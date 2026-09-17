5 lépés, amit a könnyezőpálmád elvár tőled szeptemberben: így készítsd fel a hidegre

Szeptemberben a nappalok érezhetően rövidülnek, a hőmérséklet lassan csökken, a könnyezőpálmánk (Monstera deliciosa) növekedése pedig elkezd lelassulni. Ha szeretnéd, hogy a szobád éke a hidegebb hónapokban is fényes, egészséges és dús maradjon, érdemes megfogadnod a növénygondozási szakértők tanácsait.

A könnyezőpálma (Monstera) trópusi növényként kifejezetten érzékeny a hirtelen környezeti változásokra: a fényhiányra vagy a huzatra levelei sárgulásával, kókadásával reagálhat. Szeptemberben épp ezért elengedhetetlen a lágy átmenet.

Íme az a 5 kulcsfontosságú lépés, amellyel felkészítheted a monsterádat az őszi-téli időszakra!

A felgyülemlett porréteg eltömíti a levelek pórusait

1. Tisztítsd meg alaposan a leveleit!

A monstera gyönyörű, hatalmas, szabdalt levelei sajnos igazi porfogók. A nyári időszak (a nyitott ablakok, ventilátorok) után felgyülemlett porréteg eltömíti a levelek pórusait, gátolja a fotószintézist, és a növény fénytelenné, fakóvá válik.

Így csináld: egy puha, nedves törlőkendővel óvatosan töröld át a levelek felszínét, miközben alulról megtámasztod őket.

egy puha, nedves törlőkendővel óvatosan töröld át a levelek felszínét, miközben alulról megtámasztod őket. Pro tipp: tegyél a vízbe pár csepp hígított neem-olajat! Ez nemcsak gyönyörű természetes fényt ad a leveleknek, de segít távol tartani a gyakori szobanövény-kártevőket is.

A neem-olaj gyönyörű természetes fényt ad a leveleknek!

2. Csökkentsd az öntözés gyakoriságát!

A szobanövények körében elkövetett egyik legnagyobb hiba a nyári öntözési rutin fenntartása az év többi részében. Ahogy hűl a levegő és kevesebb a napsütés, a virágföld sokkal lassabban szárad ki.

Ne naptár szerint locsolj: mindig ellenőrizd a földet! Csak akkor öntözd meg a monsterát, ha a föld felső 4–5 centimétere már teljesen kiszáradt.

mindig ellenőrizd a földet! Csak akkor öntözd meg a monsterát, ha a föld felső 4–5 centimétere már teljesen kiszáradt. A túlöntözés veszélyei: az őszi túlöntözés könnyen gyökérrothadáshoz és a levelek besárgulásához vezethet, ami a növény pusztulását is okozhatja.

Ősszel a könnyezőpálma természetes módon pihenőfázisba lép

3. Állj le a tápoldatozással!

Ősszel a könnyezőpálma természetes módon pihenőfázisba lép, így már nincs szüksége a nyári intenzív tápanyag-utánpótlásra.

Mikortól hagyjuk el? Ha a növény szeptemberben még hoz új leveleket, adhatsz neki egy utolsó, fele olyan erősre hígított tápoldatot. Ha viszont a növekedése leállt, tavaszig teljesen függeszd fel a tápoldatozást .

Ha a növény szeptemberben még hoz új leveleket, adhatsz neki egy utolsó, fele olyan erősre hígított tápoldatot. Ha viszont a növekedése leállt, . Miért fontos ez? A pihenőidőszakban adott tápoldat kiégetheti a gyökereket, és gyenge, megnyúlt hajtásokat eredményezhet, amelyek nem bírják majd a fényszegény téli napokat.

4. Költöztesd világosabb helyre!

Eredeti élőhelyén, a közép- és dél-amerikai esőerdőkben a monstera a fák lombkoronája alatt nő, így a szűrt, szórt fényt kedveli. A tűző napot nem bírja, de a sötétet sem!

Figyeld a jeleket: ha a pálmád szára megnyúlik, az ablak felé dől, vagy az új levelei lényegesen kisebbek és kevesebb rajta a vágás, az a fényhiány egyértelmű jele.

ha a pálmád szára megnyúlik, az ablak felé dől, vagy az új levelei lényegesen kisebbek és kevesebb rajta a vágás, az a fényhiány egyértelmű jele. Így segíts neki: húzd közelebb a legvilágosabb ablakodhoz, de a tűző délutáni naptól továbbra is óvd! Párhetente forgasd el a cserepet 180 fokkal, hogy a növény szimmetrikusan, egyenletesen növekedjen.

Az őszi túlöntözés könnyen gyökérrothadáshoz vezethet

5. Metszd le a sérült, sárga leveleket!

Ha a nyári kánikulában a pálmád megégett, vagy a helytelen öntözés miatt barna foltok, elszíneződések keletkeztek a levelein, a szeptember a legalkalmasabb időpont a megtisztítására.

Spórolj a növény energiájával: a sérült levelek már nem jönnek helyre, viszont feleslegesen elszívják a növény energiáját.

a sérült levelek már nem jönnek helyre, viszont feleslegesen elszívják a növény energiáját. Metszési szabályok: egy éles, fertőtlenített metszőollóval vágd le a sérült leveleket a szár tövénél. Fontos, hogy a növény lombjának legfeljebb egyharmadát távolítsd el egyszerre, nehogy sokkot kapjon!

egy éles, fertőtlenített metszőollóval vágd le a sérült leveleket a szár tövénél. Fontos, hogy távolítsd el egyszerre, nehogy sokkot kapjon! Betegségek megelőzése: a sérült részek eltávolításával a növény ellenállóbb lesz a téli időszakban gyakrabban felbukkanó kártevőkkel és gombás betegségekkel szemben.

Nosalty Extra Tipp:

A fűtési szezonban a levegő páratartalma is csökkenni kezd a lakásban. Mivel a monstera imádja a párát, érdemes beszerezned egy párásító készüléket, vagy a cserép alá kavicsos, vizes tálcát tenned. Ha a könnyezőpálmád túlnőtte a helyét, most még rögzíthetsz mellé egy mohakarót is támogatásként!



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