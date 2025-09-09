Édesburgonya vagy krumpli: melyik az egészségesebb?

Bár burgonyának hívjuk, az édesburgonya, vagy más néven batáta valójában nem a “hagyományos” burgonya narancssárga változata. A burgonyavirágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó batáta rendszertanilag nem áll rokonságban a burgonyával, csak a gumóik hasonlítanak egymáshoz. Azonban felmerül a kérdés: ha már a neve is megtévesztő, vajon van-e valóságalapja annak, hogy az édesburgonyát egészségesebb ételként tartjuk számon, mint a jól bevált, olcsó és sokféleképpen elkészíthető krumplit?
Az édesburgonya héja alatt
Tagadhatatlan: az édesburgonya tápanyagokban bővelkedik.
Hihetetlenül gazdag antioxidánsokban, valamint kiváló béta-karotin-, A- és C-vitamin-forrás- mondja Kim Yawitz dietetikus.
Csupán 100 gramm édesburgonya a napi ajánlott A-vitamin több mint 100%-át fedezi. Ez hatalmas előny, mivel az A-vitaminban gazdag étrend segíthet megvédeni a szemünket a makuladegenerációtól és megőrizni a szem egészségét idősebb korban is. Ezen kívül, antioxidánstartalmának hála, számos betegségtől védhet, így a májkárosodástól, memóriavesztéstől, kognitív hanyatlástól, magas koleszterinszinttől, cukorbetegségtől és a rák bizonyos típusaitól.
Tudtad?
Magas rosttartalmának köszönhetően lassabban szabadul fel az energia belőle, emiatt glikémiás indexe alacsonyabb, mint a burgonyáé. Ezért jobb választás azok számára, akik szabályozni szeretnék a vércukorszintjüket, például a cukorbetegek. Összefoglalva: a édesburgonya sok előnnyel rendelkezik!
A hagyományos burgonyát se ássuk el
Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne helye a krumplinak a táplálkozásunkban. Míg bizonyos szempontból alulmarad a batátával szemben, másban a krumpli kerekedik felül.
A hagyományos burgonya jó káliumforrás. Ez az ásványi anyag segíthet csökkenteni a vérnyomást és a stroke kockázatát. Emellett a burgonya tele van C-vitaminnal, és a napi ajánlott B6-vitamin-bevitel felét biztosítja a szervezet számára. Jó hír a krumpliimádóknak, hogy ez a gumó jó forrása a rezisztens keményítőnek is, ami táplálja a bélben élő jótékony baktériumokat, és segíthet stabilizálni a vércukorszintet.
De a krumpli nem tartalmaz több szénhidrátot és kalóriát, mint az édesburgonya?
Valójában egyáltalán nem. A kalóriatartalom, valamint a szénhidrátok, fehérjék és zsírok összetétele tekintetében a hagyományos burgonya szinte megegyezik az édesburgonyával. Ha a 100 grammra vetített tápanyagmennyiséget nézzük, mindkettőben 2 gramm fehérje, 21 gramm szénhidrát és kevesebb mint 1 gramm zsír van.
Tudtad?
Amit érdemes megjegyezned
A batáta számos táplálkozási előnnyel rendelkezik, de nem feltétlenül egészségesebb, mint a burgonya. Bizonyos betegségek, például cukorbetegség vagy Crohn-betegség (amelyeknél nagyobb a vitaminhiány kockázata) esetén jobb választás lehet az édesburgonya, de általánosságban mindkettő belefér a kiegyensúlyozott, egészséges étrendbe.
A legfontosabb az elkészítési mód, ez befolyásolja a leginkább, hogy mennyire tápláló az étel, ami a tányérodra kerül, illetve az, hogy mivel kombinálod.