7 nap, 7 étel – Húsos rakott zöldségek és tésztarakottasok váltakoznak

A hússal rakott zöldségek és tészták tökéletes választások hétköznapra és hétvégére is, mert ha kellően nagy a jénaid, több napra előre letudod a sütés-főzést. Ja, és külön köret sem kell melléjük, maximum egy hatalmas adag friss saláta!

A húsos rakottasok a gasztronómia - illetve az emberi kreativitás és az okos alapanyag-felhasználás - legpompásabb találmányai közt foglalnak helyet. Minden bennük van, amitől egy kiadós fogás valóban finom is lesz:

zöldségek, akár többféle, hagyma, fűszerek, valamilyen húsféle szeletekben vagy darálva és sok-sok szaft (paradicsommártás, besamel, tejföl, sajtszósz, stb. stb), melynek köszönhetően elkerüljük, hogy a végeredmény száraz legyen.

Extra krémes cukkini- és tökrakottas, recept a képre kattintva nyílik!

Mit is kérhetnénk még? Talán egy kis tésztát bele - és akkor máris tésztarakottasról beszélünk. 7 nap, 7 étel nevezetű sorozatunk e heti epizódjába tehát húsos rakottasok kerültek tésztával vagy csak zöldséggel, válasszatok a lenti galériából, és inspirálódjatok!

