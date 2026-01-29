Egy új kutatás szerint ez a 4 élelmiszer segít, ha hasmenéssel küzdesz

Nemrég foglalkoztunk azzal, mit érdemes tenni székrekedés esetén. Az angliai King’s College szakemberei tanulmányukban több olyan élelmiszert azonosítottak, amelyek segíthetnek a bélműködés normalizálásában, így természetes módon enyhíthetik a székredekés tüneteit. Most egy friss kutatás arra világít rá, mit érdemes fogyasztani hasmenés idején.
A legtöbb ember legalább évente néhányszor megtapasztalja a hasmenést, amelyet laza, vizes székletként határoznak meg, napi három vagy több alkalommal is rátör az emberre. Bizonyos gyógyszerek, készítmények, segíthetnek megnyugtatni a gyomrot,
és nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk a kiszáradás elkerülése érdekében.
Hasmenés esetén a Cleveland Clinic szerint a legegyszerűbb, semleges ételek fogyasztása a legjobb.
Egy példa erre a BRAT-diéta, amely kifejezetten hasmenésbarát étkezési tervnek számít. Ez a módszer segíthet a széklet megszilárdításában, mivel ezek az ételek keményítőtartalmúak és alacsony rosttartalmúak. Emellett pótolják a hasmenés során elvesztett tápanyagokat. A semleges ételek kevésbé irritálják a gyomrot, így a BRAT-diéta követése segíthet a szervezetnek visszatérni a normális étkezéshez.
Kattints a galériára, hogy megtudd, mely ételeket kellene fogyaszd hasmenés esetén!
Ugyanakkor mivel a BRAT-diéta nem tartalmaz minden fontos tápanyagot,
például fehérjét és egészséges zsírokat, a szakemberek szerint érdemes legfeljebb egy-két napig követni.
Ahhoz, hogy többféle ételt és tápanyagot is beépítsünk az étrendbe, érdemes más semleges ételeket is fogyasztani, például:
- sóskeksz
- sütve vagy főzve készített burgonya (héj nélkül)
- tiszta húsleves
- zabkása
- alacsony rosttartalmú gabonapelyhek
- sült, bőr nélküli csirkehús
Hasmenés esetén érdemes tehát könnyen emészthető ételeket is fogyasztani. Valójában a megfelelő étrend nagyobb szerepet játszhat a hasmenés kezelésében és a felépülésben, mint gondolnád. Íme néhány irányelv, amelyet érdemes követni.
Fontos a normál étrend fokozatos visszaállítása
Amikor már egy kicsit jobban érzed magad, fokozatosan adhatsz az étrendedhez további ételeket.
Ajánlás
Az egyetem szerint a kukoricapehely és a puffasztott rizs jó választás alacsony rosttartalmú reggelikhez. Ideális esetben a reggelik adagonként kevesebb mint 1 gramm rostot tartalmazzanak.
- Ha gyümölcsöt szeretnél enni, figyelj a mennyiségre, és válassz olyanokat, amelyek fél csészénként kevesebb mint 1,5 gramm rostot tartalmaznak. Ilyenek például a szőlő, cseresznye, sárgadinnye, sárgabarack, mangó, sárgadinnye és ananász.
- A zöldségeket főzve könnyebben emészthetővé teheted, de ez nem csökkenti a rosttartalmukat, jegyzi meg a Wisconsin Egyetem. Alacsony rosttartalmú zöldségek például a karfiol, hámozott uborka, gomba, hámozott cékla, retek, hámozott padlizsán, zöldbab és saláta.
Ha húst fogyasztasz, válassz sovány, sütve, párolva vagy főzve elkészített változatokat, és ne adj hozzá zsiradékot.
Elengedhetetlen a folyadékpótlás
Ha unod a vizet, az egyetem szerint ihatsz gyümölcslevet (de ne szilvalevet). A Cleveland Clinic szerint a sót és cukrot is tartalmazó italok segíthetnek a kiszáradás megelőzésében: a só lassítja a folyadékvesztést, míg a cukor segíti a só felszívódását. Ezt elérheted gyógyszertári elektrolit-oldatokkal, vagy akár egy kis csirkehúsleves-sóskeksz kombinálásával.
Ezen az étrenden maradhatsz, amíg a tüneteid nem enyhülnek. Amint a bélmozgásod visszatér a normális kerékvágásba, fokozatosan adhatsz új ételeket az étkezéseidhez. Ez fontos, mert a semleges, „egyszerű” diéta nem biztosít minden szükséges tápanyagot a szervezet számára.
Mikor fordulj orvoshoz
A hasmenés általában csak egy-két napig tart. Ha azonban a tüneteid nem enyhülnek, kiszáradsz, vagy további panaszok jelentkeznek, például láz, véres vagy fekete széklet, súlyos hasi vagy végbélfájdalom, fontos, hogy keresd fel orvosodat.
A hosszan tartó vagy krónikus hasmenést számos tényező okozhat, például paraziták vagy káros baktériumok, ételintoleranciák vagy allergiák, illetve emésztőrendszeri rendellenességek. Az egészségügyi szakember ki tudja értékelni a tüneteidet, vizsgálatot végezhet az ok felderítésére, és ennek alapján megfelelő kezelési tervet javasolhat.