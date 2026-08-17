Már edzés előtt dehidratált lehetsz, és emiatt a mozgás is nehezebbnek tűnhet. Mutatjuk, mire figyelj a hidratálásnál a nyári melegben!

Hiába van nálad a kulacs, ha már eleve dehidratáltan kezdesz edzeni, akkor nem sokra mész vele a hőségben. A nyári melegben ugyanis sokkal könnyebben megizzadunk, ezért ilyenkor az edzés is megterhelőbbnek tűnhet. Ha ezt még megfejeljük azzal, hogy már a mozgás előtt sem ittál eleget, akkor hamarabb jelentkezhet a fáradtság, a fejfájás, a szédülés vagy az az érzés, hogy a megszokott edzés szokatlanul nehéz.

Már edzés előtt elronthatod: ettől sokkal nehezebbnek érezheted a mozgást a nyári melegben

Egy friss, több mint 500 nő bevonásával készült vizsgálatba során a résztvevők 43 százaléka már eleve dehidratált állapotban érkezett az edzésre. A kutatásban kosárlabdázó, futballozó és jégkorongozó sportolókat is vizsgáltak, és az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a folyadék- és elektrolitigény emberenként jelentősen eltérhet.

Nem elég csak edzés közben inni

Sokan úgy gondolják, hogy a hidratálás azt jelenti, hogy edzés közben időnként iszunk néhány kortyot, valójában az egész napos folyadékbevitel is számít, nem sokat ér, ha közvetlenül a mozgás előtt próbáljuk meg bepótolni azt, amit egész nap elmulasztottunk.

Tudtad? A megfelelő hidratáltság segít abban, hogy a szervezet könnyebben szabályozza a testhőmérsékletet, a keringés pedig megfelelően alkalmazkodjon a terheléshez. A kiszáradás ráadásul melegben még jobban növelheti a fizikai megterhelést.

A sporttudományi ajánlások szerint ezért érdemes már hidratált állapotban elkezdeni a mozgást, és edzés közben is a saját folyadékvesztésünkhöz igazítani az ivást.

Nyáron különösen fontos a folyadékpótlás

Persze, az sem mindegy, hogy egy légkondicionált teremben végzel könnyű erősítő edzést, vagy a tűző napon futsz egy órán keresztül. A verejtékezést többek között a hőmérséklet, a páratartalom, az edzés intenzitása, a testméret és az egyéni adottságok is befolyásolják.

Éppen ezért nincs olyan folyadékmennyiség, amely mindenki számára megfelelő lenne. A nőket vizsgáló friss kutatás is jelentős különbségeket talált az egyéni izzadási arányok között.

Korábbi kutatások szintén arra jutottak, hogy a folyadékpótlást érdemes az egyéni izzadáshoz és az edzés körülményeihez igazítani.

Honnan tudhatod, hogy kevés folyadékot ittál?

Az alábbi jelek arra utalhatnak, hogy nem vagy megfelelően hidratált:

sötétebb színű vizelet,

szájszárazság,

fejfájás,

szokatlan fáradtság vagy gyengeség,

szédülés, bizonytalanságérzet,

izomgörcsök,

a megszokottnál nehezebbnek érzett edzés.

Persze ezeknek más oka is lehet, ezért önmagukban nem bizonyítják a dehidratáltságot.

Nem sokat ér, ha közvetlenül a mozgás előtt próbáljuk meg bepótolni azt, amit egész nap elmulasztottunk

Nem kell minden edzéshez elektrolitital

Egy rövidebb, mérsékelt intenzitású edzéshez a legtöbb embernek elegendő lehet a víz, ha azonban hosszabb ideig mozogsz, nagyon meleg vagy párás időben edzel, illetve sokat izzadsz, az izzadsággal elvesztett elektrolitok, elsősorban a nátrium pótlása is fontosabbá válhat.

Tudtad? A sportolók folyadékvesztése egyénenként nagyon eltérő lehet: a verejtékezési arányt ugyanazon embernél is befolyásolhatja az időjárás, az edzés intenzitása és az évsza, ezért ami egy hűvösebb napon elegendő, az egy forró nyári edzésen már kevés lehet.

A hosszabb, intenzívebb edzéseknél a szénhidrátbevitel szintén szerepet kaphat az energiaellátásban, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy félórás séta vagy könnyű edzés után automatikusan sportitalra lenne szükséged. A folyadék- és elektrolitigény az edzés időtartamától, intenzitásától, a hőmérséklettől és attól is függ, mennyire izzadsz.

Így figyelj a hidratálásra a nyári edzéseken

A legfontosabb, hogy ne az edzés kezdetekor jusson eszedbe először inni. Kortyolj rendszeresen a nap folyamán, edzés előtt pedig figyelj arra, hogy ne szomjasan állj neki a mozgásnak. Nagy melegben érdemes az edzés időpontját is megfontolni, ha lehet, válaszd a kora reggeli vagy esti órákat, és különösen meleg időben csökkentsd a terhelést.

Amennyiben szédülsz, gyengének érzed magad, émelyegsz vagy rosszul vagy, ne próbáld mindenáron végigcsinálni az edzést.

A hidratálás tehát nem akkor kezdődik, amikor előveszed a kulacsodat. Nyáron különösen sokat számíthat, hogy már megfelelően hidratáltan kezdesz mozogni.

Nyári edzés előtt ezt a 3 dolgot tartsd szem előtt:

ne várd meg, amíg nagyon megszomjazol

már az edzés előtti órákban is figyelj a folyadékbevitelre

nagy melegben és hosszabb, intenzívebb edzésnél az elektrolitpótlás szükségessége is nagyobb lehet.

Alig van időd? Akkor ez az edzésfajta neked való!

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