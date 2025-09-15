Életmód

2025.09.15.

Napi 10 perc: Így marad tiszta és poratkamentes az ágyneműd

Az ágynemű tisztán tartása az év minden szakában fontos. Egy egyszerű otthon tipp segít a poratkák és baktériumok elleni védekezésben: elég mindössze 10 perc minden reggel!

Sokan úgy gondolják, elég az ágyneműt időnként kimosni, ám ez nem mindig elég a poratkák és baktériumok ellen. Ősszel a fűtés miatt párásabbá válik a levegő, ami ideális környezet a poratkák szaporodásához. Egyetlen poratka akár száz petét is lerakhat, ami bőrirritációt, orrdugulást és nyugtalan alvást okozhat.

Ágynemű szellőztetése reggel az ágy rendbetétele előtt
Minden nap szellőztesd ki az ágyneműdet, hogy elkerüld a poratkákat
Clare, a Belle Dorm ágyneműszakértője szerint a megoldás meglepően egyszerű: reggelente húzzuk félre a lepedőt, nyissuk ki az ablakot, és hagyjuk 10 percig szellőzni az ágyat és az ágyneműt.

A nedvesség így elpárolog, és csökken a baktériumok, poratkák vagy akár ágyi poloskák megtelepedésének esélye.

Alvás közben sokan izzadunk, a nedvesség pedig könnyen csapdába eshet a huzatokban, elősegítve a kórokozók elszaporodását. A rövid szellőztetéssel viszont friss, száraz és higiénikus marad az ágynemű.

Fontos tudni, hogy a szellőztetés nem helyettesíti a rendszeres mosást

A lepedőket legalább 40 °C-on érdemes tisztítani, és nagyon maximum kéthetente cserélni. Szakértők szerint az ideális az, ha hetente mossuk az ágyneműt, így biztosíthatjuk a tiszta és egészséges alvókörnyezetet.

Forrásunk volt.

