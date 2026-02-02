Életmód

2026.02.02.

7 nap, 7 étel – Húsos rakott zöldségek és tésztarakottasok váltakoznak

Brecz Judit

A hússal rakott zöldségek és tészták tökéletes választások hétköznapra és hétvégére is, mert ha kellően nagy a jénaid, több napra előre letudod a sütés-főzést. Ja, és külön köret sem kell melléjük, maximum egy hatalmas adag friss saláta!

A húsos rakottasok a gasztronómia - illetve az emberi kreativitás és az okos alapanyag-felhasználás - legpompásabb találmányai közt foglalnak helyet. Minden bennük van, amitől egy kiadós fogás valóban finom is lesz:

zöldségek, akár többféle, hagyma, fűszerek, valamilyen húsféle szeletekben vagy darálva és sok-sok szaft (paradicsommártás, besamel, tejföl, sajtszósz, stb. stb), melynek köszönhetően elkerüljük, hogy a végeredmény száraz legyen.

krémes cukkini- és tökrakottas
Extra krémes cukkini- és tökrakottas, recept a képre kattintva nyílik!

Mit is kérhetnénk még? Talán egy kis tésztát bele - és akkor máris tésztarakottasról beszélünk. 7 nap, 7 étel nevezetű sorozatunk e heti epizódjába tehát húsos rakottasok kerültek tésztával vagy csak zöldséggel, válasszatok a lenti galériából, és inspirálódjatok!

Kattintsatok a képre, és nyílik a húsos rakottasok galériája!

7 fotó

Ha pedig édességre vágynátok:

