2026.01.03.

Egy új kutatás teljesen újraírhatja, amit eddig az elhízásról gondoltunk

Németh Orsi

Nem minden elhízás ugyanabból az okból alakul ki. Egy nagyszabású genetikai kutatás szerint legalább 11 különböző biológiai típus létezik, amelyek eltérő kockázatokkal és kezelési lehetőségekkel járnak.

Az elhízást sokáig elsősorban a testtömeg-index (BMI) alapján ítélték meg, ám egy friss nemzetközi kutatás ennél jóval összetettebb képet rajzol. A vizsgálat eredményeit a New Scientist ismertette: a kutatók arra jutottak, hogy az elhízás legalább 11, egymástól jól elkülöníthető genetikai és biológiai háttérrel rendelkező típusra osztható.

Női lábak a mérlegre lépnek
Egy új kutatás szerint 11 különböző elhízástípus létezik

A kutatás egyik vezetője szerint nem pusztán a testalkatról vagy a testsúlyról van szó, hanem azokról a mélyebb biológiai folyamatokról, amelyek meghatározzák az egészségügyi kockázatokat és a betegségek kialakulását.

Több mint 2 millió ember genetikai adatai

Mivel az elhízás világszerte az egyik legjelentősebb halálozási kockázati tényező, a kutatók több mint 2 millió ember genetikai adatait elemezték.

A cél az volt, hogy azonosítsák azokat a genetikai mintázatokat, amelyek származástól, életmódtól és környezeti tényezőktől függetlenül is hozzájárulhatnak az elhízás kialakulásához.

Az eredmények alapján jóval több gén és biológiai mechanizmus érintett, mint azt korábban feltételezték.

Tizenegy eltérő elhízástípus

A klasszikus, anyagcserezavarhoz köthető elhízás mellett a kutatók további kilenc úgynevezett endotípust azonosítottak. Ezek hátterében többek között az alábbi folyamatok állhatnak:

  • az inzulin feldolgozásának eltérései,
  • a hasnyálmirigy béta-sejtjeinek inzulinrezisztenciája,
  • immunrendszeri szabályozási zavarok,
  • neuroendokrin működési eltérések,
  • valamint a zsír- és lipidanyagcsere problémái.

Amit eddig tudtunk az elhízás genetikájáról

Korábban három fő genetikai elhízástípust különböztettek meg:

  • a több mint 25 génhez köthető szindrómás elhízást,
  • az egyetlen gén hibájára visszavezethető monogenetikus elhízást,
  • valamint a sok gén együttes hatásából kialakuló poligenetikus elhízást.

Az új eredmények szerint ez a felosztás már nem tükrözi kellően a valóságot.

Miért lehet ez fordulópont?

A kutatás jelentősége abban rejlik, hogy rávilágít: az elhízás nem egységes betegség.

Az eltérő genetikai háttér miatt a megelőzésnek és a kezelésnek is személyre szabottabbá kell válnia. Ez hosszú távon hatékonyabb terápiákhoz és pontosabb egészségügyi beavatkozásokhoz vezethet.

