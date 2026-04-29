2026.04.29.

Nem mindenkinek tesz jót a B7-vitamin – Ebben az esetben súlyos következményei lehetnek

Nosalty

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bevitelére, azonban sokszor nem egyszerű eligazodni az információtengerben, miből, mennyit és hogyan szedjünk.

Nem elég fényes a hajad, és csúnya, matt, töredezett a körmöd? Akkor valószínűleg te is tudsz róla, hogy a B7-vitamin, vagyis a biotin segíthet ezen a problémán. Azonban nem biztos, hogy neked is jó tesz...

A táplálkozási hiányosságokat gyakran táplálékkiegészítőkkel oldjuk meg. A sok közül ilyen a biotin is, vagyis a B7-vitamin, aminek nagy szerepe van hajunk, körmünk és bőrünk egészségében is. Mielőtt azt feltételeznénk, hogy ennek szedése mindenki számára biztonságos, érdemes megismerni a svájci Lausanne-i Egyetem kutatásának eredményét.

Hogyan végezték a kísérletet?

A kísérlet laboratóriumban zajlott, és emberek és rágcsálók sejtjeit vizsgálta. Azt már korábban is tudtuk, hogy a rákos sejtek szeretik a glutamint, ami egy nem esszenciális aminosav (a szervezet képes előállítani, nem kell táplálék útján bevinni).

Azonban a rákos sejtek trükkösek, mert ha nem jutnak elég glutaminhoz, akkor másmilyen anyagcsereforrást keresnek. A kutatók pedig azt akarták megnézni, hogyan viselkednek, ha glutaminhiánnyal szembesülnek. Ezt kb. egy tucat ráktípusra tesztelték.

Mit találtak a kutatók?

Azzal tisztában voltak a kutatók, hogy a rákos sejteknek van B tervük, ha nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű glutamin. Ez esetben felfedeznek egy olyan útvonalat, amit piruvát vegyületet használja fel energiaforrásként. A piruvát a glikolízis mellékterméke, aminek mennyisége a piruvát-karboxiláztól, egy mitokondriális enzimtől függ, amelynek viszont biotinra van szüksége a működéséhez.

A tanulmány korlátai közé tartozik, hogy nem valódi embereken végezték a kísérleteket, ennek ellenére az eredmények hozzájárulnak a rákos sejtek proliferációjának alternatív útjaira vonatkozó egyre növekvő bizonyítékokhoz.

Mit jelent ez a való életben?

A biotin egy olyan tápanyag, amire szüksége van szervezetünknek, és természetes módon előfordul a tojásban, a lazacban, a sertéshúsban, a marhahúsban, a napraforgómagban, az édesburgonyában és a mandulában, azonban mielőtt B7-vitamin szedésére adnád a fejed, érdemes konzultálni a kezelőorvosoddal, pláne, ha korábban volt már rákos megbetegedésed, vagy jelenleg is kezelés alatt állsz.

