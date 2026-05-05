A Waldorf saláta egy igazán ikonikus étel, melyet a 19. század végén a Waldorf Astoria New York hotelben szolgáltak fel először. Az összetevői nagyon egyszerűek, kombinációjuk mégis különleges végeredményt alkot: savanykás alma, roppanós zeller, pirított dió és bár az eredetiben nem szerepelt, ma már szinte minden receptben megtalálható a lédús szőlő is.