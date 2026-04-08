2026.04.08.

Hiába nullkalóriás, mégis hízáshoz vezethet ez az édesítő

Bár nulla kalóriát tartalmaz, a szukralóz mégsem biztos, hogy segíti a fogyást. Sőt, a kutatások szerint könnyen előfordulhat, hogy épp ez az édesítő fokozza az étvágyat, és végül súlygyarapodáshoz vezet.

Sokan azért választják a cukor helyett a mesterséges édesítőket, mert azt gondolják, így könnyebben kordában tarthatják a testsúlyukat. A szukralóz – amely valóban kalóriamentes – első ránézésre ideális megoldásnak tűnik. A legfrissebb kutatások azonban arra utalnak: a hatása jóval összetettebb, és akár az ellenkező irányba is elmozdíthatja a mérleget.

A szukralóz fokozza az étvágyat és a sóvárgást?

A vizsgálatok szerint a szukralóz nem úgy működik a szervezetben, mint a cukor. Bár az agy érzékeli az édes ízt, a test nem kapja meg a megszokott kalóriabevitel jelzést. Emiatt elmaradnak azok a hormonális válaszok – például az inzulin vagy a jóllakottságért felelős hormonok aktiválása –, amelyek normál esetben csökkentenék az éhséget.

Ennek következménye, hogy az édesítő fogyasztása után sokaknál erősebb éhségérzet alakul ki.

Kutatások kimutatták, hogy a szukralóz fokozhatja az agy éhségért felelős területeinek aktivitását, ami növeli a sóvárgást és az étkezési késztetést.

Ez a mechanizmus könnyen vezethet túlevéshez

Az ember ugyan megspórolja a kalóriát az italban vagy édességben, de később többet eszik, így a napi bevitel végül akár magasabb is lehet. Egyes kutatások szerint az étvágy növekedése jelentős mértékű is lehet, ami hosszabb távon súlygyarapodáshoz vezethet.

A szakértők óva intenek az édesítőktől

A haladó gondolkodású szakemberek egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy a mesterséges édesítők nem feltétlenül jelentenek biztos megoldást a fogyásra. Bár kalóriát nem tartalmaznak, a szervezetre gyakorolt hatásuk miatt mégis hozzájárulhatnak a testsúly növekedéséhez – különösen, ha rendszeresen és nagyobb mennyiségben fogyasztjuk őket.

A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 2024-ben több mint 12 ezer tonna élelmiszert, azaz mintegy 30 millió adag ételt mentett meg a kidobástól, és juttatott el olyan helyekre, ahol arra nagy szükség van. Mindent azonban a legnagyobb odafigyeléssel sem lehet emberi fogyasztásra alkalmas állapotban megmenteni, így az élelmiszerekből jut a házi kedvenceknek is.

