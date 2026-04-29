50 felett mindenkinek szüksége van erre az olcsó alapanyagra és a belőle készülő sós kencére

Könnyű beleragadni a konyhában a megszokott rutinokba: ugyanaz a kenyér, ugyanazok a feltétek, ugyanazok az ízek nap mint nap. Sokan szeretnének egyszerre ízletesen és egészségesen étkezni, de az ihlet néha nehezen jön, pedig apró változtatások is nagy különbséget hozhatnak.
Új alapanyagokat kipróbálni nem feltétlenül bonyolult vagy drága, gyakran a megoldás már ott lapul a kamrában.
Tápanyagokban gazdag
Egyre többen fedezik fel azt az alternatívát, amely napraforgómagból készült krémes kence. Könnyedén helyettesítheti a hagyományos bolti szendvicskrémeket, miközben jelentős mennyiségű fontos tápanyaggal látja el a szervezetet.
A szotyikrém egyszerre laktató és ízletes. Különösen jól illeszkedik az 50 év felettiek étrendjébe, de valójában bárkinek ideális választás, aki változatosabban szeretne étkezni.
Napraforgómagból készülő krém
A magok növényi eredetű fehérjét tartalmaznak, amely segíti az izmok és a szövetek felépítését.
Ez különösen fontos az életkor előrehaladtával, amikor a szervezetnek nagyobb támogatásra van szüksége.
Emellett jelentős mennyiségű E-vitamint és többféle B-vitamint is tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak az idegrendszer megfelelő működéséhez, valamint a szervezet energia-anyagcseréjéhez.
A napraforgómagban található egészséges zsírok szintén fontos szerepet játszanak: támogatják a szív és az agy működését, és hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez.
A szotyi tele van vitaminnal!
Így készítheted el a napraforgókrémet
Otthon is könnyedén elkészíthető ez a krém, így teljes mértékben te szabályozhatod az összetevőket. Kezdd azzal, hogy a napraforgómagot néhány órára vagy akár egy egész éjszakára beáztatod, ezután főzd meg, amíg meg nem puhul. Turmixold össze a magokat aszalt paradicsommal, fokhagymával és egy kevés olajjal, amíg sima, krémes állagot nem kapsz. Ízesítsd sóval és borssal.
Extra tipp:
A krém kiválóan illik teljes kiőrlésű kenyérhez és friss zöldségekhez, de jól működik wrapekben vagy saláták mellett, köretként is. Hűtőszekrényben tárold, ahol több napig is eláll.