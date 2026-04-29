A kertész tanácsa, hogy a szupermarketes cserepes bazsalikomod sokkal tovább bírja

Legtöbben el-elcsábulunk néha, és a kedvenc diszkontunkban vagy szupermarketünkben a kosarunkba pakolunk egy cserepes bazsalikomot, hátha ezúttal nem végzi maximum egy hét után a kukában. Lássuk, mit tehetünk érte, hogy tovább bírja.

Így tartsd életben a szupermarketes bazsalikomot – egy mesterkertész tanácsai

Ha vettél már valaha cserepes bazsalikomot a boltban, valószínűleg megtapasztaltad: 1-2 hét alatt elszárad, megbarnul, tönkremegy, és ez nem feltétlenül a te hibád.

Ezek a cserepes zöldfűszerek összezsúfolva kerülnek a boltokba, kicsit viszontagságos körülmények között, rossz minőségű földben, ezért gyorsan ki is merülnek.

A jó hír, hogy néhány egyszerű trükkel sokkal tovább életben tarthatod őket, akár egész nyáron át.

Egy tapasztalt kertész szerint a siker kulcsa négy dolog: fény, víz, hely és rendszeres szüret. Ha ezek egyensúlyban vannak, a cserepes bazsalikom nemcsak túlél, hanem szépen bokrosodik is.

A bazsalikom gyógynövényként sem utolsó, így nem csak a konyhában van ott a helye a pizzád vagy salátád, tésztád tetején! Afrodiziákumnak is tartják, mely javítja az étvágyat, az emésztést, nyugtató hatása van, a köhögést is csillapítja, a garatgyulladás tüneteit is enyhítheti.

Receptajánló bazsalikommal:

Forrásunk volt.