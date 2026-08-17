Család

2026.08.17.

Már edzés előtt elronthatod: ettől sokkal nehezebbnek érezheted a mozgást a nyári melegben

Nosalty profilképe Nosalty

Már edzés előtt dehidratált lehetsz, és emiatt a mozgás is nehezebbnek tűnhet. Mutatjuk, mire figyelj a hidratálásnál a nyári melegben!

Hiába van nálad a kulacs, ha már eleve dehidratáltan kezdesz edzeni, akkor nem sokra mész vele a hőségben. A nyári melegben ugyanis sokkal könnyebben megizzadunk, ezért ilyenkor az edzés is megterhelőbbnek tűnhet. Ha ezt még megfejeljük azzal, hogy már a mozgás előtt sem ittál eleget, akkor hamarabb jelentkezhet a fáradtság, a fejfájás, a szédülés vagy az az érzés, hogy a megszokott edzés szokatlanul nehéz.

nő sportolás közben iszik
Már edzés előtt elronthatod: ettől sokkal nehezebbnek érezheted a mozgást a nyári melegben

Egy friss, több mint 500 nő bevonásával készült vizsgálatba során a résztvevők 43 százaléka már eleve dehidratált állapotban érkezett az edzésre. A kutatásban kosárlabdázó, futballozó és jégkorongozó sportolókat is vizsgáltak, és az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a folyadék- és elektrolitigény emberenként jelentősen eltérhet.

Nem elég csak edzés közben inni

Sokan úgy gondolják, hogy a hidratálás azt jelenti, hogy edzés közben időnként iszunk néhány kortyot, valójában az egész napos folyadékbevitel is számít, nem sokat ér, ha közvetlenül a mozgás előtt próbáljuk meg bepótolni azt, amit egész nap elmulasztottunk.

Tudtad?

A megfelelő hidratáltság segít abban, hogy a szervezet könnyebben szabályozza a testhőmérsékletet, a keringés pedig megfelelően alkalmazkodjon a terheléshez. A kiszáradás ráadásul melegben még jobban növelheti a fizikai megterhelést.

A sporttudományi ajánlások szerint ezért érdemes már hidratált állapotban elkezdeni a mozgást, és edzés közben is a saját folyadékvesztésünkhöz igazítani az ivást.

Nyáron különösen fontos a folyadékpótlás

Persze, az sem mindegy, hogy egy légkondicionált teremben végzel könnyű erősítő edzést, vagy a tűző napon futsz egy órán keresztül. A verejtékezést többek között a hőmérséklet, a páratartalom, az edzés intenzitása, a testméret és az egyéni adottságok is befolyásolják.

Éppen ezért nincs olyan folyadékmennyiség, amely mindenki számára megfelelő lenne. A nőket vizsgáló friss kutatás is jelentős különbségeket talált az egyéni izzadási arányok között.

Korábbi kutatások szintén arra jutottak, hogy a folyadékpótlást érdemes az egyéni izzadáshoz és az edzés körülményeihez igazítani.

Honnan tudhatod, hogy kevés folyadékot ittál?

Az alábbi jelek arra utalhatnak, hogy nem vagy megfelelően hidratált:

  • sötétebb színű vizelet,
  • szájszárazság,
  • fejfájás,
  • szokatlan fáradtság vagy gyengeség,
  • szédülés, bizonytalanságérzet,
  • izomgörcsök,
  • a megszokottnál nehezebbnek érzett edzés.

Persze ezeknek más oka is lehet, ezért önmagukban nem bizonyítják a dehidratáltságot.

nő vízzel fut
Nem sokat ér, ha közvetlenül a mozgás előtt próbáljuk meg bepótolni azt, amit egész nap elmulasztottunk

Nem kell minden edzéshez elektrolitital

Egy rövidebb, mérsékelt intenzitású edzéshez a legtöbb embernek elegendő lehet a víz, ha azonban hosszabb ideig mozogsz, nagyon meleg vagy párás időben edzel, illetve sokat izzadsz, az izzadsággal elvesztett elektrolitok, elsősorban a nátrium pótlása is fontosabbá válhat.

Tudtad?

A sportolók folyadékvesztése egyénenként nagyon eltérő lehet: a verejtékezési arányt ugyanazon embernél is befolyásolhatja az időjárás, az edzés intenzitása és az évsza, ezért ami egy hűvösebb napon elegendő, az egy forró nyári edzésen már kevés lehet.

A hosszabb, intenzívebb edzéseknél a szénhidrátbevitel szintén szerepet kaphat az energiaellátásban, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy félórás séta vagy könnyű edzés után automatikusan sportitalra lenne szükséged. A folyadék- és elektrolitigény az edzés időtartamától, intenzitásától, a hőmérséklettől és attól is függ, mennyire izzadsz.

Így figyelj a hidratálásra a nyári edzéseken

A legfontosabb, hogy ne az edzés kezdetekor jusson eszedbe először inni. Kortyolj rendszeresen a nap folyamán, edzés előtt pedig figyelj arra, hogy ne szomjasan állj neki a mozgásnak. Nagy melegben érdemes az edzés időpontját is megfontolni, ha lehet, válaszd a kora reggeli vagy esti órákat, és különösen meleg időben csökkentsd a terhelést.

Amennyiben szédülsz, gyengének érzed magad, émelyegsz vagy rosszul vagy, ne próbáld mindenáron végigcsinálni az edzést.

A hidratálás tehát nem akkor kezdődik, amikor előveszed a kulacsodat. Nyáron különösen sokat számíthat, hogy már megfelelően hidratáltan kezdesz mozogni.

Nyári edzés előtt ezt a 3 dolgot tartsd szem előtt:

  • ne várd meg, amíg nagyon megszomjazol
  • már az edzés előtti órákban is figyelj a folyadékbevitelre
  • nagy melegben és hosszabb, intenzívebb edzésnél az elektrolitpótlás szükségessége is nagyobb lehet.

Alig van időd? Akkor ez az edzésfajta neked való!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

krumplileves

Kovászos uborkás újkrumplileves

A kovászos uborka nyáron szinte kötelező szereplője a hűtőnek, de nemcsak köretként vagy magában érdemes elővenni. Ebben a házias levesben az újkrumplival, a tejföllel és a friss ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept