2026.03.19.

Ez a bőséges szamócatermés titka – Így termeszd otthon a szezon legédesebb gyümölcsét

A szamóca igen kedvelt gyümölcs, ráadásul azon félék közé tartozik, amit saját kis kertünkben és balkonunkon is sikerrel termeszthetünk. Ha most kedvet kaptál, akkor még nem vagy semmivel elkésve, lássuk, mi a tikta a bőséges szamócatermésnek!

Ha szamócatermesztésen töröd a fejed, akkor itt az ideje, hogy tényleg bele is vágj. Van egy fontos szempont azonban, ami talán fontosabb még annál is, hogyan gondoskodsz a növényedről. Lássuk!

Szamóca
Ez a bőséges szamócatermés titka – Így termeszd otthon a szezon legédesebb gyümölcsét

A szamócáról

A szamóca, amit a köznyelvben sokszor eperként emlegetünk sokak egyik legkedvesebb nyári gyümölcse. Szerencsére éghajlatunk (még) lehetővé teszi, hogy saját magunk termesszük meg, ez azonban kellő körültekintést igényel. Az alacsony kalória- és cukortartalmú, valamint C-vitaminban gazdag gyümölcs, aminek rost, folsav és ásványi anyag tartalma nem csak a szív- és érrendszer egészségéhez járul hozzá.

Mi kell a sikerhez?

Az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen fajta szamócát választunk, mert ennek függvényében kell kigondolni azt is, hogy hova ültessük.

Vannak egyszer termő, júniusi fajták, amik a következő szezonban hozzák a legbőségesebb termést, és olyanok is, amik folyton termő, napsemleges változatok, amik a nyár egészében, sőt, még ősszel is hozzák a gyümölcsöt.

Az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen fajta szamócát választunk

Hogyan ültessük a szamócát?

A júniusi szamóca fajták imádják a napfényes helyeket, és fagyok elmúltával már el is lehet ültetni a palántákat. Jó vízelvezetésű talaj alap nála, amit trágyával vagy komposzttal még jobbá tehetünk. Magaságyásban is kiválóan fejlődik, és ősszel is telepíthető, mert ügyesen áttelel. A folyton termő változatnál nem a fényviszonyok a mérvadóak, hanem a hőmérséklet, így ennek nem feltétlen kell a legalább napi 6 órányi napsütés.

Tipp:

Minden évben ültessük más helyre, mert a talaj könnyen kimerülhet, és így nem jutna elég tápanyaghoz.

Receptajánló:

A szamóca gondozása

A szamóca igen vízigényes növény, így érdemes akár mulccsal körbe szórni, mert ez még a gyomokat is visszaszorítja.

A betakarításnál jobb, ha a gyümölcsöt levágjuk, és nem letépjük, mert így nem sérül a növény.

Mivel betakarítás után gyorsan romlik, ezért fontos, hogy minél dolgozzuk fel lekvár vagy szörp formájában, esetleg készítsünk belőle süteményt, ha nagy mennyiséggel van dolgunk.

