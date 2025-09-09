Gasztro

2025.09.09.

Édesburgonya vagy krumpli: melyik az egészségesebb?

Szász Nóra profilképe Szász Nóra

Az édesburgonyát évek óta a “hagyományos” burgonya egészséges alternatívájaként emlegetik, de vajon van ennek valóságalapja, vagy csak ügyes marketing áll a jelenség hátterében?

Bár burgonyának hívjuk, az édesburgonya, vagy más néven batáta valójában nem a “hagyományos” burgonya narancssárga változata. A burgonyavirágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó batáta rendszertanilag nem áll rokonságban a burgonyával, csak a gumóik hasonlítanak egymáshoz. Azonban felmerül a kérdés: ha már a neve is megtévesztő, vajon van-e valóságalapja annak, hogy az édesburgonyát egészségesebb ételként tartjuk számon, mint a jól bevált, olcsó és sokféleképpen elkészíthető krumplit

édesburgonya hámozása
Kiderült, egészségesebb-e az édesburgonya, mint a krumpli

Az édesburgonya héja alatt 

Tagadhatatlan: az édesburgonya tápanyagokban bővelkedik.

Hihetetlenül gazdag antioxidánsokban, valamint kiváló béta-karotin-, A- és C-vitamin-forrás

- mondja Kim Yawitz dietetikus.

Csupán 100 gramm édesburgonya a napi ajánlott A-vitamin több mint 100%-át fedezi. Ez hatalmas előny, mivel az A-vitaminban gazdag étrend segíthet megvédeni a szemünket a makuladegenerációtól és megőrizni a szem egészségét idősebb korban is. Ezen kívül, antioxidánstartalmának hála, számos betegségtől védhet, így a májkárosodástól, memóriavesztéstől, kognitív hanyatlástól, magas koleszterinszinttől, cukorbetegségtől és a rák bizonyos típusaitól. 

Tudtad?

Összehasonlítva a hagyományos (valódi) burgonyával, a batáta kétszer annyi rostot tartalmaz, 100 grammonként 3 grammot.

Magas rosttartalmának köszönhetően lassabban szabadul fel az energia belőle, emiatt glikémiás indexe alacsonyabb, mint a burgonyáé. Ezért jobb választás azok számára, akik szabályozni szeretnék a vércukorszintjüket, például a cukorbetegek. Összefoglalva: a édesburgonya sok előnnyel rendelkezik! 

A hagyományos burgonyát se ássuk el 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne helye a krumplinak a táplálkozásunkban. Míg bizonyos szempontból alulmarad a batátával szemben, másban a krumpli kerekedik felül.  

A hagyományos burgonya jó káliumforrás. Ez az ásványi anyag segíthet csökkenteni a vérnyomást és a stroke kockázatát. Emellett a burgonya tele van C-vitaminnal, és a napi ajánlott B6-vitamin-bevitel felét biztosítja a szervezet számára. Jó hír a krumpliimádóknak, hogy ez a gumó jó forrása a rezisztens keményítőnek is, ami táplálja a bélben élő jótékony baktériumokat, és segíthet stabilizálni a vércukorszintet. 

Csupán 100 gramm édesburgonya a napi ajánlott A-vitamin több mint 100%-át fedezi

De a krumpli nem tartalmaz több szénhidrátot és kalóriát, mint az édesburgonya?

Valójában egyáltalán nem. A kalóriatartalom, valamint a szénhidrátok, fehérjék és zsírok összetétele tekintetében a hagyományos burgonya szinte megegyezik az édesburgonyával. Ha a 100 grammra vetített tápanyagmennyiséget nézzük, mindkettőben 2 gramm fehérje, 21 gramm szénhidrát és kevesebb mint 1 gramm zsír van.

Tudtad?

A krumpliban adagonként 92 kalória van, míg az édesburgonyában 90 kalória. Tehát, ha a célod a fogyás, akkor sokat nem nyersz azzal, ha a krumplit édesburgonyára cseréled.  

Amit érdemes megjegyezned

A batáta számos táplálkozási előnnyel rendelkezik, de nem feltétlenül egészségesebb, mint a burgonya. Bizonyos betegségek, például cukorbetegség vagy Crohn-betegség (amelyeknél nagyobb a vitaminhiány kockázata) esetén jobb választás lehet az édesburgonya, de általánosságban mindkettő belefér a kiegyensúlyozott, egészséges étrendbe.

A legfontosabb az elkészítési mód, ez befolyásolja a leginkább, hogy mennyire tápláló az étel, ami a tányérodra kerül, illetve az, hogy mivel kombinálod.

Forrásunk volt.  

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

sült tészta

Sütőben sült egyedényes gyoza

Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen ...

madártej

Madártej

Az egyik legfinomabb és legegyszerűbb desszertünk a madártej, amit talán nem készítünk olyan gyakran, mint érdemes lenne. Hiszen nincs is jobb, mint a hűvös, nagyon vaníliás, híg ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept