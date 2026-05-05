Waldorf saláta
Hozzávalók
A salátához
-
2 kis db alma (zöld alma)
-
4 közepes szár halványító zeller (szárzeller)
-
50 g dió
-
200 g szőlő
-
2 ek majonéz
-
1 közepes db fejessaláta
-
petrezselyem ízlés szerint (friss)
-
1 fél citromból nyert citromlé
- 1% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 5% Zsír
A salátához
- 1% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 5% Zsír
A salátához
-
340g alma159 kcal
-
160g halványító zeller20 kcal
-
50g dió327 kcal
-
200g szőlő132 kcal
-
22g majonéz118 kcal
-
330g fejessaláta32 kcal
-
0 kcal
-
20g citromlé4 kcal
- 1% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 5% Zsír
A salátához
-
30.3g alma14 kcal
-
14.3g halványító zeller2 kcal
-
4.5g dió29 kcal
-
17.8g szőlő12 kcal
-
2g majonéz10 kcal
-
29.4g fejessaláta3 kcal
-
0 kcal
-
1.8g citromlé0 kcal
- 1% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 84% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.2 g
Zsír
-
Összesen 23.7 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 515.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 115 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 78 mg
-
Foszfor 181 mg
-
Nátrium 133 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 48 g
-
Cukor 34 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 403.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 226 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 21 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 164 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 148 micro
-
Kolin: 35 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 2700 micro
-
β-crypt 17 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1812 micro
- 1% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 84% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 14.4 g
Zsír
-
Összesen 47.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 24 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1031 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 230 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 156 mg
-
Foszfor 361 mg
-
Nátrium 266 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 96 g
-
Cukor 68 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 806.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 452 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 42 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 328 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 296 micro
-
Kolin: 71 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 5400 micro
-
β-crypt 34 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3624 micro
- 1% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 84% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.3 g
Zsír
-
Összesen 4.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 91.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 21 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 32 mg
-
Nátrium 24 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.6 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 71.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 40 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 26 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 481 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 323 micro
Elkészítés
A salátához
- A diót egy száraz serpenyőben lepirítjuk.
- Az almát, szőlőt és szárzellert megmossuk. Az almát gyufaszál alakúra vágjuk, a szőlőket vélbevágjuk, a szárzellert pedig apróra szeleteljük. Szőlőből érdemes magnélküli fajtát venni, hiszen úgy élvezetesebb lesz a saláta fogyasztása.
- Az összeállításhoz tegyünk mindent egy salátástálba, kanalazzuk a hozzávalók tetejére a majonézt, locsoljuk meg citromlével, szórjuk meg apróra vágott, friss petrezselyemmel és alaposan keverjük össze az egészet.
- Egy laposabb tálra helyezzünk salátaleveleket, és arra halmozzuk rá az elkészült salátát.
- Tökéletes magában is vagy sült húsok mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
A Waldorf saláta egy igazán ikonikus étel, melyet a 19. század végén a Waldorf Astoria New York hotelben szolgáltak fel először. Az összetevői nagyon egyszerűek, kombinációjuk mégis különleges végeredményt alkot: savanykás alma, roppanós zeller, pirított dió és bár az eredetiben nem szerepelt, ma már szinte minden receptben megtalálható a lédús szőlő is.