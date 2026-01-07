Életmód

Kóla, reszelt alma, langyos tej? Na de mi segít valójában, ha megy a hasunk?

Vajon tényleg jó az nekünk, ha kólát itatunk gyomorrontás esetén gyermekünkkel? Vagy az, ha sóban-vízben főtt krumplit eszünk egy hétig? Na és a kupica pálinka? Lássuk, mi az, amit tényleg érdemes bevetni, és mit felejtsünk el inkább, ha megy a hasunk.

A gyomorrontás, hasmenés nem kellemes, ez tény, ahogyan az is tény, hogy mindenki hoz otthonról valamiféle módszert- jobb esetben a szüleitől -, aminek segítségével a túlélés sikeres lehet, és lassan, de fokozatosan visszatérhetünk az egészséges gyomrúak sorába.

Hogy ez a reszelt alma és reszelt répa keveréke pici citromlével, a háztartási keksz, a vízben főtt sós krumpli, a kétszersült vagy a buborékoktól megszabadított kóla, az már családfüggő.

Lássuk, mi az, ami tévhit, és mi az, amit tényleg érdemes alkalmazni, ha megy a hasunk!

