A heti akciós újságokat szemlézve a Lidl kínálatán akadt meg a szemünk. A disznótorosok még amúgyis javában zajlanak, ha viszont nincs lehetőséged személyesen részt venni egy ilyen alkalmon, akkor a Lidl kóstolóját ne hagyd ki.

Január 29-től érvényes akciós újságban leltünk a Lidl friss disznótoros kóstolójára, amiben négyféle különböző ízesítésű kolbászt kapunk igen jutányos áron. Lássuk a részleteket!

Ne maradj ki a disznótorosból – A Lidlben egy teljes kóstoló kevesebb mint 1000 forint

Még javában zajlanak a vidéki disznótorosok, azonban hanem áll módodban személyesen részt venni egy ilyenen, akkor sem kell elkeseredni, ugyanis a Lidl szuper kóstolóval készült.

Az ajánlat egy-egy csípős, mézes, fokhagymás és baconös kolbászt tartalmaz, mindössze 949 forintért, amit Lidl Plus kártyával való fizetés esetén tudunk ennyiért megvenni.

Kártya nélkül se kerül sokkal többe a disznótoros kóstoló, így 1209 forint a 400 grammos kóstoló. Az ajánlat január 29-től február 1-ig tart.

Mi az a disznótoros?

A disznótor vagy disznótoros egy hagyományos, népi hagyomány, amikor a ház körül nevelt disznót leölik, majd az állatnak szinte minden részét feldolgozzák.

Ebből készül a kolbász, hurka, zsír, szalonna, pörc és egyéb disznóságok. Hazánkban rendszerint a téli hónapokban kerül sor disznóvágásra, karácsony előtt és januárban főként, ami már nemcsak a vidéki embereket, hanem a (fő)városiakat is megmozgatja.

Ez a szokás egyébként nemcsak Magyarországon, hanem Bulgáriában, Horvátországban, Szerbiában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Görögországban, Olaszországban, Moldovában, Romániában, Szlovéniában, Portugáliában, Spanyolországban, Ukrajnában, Korzikán és Oroszországban is elterjedt.

