2025.11.16.

Heti Menü: édes- és sima burgonya váltakozik, és levesbe, főételbe, sütibe is belekerül

Nosalty

A burgonya és a batáta, azaz édeskrumpli örök, ki nem mondott harcot vív egymással, főleg a fogyókúrázók közösségében, pedig mindkettő beilleszthető a tudatos étrendbe, attól függően, mivel fogyasztjuk, és mennyit szedünk a tányérunkra. Most ez a két alapanyag váltakozik a konyhánkban hét napig, és levesbe, főételbe, köretbe, desszertbe is belekerülnek!

Tepsis csirkecomb krumplival
Két ember sétál a folyóparton
Gasztro

A legújabb 6-6-6 trend segíthet a fogyásban

Nem kell maratont futnod ahhoz, hogy fittebb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb legyél. A „6-6-6” séta módszer egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy beindítsd a fogyást, és javítsd a közérzeted.

