.6gZsír
-
Főétel
Tepsis csirkecomb krumplivaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű506Kalória26.2gFehérje40.4gSzénhidrát27.1gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes453Kalória7.4gFehérje56.3gSzénhidrát22.6gZsír
vasárnap
-
Heti Menü: édes- és sima burgonya váltakozik, és levesbe, főételbe, sütibe is belekerül
A burgonya és a batáta, azaz édeskrumpli örök, ki nem mondott harcot vív egymással, főleg a fogyókúrázók közösségében, pedig mindkettő beilleszthető a tudatos étrendbe, attól függően, mivel fogyasztjuk, és mennyit szedünk a tányérunkra. Most ez a két alapanyag váltakozik a konyhánkban hét napig, és levesbe, főételbe, köretbe, desszertbe is belekerülnek!