Poratka- és baktériummentes otthon? Az ALDI szuper háztartási eszköze segít

Az ALDI akciója április 23-tól érvényes, egészen a készleterejéig. Egy olyan praktikus, viszonylag kicsi háztartási eszközről van szó, ami segít a bútorokról eltávolítani a port, a baktériumokat és az atkákat is. Lássuk, miről van szó pontosan!
Kicsi, de hasznos háztartási eszköz
Április 23-tól a készlet erejéig vár az ALDI akciója, így érdemes minél előbb lecsapni rá.
Ugyanis az Ambiano márkájú poratka porszívó 3 év jótállással 14 990 forintba kerül.
Az eszköz eltávolítja a baktériumokat, a port és az atkákat is ágyról, matracról és kanapéról is. Teljesítménye 300 watt, szívó-, ütögető és görgőfunkciója is van. Ráadásul vegyszerek nélkül, UV-fénnyel fertőtlenít. Fontos tudni, hogy HEPA-szűrővel mosható.
Az eszköz űrtartalma kb. 200 ml, egyszerűen levehető és tisztítható porgyűjtőtartálya van. A kábel hossza kb. 4 méter hosszú.
Miért jó egy atka porszívó?
Az atka porszívó (vagy poratkaellenes porszívó) azért hasznos, mert kifejezetten azokat a nagyon apró élőlényeket és maradványaikat segít eltávolítani, amelyek a hagyományos takarítás mellett is benn maradnak a matracban, párnában, szőnyegben.
Miért jó ez a gyakorlatban?
Mérsékli az allergiát
Nem a poratkák jelentik a főproblémát, hanem az ürülékük és maradványaik, amelyek erős allergéneket tartalmaznak.
Ezek okozhatnak tüsszögést, orrdugulást, köhögést, asztmás panaszokat.
Az atkaporszívó segít ezeket a részecskéket eltávolítani az ágyból és kárpitból.
Mélyebb tisztítás, mint egy sima porszívó
A poratkák leginkább:
- matracban
- párnában
- kanapékban
- szőnyegben élnek.
Ezekből a mély rétegekből a sima porszívó nem szedi ki hatékonyan mindet, az atkaporszívó viszont erősebb szívással és speciális fejekkel erre van optimalizálva.
A HEPA-szűrő miatt nem fújja vissza a port
A jobb modellek HEPA-szűrőt használnak, ami a nagyon apró részecskéket is kiszűri, így nem kerülnek vissza a levegőbe.
Hasznos allergiásoknak és gyerekeknél
Különösen akkor éri meg, ha:
- allergiás vagy
- asztmás valaki a háztartásban
- kisgyerek van, aki sokat alszik matracon/plüssök közt.