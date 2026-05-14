Lehet, nem jó ötlet mindig a banánt választani – 4 gyümölcs, amiben jóval több rost van, mint egy banánban

Annak ellenére, hogy Magyarországon a banán a non plus ultra kedvenc gyümölcs - a bolti mérlegeken sem véletlen szerepel első helyen - , nem ő az egyetlen jollyjoker, ha tápláló, egészséges, és főleg, rostban gazdag gyümölcsökről van szó. Sőt, valójában több olyan finom gyümölcs is van, amely jóval több rostot tartalmaz, mint egy banán — ez különösen hasznos lehet, ha célunk a jobb emésztés, a napi rostbevitel növelése, és a bélflóra, mikrobiom állapotának javítása.
Miért ennyire egészséges a rost?
Az élelmi rostoknak számtalan jótékony hatásuk van:
- többek között lassítják a koleszterin felszívódását,
- lassítják az egyszerű szénhidrátok felszívódását,
- táplálják bélrendszerünk baktériumflóráját (mikrobiomját)
- és elősegítik a bélmozgást.
Szóval... ne csak banánt egyél!
A banán ismert a káliumtartalmáról, és arról, hogy gyors energiát biztosít, sőt, még gyomorsavlekötő hatása is van, rostból azonban csak kb. 1,7–2 grammot rejt 100 grammonként. Eközben sok más gyümölcsben ezt meghaladó mennyiségű rost található, ami segíthet az emésztésben és a bélrendszer egészségében. Lássuk, melyek ezek!
Kattints a képre, és nyílik a galéria a magas rosttartalmú, elérhető gyümölcsökről - a banánon túl!
Építsük be a rostos gyümölcsöket étrendünkbe minél gyakrabban és minél többféle, kreatív formában — például turmixban, müzliben, joghurtban, salátába dobálva vagy önmagában fogyasztva.
Receptajánló sok-sok rosttal:
Így könnyebben elérhetjük a napi rostigényt (ami nőknél kb. 25 gramm, férfiaknál kb. 38 gramm/nap).