2025.10.26.

6 gyümölcs, ami enyhítheti a köszvény tüneteit

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Érdemes rendszeresen fogyasztanod ezt a 6 gyümölcsöt, mert segíthetnek csökkenteni a köszvényt okozó húgysav mennyiségét.

A köszvény egy fájdalmas ízületi gyulladás, amelyet a vérben felhalmozódott húgysav okoz, ami éles kristálylerakódások kialakulásához vezethet az ízületekben. A roham gyakran hirtelen kezdődik, bőrpírt, duzzanatot és súlyos fájdalmat okozva. Bár a köszvény kordában tartása gyakran gyógyszeres kezelést igényel, a megfelelő ételek – köztük a megfelelő gyümölcsök – kiválasztása segíthet megelőzni a köszvény kialakulását. Az alábbi 6 gyümölcs pedig kimondottan ajánlott a köszvény és a köszvényes rohamok megelőzésére.

Idős nő az ágy szélén ülve a csuklóját fogja
A betegség bármely ízületet érintheti

A köszvény leggyakrabban a lábakban, különösen a nagylábujjban jelentkezik.

A húgysav a hőre reagál, így éles kristályok alakulnak ki a test hűvösebb részein. A nagylábujjak helyezkednek el a legtávolabb a szívtől, ezért itt a leggyakoribb a kristályosok kialakulása.

Azonban a betegség bármely ízületet érintheti, beleértve a térdet, a bokát, a könyököt és az ujjakat is.

Miért segíthetnek a gyümölcsök a köszvény kezelésében?

Tudtad?

A húgysav két forrásból származik: körülbelül kétharmada a szervezetben termelődik, a maradék egyharmad pedig az étkezésből származik.

A purinok olyan vegyi anyagok, amelyek természetesen megtalálhatók bizonyos ételekben és italokban, és amikor a szervezet lebontja őket, húgysav képződik. Ezért írnak fel gyakran alacsony purintartalmú étrendet a köszvényben szenvedőknek.

A cukros ételek és italok – különösen azok, amelyek magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot tartalmaznak – purinokat tartalmaznak, épp emiatt köszvényt okozhatnak.

Bár minden gyümölcs tartalmaz fruktózt, a legtöbb gyümölcs purinban szegény, és kimutatták, hogy csökkenti a szervezet húgysavszintjét – mondja Margaret O’Brien, a Banner Health vezető dietetikusa.

Egyes gyümölcsök ráadásul olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek kimondottan előnyösek lehetnek a húgysav szintjének csökkentésében. A gyümölcsök jó C-vitamin-források, ami szintén segít csökkenteni a húgysavszintet. Emellett antioxidánsokat és rostokat tartalmaznak, ezek a tápanyagok pedig hozzájárulnak az általános egészséghez. A gyümölcsök magas víztartalma pedig hozzájárulhat a megfelelő hidratáltsághoz, ami elengedhetetlen a húgysav kiürítéséhez.

A legfontosabb, hogy olyan gyümölcsöket válasszunk, amelyek gazdagok tápanyagokban és alacsony a cukortartalmuk, és azokat mértékkel fogyasszuk

- tanácsolja O’Brien.
