A szád egészsége a bélrendszeredre is hat – 5 dolog, amit tegyél meg érte

Több mint 700 baktériumfaj él a szánkban: most kiderült, hogy ezek legalább annyira fontosak az egészségünk szempontjából, mint a bélrendszerünkben élő mikroorganizmusok.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb egészségtrendje egyértelműen a bélflóra támogatása volt. Egyre többen kezdtünk tudatosabban figyelni arra, hogyan tápláljuk a bélmikrobiomunkat, és a piac is robbanásszerű növekedést mutatott: az emésztést támogató termékek globális forgalma már 2024-ben meghaladta az 50 milliárd dollárt.

A szád egészsége a bélrendszeredre is hat – 5 dolog, amit megtehetsz az egészségéért

Miközben minden figyelem a bélrendszerre irányult, egy másik fontos mikrobiom szinte háttérbe szorult: a szánké. Pedig a szájüreg a testünk második legösszetettebb mikrobiális közössége, és a kutatások szerint jóval nagyobb szerepe lehet az egészségünkben, mint korábban gondoltuk.

Mi is az a szájmikrobiom?

A szájmikrobiom a szánkban élő mikroorganizmusok összessége. Ide tartoznak a baktériumok, gombák, vírusok és más mikrobák is – összesen nagyjából 700 különböző faj. Ez elsőre talán ijesztően hangzik, de teljesen normális és szükséges, hogy ezek a mikroorganizmusok jelen legyenek a szájüregben. A megfelelő egyensúly ugyanis kulcsszerepet játszik az egészségünk fenntartásában.

A szakértők szerint a szájban élő baktériumok az immunrendszer egyik első védelmi vonalát jelentik. Emellett segítenek megóvni a fogakat a szuvasodástól, támogatják az íny egészségét, és még a szív- és érrendszeri állapotunkkal is összefüggésben állhatnak.

Ezek a mikrobák számos helyen megtelepednek a szájban: a fogakon kialakuló lepedékben, a nyelv felszínén, az ínyen, az orca belső részén és még a nyálban is.

Honnan tudhatjuk, hogy nincs egyensúlyban?

A szájmikrobiom felborulása többféle tünetet okozhat. Ha ezek rendszeresen jelentkeznek, érdemes lehet jobban odafigyelnünk a szájüreg egészségére.

Árulkodó jel lehet például: - a tartós rossz lehelet,

- a gyakori fogszuvasodás,

- az érzékeny vagy vérző íny,

- a szájszárazság,

- vagy a fokozott fogérzékenység.

A szánk állapota az egész testünkre hatással lehet

Ahogyan a bélflóra, úgy a száj mikrobiomja is szoros kapcsolatban áll a szervezet különböző rendszereivel. Ha a káros baktériumok túlszaporodnak, az nemcsak a fogainkon vagy az ínyünkön látszódhat meg. A kiegyensúlyozott szájflóra segíthet megelőzni az olyan problémákat, mint az ínygyulladás, a fogágybetegség vagy a fogszuvasodás. Ha viszont felborul az egyensúly, fokozódhat a gyulladás, elszaporodhatnak a káros baktériumok, és nőhet a savas közeg kialakulásának esélye, ami gyengíti a fogzománcot.

A rendszeres alvás és a folyadékpótlás is hat a száj mikrobiomra

A száj egészsége az emésztésünkre is hatással van. Az emésztés ugyanis már a szájban elkezdődik: a nyálban található enzimek segítik a táplálék lebontását, a megfelelő rágás pedig tehermentesíti a gyomrot és a beleket.

Ha nem rágjuk meg alaposan az ételt, az puffadáshoz, nehezebb emésztéshez és akár tápanyaghiányhoz is vezethet.

A száj és a bélrendszer szoros kapcsolatban áll

A kutatások szerint a szájüreg és a bélrendszer mikrobiomja közvetlenül hat egymásra. A szánkban lévő baktériumok ugyanis a nyállal együtt folyamatosan bekerülnek az emésztőrendszerbe. Ha túl sok káros baktérium jut a bélrendszerbe, az gyulladásos folyamatokat indíthat el. A hosszú távú gyulladás pedig kapcsolatba hozható többek között:

a szívbetegségekkel,

a cukorbetegséggel,

valamint különféle emésztőrendszeri problémákkal.

A jó hír az, hogy sokat tehetünk a szájflóránk egyensúlyának megőrzéséért.

A jövő egészségtrendje lehet

Egyre több kutatás vizsgálja, hogyan kapcsolódik a szájmikrobiom az általános egészséghez. A rossz szájhigiénia kapcsolatba hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, de újabb tanulmányok szerint akár a neurodegeneratív betegségek – például az Alzheimer-kór – kialakulásában is szerepet játszhat. Más kutatások arra utalnak, hogy bizonyos, szájban élő baktériumok a szájüregi daganatok kialakulásával is összefügghetnek.

Forrásunk volt.