Lehet, nem jó ötlet mindig a banánt választani – 4 gyümölcs, amiben jóval több rost van, mint egy banánban

A banán nem minden fronton a legjobb választás - de természetesen minden attól függ, mi a célunk. Ha gyors energia kell, például ha edzés előtt vagyunk, vagy ha épp nincs a kezünk ügyében egy szendvics, a banán szuper megoldás lehet, hiszen köztudottan magas a szénhidráttartalma, de rostbevitel szempontjából már nem ő az aduász. Lássuk, mely gyümölcsök pipálják le rostmennyiség terén.

Annak ellenére, hogy Magyarországon a banán a non plus ultra kedvenc gyümölcs - a bolti mérlegeken sem véletlen szerepel első helyen - , nem ő az egyetlen jollyjoker, ha tápláló, egészséges, és főleg, rostban gazdag gyümölcsökről van szó. Sőt, valójában több olyan finom gyümölcs is van, amely jóval több rostot tartalmaz, mint egy banán — ez különösen hasznos lehet, ha célunk a jobb emésztés, a napi rostbevitel növelése, és a bélflóra, mikrobiom állapotának javítása.

Miért ennyire egészséges a rost? A rostok a növények azon részei, amik ellenállnak emésztőenzimeknek, tehát nem szívódnak fel, így, bár minimális energiát adnak nekünk, nagyon fontos részét képezik a helyes táplálkozásnak. Két fő csoportjukat különböztetjük meg: a vízben oldódó és a vízben nem oldódó élelmi rostokat.

Az élelmi rostoknak számtalan jótékony hatásuk van:

többek között lassítják a koleszterin felszívódását,

lassítják az egyszerű szénhidrátok felszívódását,

táplálják bélrendszerünk baktériumflóráját (mikrobiomját)

(mikrobiomját) és elősegítik a bélmozgást.

Szóval... ne csak banánt egyél!

A banán ismert a káliumtartalmáról, és arról, hogy gyors energiát biztosít, sőt, még gyomorsavlekötő hatása is van, rostból azonban csak kb. 1,7–2 grammot rejt 100 grammonként. Eközben sok más gyümölcsben ezt meghaladó mennyiségű rost található, ami segíthet az emésztésben és a bélrendszer egészségében. Lássuk, melyek ezek!

Építsük be a rostos gyümölcsöket étrendünkbe minél gyakrabban és minél többféle, kreatív formában — például turmixban, müzliben, joghurtban, salátába dobálva vagy önmagában fogyasztva.

Receptajánló sok-sok rosttal:

Így könnyebben elérhetjük a napi rostigényt (ami nőknél kb. 25 gramm, férfiaknál kb. 38 gramm/nap).

