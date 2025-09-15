Napi 10 perc: Így marad tiszta és poratkamentes az ágyneműd

Az ágynemű tisztán tartása az év minden szakában fontos. Egy egyszerű otthon tipp segít a poratkák és baktériumok elleni védekezésben: elég mindössze 10 perc minden reggel!

Sokan úgy gondolják, elég az ágyneműt időnként kimosni, ám ez nem mindig elég a poratkák és baktériumok ellen. Ősszel a fűtés miatt párásabbá válik a levegő, ami ideális környezet a poratkák szaporodásához. Egyetlen poratka akár száz petét is lerakhat, ami bőrirritációt, orrdugulást és nyugtalan alvást okozhat.

Minden nap szellőztesd ki az ágyneműdet, hogy elkerüld a poratkákat Getty Images

Clare, a Belle Dorm ágyneműszakértője szerint a megoldás meglepően egyszerű: reggelente húzzuk félre a lepedőt, nyissuk ki az ablakot, és hagyjuk 10 percig szellőzni az ágyat és az ágyneműt.

A nedvesség így elpárolog, és csökken a baktériumok, poratkák vagy akár ágyi poloskák megtelepedésének esélye.

Alvás közben sokan izzadunk, a nedvesség pedig könnyen csapdába eshet a huzatokban, elősegítve a kórokozók elszaporodását. A rövid szellőztetéssel viszont friss, száraz és higiénikus marad az ágynemű.

Fontos tudni, hogy a szellőztetés nem helyettesíti a rendszeres mosást

A lepedőket legalább 40 °C-on érdemes tisztítani, és nagyon maximum kéthetente cserélni. Szakértők szerint az ideális az, ha hetente mossuk az ágyneműt, így biztosíthatjuk a tiszta és egészséges alvókörnyezetet.

Forrásunk volt.