5 étel és ital, mely felelős lehet azért, hogy fáradt vagy ebéd után

Sokszor nem az alváshiány, hanem az ebéded az oka annak, hogy délután alig tudod nyitva tartani a szemed. A szakértők szerint az ebéd utáni fáradtság hátterében gyakran a vércukorszint gyors ingadozása áll: hirtelen megemelkedik, majd gyorsan visszaesik, ez pedig levertséget és álmosságot okoz.
Az ebéd utáni fáradtság gyakran nem véletlen
Amit és amennyit eszel, közvetlenül hat az energiaszintedre. A gyors vércukor-ingadozást okozó ételek helyett érdemes inkább rostban gazdag, kiegyensúlyozott fogásokat választani – így elkerülheted a délutáni lemerülést. Rostban gazdag alapanyagok többek közt a teljes kiőrlésű péktermékek és tészták, a hüvelyesek, a nyers zöldségek, saláták, olajos magvak.