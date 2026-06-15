Gasztro

2026.06.15.

Íme néhány fontos teendő az eperszüret után, hogy jövőre is bőséges termésünk legyen

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Bár az eperszezon nagyon a végét járja, ez nem jelenti azt, hogy ezután nincs dolgunk a növénnyel, pláne, ha jövőre is bőséges termést szeretnénk. A teendők sora nem ér véget a szüreteléssel, így hát mutatjuk, mit kell tenni vele a szezon után.

Bár az eperszezonnak belátható időn belül vége, a növény megérdemli a további odafigyelést, pláne, ha jövőre is bőséges termést szeretnénk. Lássuk, mire van szüksége!

Eperpalánta, melyet egy férfi kéz megmetsz
Íme néhány fontos teendő az eperszüret után, hogy jövőre is bőséges termésünk legyen

Bár a szüretnek vége, az epernek még van dolga

Miután az eper leérett, a növény továbbra is aktívan dolgozik, hiszen ilyenkor növeszt új koronát, tápanyagot raktároz, és készül a jövő évre, amihez viszont vízre és tápanyagra van szüksége.

A legtöbb kertész ezen a ponton rontja el az epernevelést, hiszen nem adja meg a szükséges támogatást a növény számára.

Az eperszüret után jól látható, mely levelek betegeskednek, ezeket érdemes eltávolítani, de nem kell a növényt teljesen megfosztani lombkoronájától, pláne, ha fiatal hajtásokkal rendelkezik.

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A gyomlálás kardinális fontosságú

Az eperpalánták körül sorra megjelennek a gyomok, amik nedvességet és tápanyagot vonnak el a növénytől, ezért fontos, hogy a szüret után is foglalkozzunk a gyomlálással.

A gyomlálást kézzel végezzük, mert a sekélyen gyökerező eperpalántákat sérthetjük egy kapálással.

Ebben az időszakban a növény rengeteg indát hoz, ami egy idő után átláthatatlanná teszi a kertet, így ezeket érdemes lemetszeni, és akár szaporítani.

Eperpalánta cserépben
Az eperpalánták körül sorra megjelennek a gyomok, amik nedvességet és tápanyagot vonnak el a növénytől

Az öntözés és a mulcsolás is fontos

Az epernövény a szezon után is igényli a bőséges vizet, így ne hagyjuk kiszáradni, mert a jövő évi termésünk bánhatja. A legjobb, ha a tövénél éri a víz, így csökkentjük a levélbetegségek kialakulását.

Tipp:

A laza talajba ültetett, magaságyásban nevelkedő és fiatal növényeknél különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet kapjanak!

A mulcsolás pedig nem elhanyagolható, hiszen nemcsak a terméséréskor hasznos kerti elem, hanem a szüret után is:

  • védi a növényt a gyomoktól
  • és megtartja a nedvességet.
  • Figyeljünk arra, hogy ne legyen túl vastag a mulcs, mert ha befülled a nedves közeg, akkor gombás megbetegedéseknek ad teret!

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