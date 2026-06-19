Életmód

2026.06.19.

Több C-vitamin van ebben a gyümölcsben, mint a narancsban, és kétszer annyi rostot tartalmaz, mint az alma

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A guava vagy guáva az egyik legizgalmasabb egzotikus gyümölcs. Megmutatjuk, milyen az íze, milyen tápanyagokat tartalmaz, és hogyan használhatod fel a konyhában.

A mangót és az ananászt vagy akár a sárkánygyümölcsöt ma már szinte mindenki ismeri, a guava azonban még mindig az egzotikus gyümölcsök kevésbé ismert sztárja. Pedig nemcsak különleges ízével hódít, hanem tápanyagtartalma miatt is érdemes rá nagyobb figyelmet fordítanunk. Rendkívül gazdag C-vitaminban, sok rostot tartalmaz, és édes, valamint sós fogásokban egyaránt megállja a helyét, ráadásul nagyon mutatós egy gyümölcstálon is.

guava
Több C-vitamin ebben a gyümölcsben, mint a narancsban, ismerd meg a guavát!

Mi az a guava, és milyen íze van?

A guava, amit magyarul gyakran guávaként is emlegetnek egy Közép- és Dél-Amerikából származó trópusi gyümölcs. Napjainkban a világ számos meleg éghajlatú területén termesztik, többek között Indiában, Thaiföldön, Mexikóban és Brazíliában is.

A guava:

Külseje első pillantásra egy kisebb almára vagy nagyobb szilvára emlékeztethet. Héja zöldes vagy sárgás színű, míg a húsa fajtától függően lehet fehér, halványrózsaszín vagy mély lazacszínű. A rózsaszín húsú guavák általában aromásabbak és édesebbek.

Ízét sokan az eper, a körte és néhány trópusi gyümölcs különleges keverékeként írják le. Az érett guava egyszerre édes és enyhén savanykás, illata pedig kifejezetten intenzív.

Magyarországon is kapható guava?

Bár a guava még nem olyan népszerű itthon, mint a mangó, az avokádó vagy az ananász, időnként Magyarországon is beszerezhető. Leggyakrabban egzotikus gyümölcsöket árusító üzletekben, nagyobb hipermarketekben vagy online zöldség- és gyümölcs-webáruházakban találkozhatunk vele. Mivel importtermékről van szó, általában magasabb áron kapható, és nem minden időszakban érhető el. Amennyiben keményebb állapotban vásároljuk meg, érdemes néhány napig szobahőmérsékleten érlelni. Akkor a legfinomabb, amikor a héja enyhén sárgulni kezd, és a gyümölcs finoman benyomható.

A guava igazi C-vitamin-bomba

A guava egyik legismertebb tulajdonsága kiemelkedő C-vitamin-tartalma. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) tápanyagadatbázisa szerint 100 gramm guava több C-vitamint tartalmazhat, mint ugyanennyi narancs.

A gyümölcs emellett A-vitamint, többféle B-vitamint, valamint káliumot, magnéziumot és mangánt is tartalmaz.

Rosttartalma miatt is érdemes megismerni

A guava nemcsak vitamintartalma miatt figyelemre méltó. Jelentős mennyiségű élelmi rostot is tartalmaz, ami hozzájárulhat a kiegyensúlyozott étrendhez. A rostok szerepet játszanak az emésztés támogatásában, valamint a jóllakottságérzet fenntartásában, ezért a rostban gazdag gyümölcsök rendszeres fogyasztását számos nemzetközi táplálkozási ajánlás is támogatja. A szakértők szerint a legtöbb ember jóval kevesebb rostot fogyaszt a szükségesnél, ezért különösen hasznos lehet minél több zöldséget, gyümölcsöt és teljes értékű alapanyagot beépíteni az étrendbe.

Hogyan fogyaszd a guavát?

A legegyszerűbb megoldás, ha megmossuk, felvágjuk, majd nyersen fogyasztjuk el. Héja ehető, a magjai pedig bár keményebbek, szintén fogyaszthatók. Aki nem szereti a magos dolgokat, a gyümölcshúst turmixolhatja, majd szűrőn áttörheti, az így kapott püré számos recept alapja lehet.

A guava különösen jól illik:

A guava magas pektintartalma miatt lekvárnak is kiváló!

A guava természetes pektintartalma viszonylag magas, ezért kiváló alapanyag lehet házi lekvárokhoz és gyümölcsszószokhoz. A pektin természetes zselésítő anyagként működik, ezért sok esetben kevesebb hozzáadott zselésítőre lehet szükség a feldolgozás során.

A guava ízvilága remekül működik olyan receptekben, amelyekben más egzotikus gyümölcsök is szerepelnek, ha kedveled a már említett mangót, az ananászt vagy a maracuját, a guava is könnyen a kedvenceid közé kerülhet.

Tedd a guavát:

  • házi gyümölcslekvárokba
  • smoothie-receptekbe
  • chiapudingokba
  • trópusi gyümölcsös desszertekbe.

Sós fogásokhoz is használható

Bár Európában elsősorban desszertekben találkozhatunk vele, a világ számos részén sós ételekhez is felhasználják. A Karib-térségben és Latin-Amerikában gyakran készül belőle mártás grillezett húsokhoz, csirkéhez vagy halakhoz.

Édes-savanykás karaktere jól illik a csípős fűszerekhez, a gyömbérhez, a fokhagymához és a chilipaprikához is.

Mire figyelj vásárláskor?

A jó minőségű guava héja sérülésmentes, nem túl puha, ugyanakkor enyhén rugalmas tapintású. Érdemes olyan gyümölcsöt választani, amelynek már kellemes, édeskés illata van. Az éretlen példányok gyakran kemények és kevésbé aromásak. A már érett guava néhány napig tárolható hűtőszekrényben, de intenzív illata miatt érdemes külön tárolni más élelmiszerektől.

Tudtad?

- A guava a mirtuszfélék családjába tartozik.
- Több mint 100 különböző fajtája létezik világszerte.
- A rózsaszín húsú változatok általában édesebbek.
- Egyes országokban a guavalevelekből teát is készítenek.
- A guavát gyakran nevezik a trópusok egyik legtápanyagdúsabb gyümölcsének.

Összegzés

Bár Magyarországon még mindig kevésbé ismert, a guava egy rendkívül sokoldalú egzotikus gyümölcs.

Magas C-vitamin-tartalma, jelentős rosttartalma és változatos felhasználhatósága miatt könnyen helyet kaphat a tudatos étrendben.

Nyersen, smoothie-ban, lekvárként vagy akár sós ételek mellé is érdemes kipróbálni, ha legközelebb szembejön velünk a zöldségesnél vagy egy egzotikus gyümölcsöket árusító üzletben.

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