Bár az eperszezon nagyon a végét járja, ez nem jelenti azt, hogy ezután nincs dolgunk a növénnyel, pláne, ha jövőre is bőséges termést szeretnénk. A teendők sora nem ér véget a szüreteléssel, így hát mutatjuk, mit kell tenni vele a szezon után.

Bár az eperszezonnak belátható időn belül vége, a növény megérdemli a további odafigyelést, pláne, ha jövőre is bőséges termést szeretnénk. Lássuk, mire van szüksége!

Íme néhány fontos teendő az eperszüret után, hogy jövőre is bőséges termésünk legyen

Bár a szüretnek vége, az epernek még van dolga

Miután az eper leérett, a növény továbbra is aktívan dolgozik, hiszen ilyenkor növeszt új koronát, tápanyagot raktároz, és készül a jövő évre, amihez viszont vízre és tápanyagra van szüksége.

A legtöbb kertész ezen a ponton rontja el az epernevelést, hiszen nem adja meg a szükséges támogatást a növény számára.

Az eperszüret után jól látható, mely levelek betegeskednek, ezeket érdemes eltávolítani, de nem kell a növényt teljesen megfosztani lombkoronájától, pláne, ha fiatal hajtásokkal rendelkezik.

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A gyomlálás kardinális fontosságú

Az eperpalánták körül sorra megjelennek a gyomok, amik nedvességet és tápanyagot vonnak el a növénytől, ezért fontos, hogy a szüret után is foglalkozzunk a gyomlálással.

A gyomlálást kézzel végezzük, mert a sekélyen gyökerező eperpalántákat sérthetjük egy kapálással.

Ebben az időszakban a növény rengeteg indát hoz, ami egy idő után átláthatatlanná teszi a kertet, így ezeket érdemes lemetszeni, és akár szaporítani.

Az eperpalánták körül sorra megjelennek a gyomok, amik nedvességet és tápanyagot vonnak el a növénytől

Az öntözés és a mulcsolás is fontos

Az epernövény a szezon után is igényli a bőséges vizet, így ne hagyjuk kiszáradni, mert a jövő évi termésünk bánhatja. A legjobb, ha a tövénél éri a víz, így csökkentjük a levélbetegségek kialakulását.

Tipp: A laza talajba ültetett, magaságyásban nevelkedő és fiatal növényeknél különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet kapjanak!

A mulcsolás pedig nem elhanyagolható, hiszen nemcsak a terméséréskor hasznos kerti elem, hanem a szüret után is:

védi a növényt a gyomoktól

és megtartja a nedvességet.

Figyeljünk arra, hogy ne legyen túl vastag a mulcs, mert ha befülled a nedves közeg, akkor gombás megbetegedéseknek ad teret!

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