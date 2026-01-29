Hasmenés szinte mindenkivel előfordul néha, és bár általában rövid ideig tart, kellemetlen tünetekkel járhat. A megfelelő étrend gyorsíthatja a felépülést!

Nemrég foglalkoztunk azzal, mit érdemes tenni székrekedés esetén. Az angliai King’s College szakemberei tanulmányukban több olyan élelmiszert azonosítottak, amelyek segíthetnek a bélműködés normalizálásában, így természetes módon enyhíthetik a székredekés tüneteit. Most egy friss kutatás arra világít rá, mit érdemes fogyasztani hasmenés idején.

Egy új kutatás szerint ez a 4 élelmiszer segít, ha hasmenéssel küzdesz

A legtöbb ember legalább évente néhányszor megtapasztalja a hasmenést, amelyet laza, vizes székletként határoznak meg, napi három vagy több alkalommal is rátör az emberre. Bizonyos gyógyszerek, készítmények, segíthetnek megnyugtatni a gyomrot,

és nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk a kiszáradás elkerülése érdekében.

Hasmenés esetén a Cleveland Clinic szerint a legegyszerűbb, semleges ételek fogyasztása a legjobb.

Egy példa erre a BRAT-diéta, amely kifejezetten hasmenésbarát étkezési tervnek számít. Ez a módszer segíthet a széklet megszilárdításában, mivel ezek az ételek keményítőtartalmúak és alacsony rosttartalmúak. Emellett pótolják a hasmenés során elvesztett tápanyagokat. A semleges ételek kevésbé irritálják a gyomrot, így a BRAT-diéta követése segíthet a szervezetnek visszatérni a normális étkezéshez.

Ugyanakkor mivel a BRAT-diéta nem tartalmaz minden fontos tápanyagot,

például fehérjét és egészséges zsírokat, a szakemberek szerint érdemes legfeljebb egy-két napig követni.

Ahhoz, hogy többféle ételt és tápanyagot is beépítsünk az étrendbe, érdemes más semleges ételeket is fogyasztani, például:

sóskeksz

sütve vagy főzve készített burgonya (héj nélkül)

tiszta húsleves

zabkása

alacsony rosttartalmú gabonapelyhek

sült, bőr nélküli csirkehús

Hasmenés esetén érdemes tehát könnyen emészthető ételeket is fogyasztani. Valójában a megfelelő étrend nagyobb szerepet játszhat a hasmenés kezelésében és a felépülésben, mint gondolnád. Íme néhány irányelv, amelyet érdemes követni.

Fontos a normál étrend fokozatos visszaállítása

Amikor már egy kicsit jobban érzed magad, fokozatosan adhatsz az étrendedhez további ételeket.

Ajánlás A Wisconsin Egyetem Orvostudományi és Közegészségügyi Kara azt javasolja, hogy kövess alacsony rosttartalmú étrendet, vagy olyan étrendet, amely napi legfeljebb 13 gramm rostot tartalmaz.

Az egyetem szerint a kukoricapehely és a puffasztott rizs jó választás alacsony rosttartalmú reggelikhez. Ideális esetben a reggelik adagonként kevesebb mint 1 gramm rostot tartalmazzanak.

Ha gyümölcsöt szeretnél enni, figyelj a mennyiségre, és válassz olyanokat, amelyek fél csészénként kevesebb mint 1,5 gramm rostot tartalmaznak. Ilyenek például a szőlő, cseresznye, sárgadinnye, sárgabarack, mangó, sárgadinnye és ananász.

A zöldségeket főzve könnyebben emészthetővé teheted, de ez nem csökkenti a rosttartalmukat, jegyzi meg a Wisconsin Egyetem. Alacsony rosttartalmú zöldségek például a karfiol, hámozott uborka, gomba, hámozott cékla, retek, hámozott padlizsán, zöldbab és saláta.

Ha húst fogyasztasz, válassz sovány, sütve, párolva vagy főzve elkészített változatokat, és ne adj hozzá zsiradékot.

Elengedhetetlen a folyadékpótlás

Ha unod a vizet, az egyetem szerint ihatsz gyümölcslevet (de ne szilvalevet). A Cleveland Clinic szerint a sót és cukrot is tartalmazó italok segíthetnek a kiszáradás megelőzésében: a só lassítja a folyadékvesztést, míg a cukor segíti a só felszívódását. Ezt elérheted gyógyszertári elektrolit-oldatokkal, vagy akár egy kis csirkehúsleves-sóskeksz kombinálásával.

Ezen az étrenden maradhatsz, amíg a tüneteid nem enyhülnek. Amint a bélmozgásod visszatér a normális kerékvágásba, fokozatosan adhatsz új ételeket az étkezéseidhez. Ez fontos, mert a semleges, „egyszerű” diéta nem biztosít minden szükséges tápanyagot a szervezet számára.

Mikor fordulj orvoshoz

A hasmenés általában csak egy-két napig tart. Ha azonban a tüneteid nem enyhülnek, kiszáradsz, vagy további panaszok jelentkeznek, például láz, véres vagy fekete széklet, súlyos hasi vagy végbélfájdalom, fontos, hogy keresd fel orvosodat.

A hosszan tartó vagy krónikus hasmenést számos tényező okozhat, például paraziták vagy káros baktériumok, ételintoleranciák vagy allergiák, illetve emésztőrendszeri rendellenességek. Az egészségügyi szakember ki tudja értékelni a tüneteidet, vizsgálatot végezhet az ok felderítésére, és ennek alapján megfelelő kezelési tervet javasolhat.

