Ez a bőséges szamócatermés titka – Így termeszd otthon a szezon legédesebb gyümölcsét

Ha szamócatermesztésen töröd a fejed, akkor itt az ideje, hogy tényleg bele is vágj. Van egy fontos szempont azonban, ami talán fontosabb még annál is, hogyan gondoskodsz a növényedről. Lássuk!
A szamócáról
A szamóca, amit a köznyelvben sokszor eperként emlegetünk sokak egyik legkedvesebb nyári gyümölcse. Szerencsére éghajlatunk (még) lehetővé teszi, hogy saját magunk termesszük meg, ez azonban kellő körültekintést igényel. Az alacsony kalória- és cukortartalmú, valamint C-vitaminban gazdag gyümölcs, aminek rost, folsav és ásványi anyag tartalma nem csak a szív- és érrendszer egészségéhez járul hozzá.
Mi kell a sikerhez?
Az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen fajta szamócát választunk, mert ennek függvényében kell kigondolni azt is, hogy hova ültessük.
Vannak egyszer termő, júniusi fajták, amik a következő szezonban hozzák a legbőségesebb termést, és olyanok is, amik folyton termő, napsemleges változatok, amik a nyár egészében, sőt, még ősszel is hozzák a gyümölcsöt.
Hogyan ültessük a szamócát?
A júniusi szamóca fajták imádják a napfényes helyeket, és fagyok elmúltával már el is lehet ültetni a palántákat. Jó vízelvezetésű talaj alap nála, amit trágyával vagy komposzttal még jobbá tehetünk. Magaságyásban is kiválóan fejlődik, és ősszel is telepíthető, mert ügyesen áttelel. A folyton termő változatnál nem a fényviszonyok a mérvadóak, hanem a hőmérséklet, így ennek nem feltétlen kell a legalább napi 6 órányi napsütés.
Tipp:
Receptajánló:
A szamóca gondozása
A szamóca igen vízigényes növény, így érdemes akár mulccsal körbe szórni, mert ez még a gyomokat is visszaszorítja.
A betakarításnál jobb, ha a gyümölcsöt levágjuk, és nem letépjük, mert így nem sérül a növény.
Mivel betakarítás után gyorsan romlik, ezért fontos, hogy minél dolgozzuk fel lekvár vagy szörp formájában, esetleg készítsünk belőle süteményt, ha nagy mennyiséggel van dolgunk.