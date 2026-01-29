Életmód

Ha ezzel az olcsó anyaggal tüzelsz, gyorsan felejtsd el – Illegális és még pénzbírság is járhat érte

A lakossági tüzelés évek óta az egyik legvitatottabb környezetszennyező probléma. Sokan bele se gondolnak, milyen kárt okoznak azzal, ha a nem megfelelő anyaggal fűtik be otthonukat.

Sokan úgy gondolják, hogy a használt étolajjal való tüzelés egy kedvező opció, hiszen a konyha melléktermékétől ilyen módon megszabadulnak, miközben olcsón meleget teremtenek otthonukban. Ez azonban korántsem olyan jó ötlet.

Füstölő kémények
Érdemes tisztában lenni a jogi és egészségügyi következményeivel annak, aki használt étolajjal szeretne befűteni. Hazánkban tilos hulladékkal fűteni, ezt fogalmazza meg a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet, ami szerint a használt étolaj elégetése tilos. A szabályszegés pedig súlyos pénzbírságot is vonhat maga után.

Napraforgó olaj
Érdemes tisztában lenni a jogi és egészségügyi következményeivel annak, aki használt étolajjal szeretne befűteni

Miért tilos használt étolajjal fűteni?

A lakossági tüzelés évek óta az egyik legkörnyezetszennyezőbb probléma.

Ennek legfőbb oka, hogy nagyon sokan hulladékot égetnek el, köztük használt olajat.

Ez nemcsak borzasztóan környezetszennyező, hanem szabálytalan is. Ez a gyakorlat a levegőminőségét hosszútávon is rontja, amiért 300 ezer forintos bírság is kiszabható. Az elmúlt években nagyon sok településen egészségtelenné romlott a levegő minősége, amiért 70 százalékban a lakossági tüzelés felel.

Jó ha tudod:

Fontos megemlíteni, hogy a használt étolaj veszélyes, különleges hulladéknak minősül, amit csak bizonyos átvevő pontokon lehet leadni, amiért sok esetben még fizetnek is.

