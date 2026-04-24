2026.04.24.

Poratka- és baktériummentes otthon? Az ALDI szuper háztartási eszköze segít

Az ALDI középső soraiban bóklászva hasznos háztartási kellékekre bukkanhatunk. Április 23-tól például olyan akció vár, ami minden háztartásban jól jöhet, ha baktériumoktól, portól és atkáktól tisztítanád meg a bútorokat.

Az ALDI akciója április 23-tól érvényes, egészen a készleterejéig. Egy olyan praktikus, viszonylag kicsi háztartási eszközről van szó, ami segít a bútorokról eltávolítani a port, a baktériumokat és az atkákat is. Lássuk, miről van szó pontosan!

Kicsi, de hasznos háztartási eszköz

Április 23-tól a készlet erejéig vár az ALDI akciója, így érdemes minél előbb lecsapni rá.

Ugyanis az Ambiano márkájú poratka porszívó 3 év jótállással 14 990 forintba kerül.

Az eszköz eltávolítja a baktériumokat, a port és az atkákat is ágyról, matracról és kanapéról is. Teljesítménye 300 watt, szívó-, ütögető és görgőfunkciója is van. Ráadásul vegyszerek nélkül, UV-fénnyel fertőtlenít. Fontos tudni, hogy HEPA-szűrővel mosható.

Az eszköz űrtartalma kb. 200 ml, egyszerűen levehető és tisztítható porgyűjtőtartálya van. A kábel hossza kb. 4 méter hosszú.

Miért jó egy atka porszívó?

Az atka porszívó (vagy poratkaellenes porszívó) azért hasznos, mert kifejezetten azokat a nagyon apró élőlényeket és maradványaikat segít eltávolítani, amelyek a hagyományos takarítás mellett is benn maradnak a matracban, párnában, szőnyegben.

Miért jó ez a gyakorlatban?

Mérsékli az allergiát

Nem a poratkák jelentik a főproblémát, hanem az ürülékük és maradványaik, amelyek erős allergéneket tartalmaznak.

Ezek okozhatnak tüsszögést, orrdugulást, köhögést, asztmás panaszokat.

Az atkaporszívó segít ezeket a részecskéket eltávolítani az ágyból és kárpitból.

Mélyebb tisztítás, mint egy sima porszívó

A poratkák leginkább:

  • matracban
  • párnában
  • kanapékban
  • szőnyegben élnek.

Ezekből a mély rétegekből a sima porszívó nem szedi ki hatékonyan mindet, az atkaporszívó viszont erősebb szívással és speciális fejekkel erre van optimalizálva.

A HEPA-szűrő miatt nem fújja vissza a port

A jobb modellek HEPA-szűrőt használnak, ami a nagyon apró részecskéket is kiszűri, így nem kerülnek vissza a levegőbe.

Hasznos allergiásoknak és gyerekeknél

Különösen akkor éri meg, ha:

  • allergiás vagy
  • asztmás valaki a háztartásban
  • kisgyerek van, aki sokat alszik matracon/plüssök közt.

