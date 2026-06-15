Nosalty 7 nap, 7 étel – Szezonális főzelékek és nyárias zöldséglevesek váltakoznak

A nyári főzőcskézésben az a legjobb, hogy végtelen mennyiségű receptötletünk van, hiszen dúskálunk az ilyenkor zsenge alapanyagban, és gyakorlatilag minden héten új delikvens érkezik:
lecseng a spárga, az eper és a rebarbara, de jön helyette újkrumpli, málna, cseresznye, majd meggy, érkezik a sárgabarack, a görög- és sárgadinnye, az őszibarack, és közben a paprikafélék, a paradicsom, a spenót, a sóska, a saláták, az uborkák, tökfélék, cukkinik és répák is ellepnek minket!
E heti 7 nap 7 étel nevezetű epizódunkban a nyárias, abszolút szezonális főzelékek és nyárias zöldséglevesek váltakoznak, tartsatok velünk!
Nyáron tényleg érdemes nem csak diszkontláncok és szupermarketek polcairól beszerezni a zöldségeket és gyümölcsöket - piacról, helyi termelőktől vásárolni a szezonális, harsogóan roppanós, szeretettel nevelt zsenge portékát hangulatában is más, és ízében is sokkal élménydúsabb lesz!
Kattintsatok a képre, és nyílik is a galéria az e heti, szezonális, nyárillatú főzelékekkel és levesekkel!
További nyárias cikkek, szezonális ötletek:
3 pofonegyszerű tipp a nagyitól, a tökéletes paradicsomos húsgombócért
A paradicsomos húsgombóc azon kevés menzás ételek közé tartozott, aminek azért egy kicsit megörültünk, ha megláttuk a heti menün. Mivel a magyar konyha kedvelt étele, ezért hoztunk nektek három, pofonegyszerű tippet a nagyitól!Nosalty
Így tedd el a kovászolni való uborkát – Egyetlen lépés,...
Még nem késő nekiállni az uborka kovászolásának, így ha te is rajonója vagy a műfajnak, akkor irány a piac! A Nosalty Napi Tippjében egy olyan lépést osztunk meg az uborkaeltevés kapcsán, amitől nagyon ropogós lesz a házi koviubink!Nosalty
A cukkinikrémleves, ami akkor jó, ha odaég: 40 perc alatt...
Az első igazán zsenge, nyári cukkinik már megjelentek a piacon, így épp itt az ideje, hogy egy fantasztikus, mély ízekkel megpakolt, mégis villámgyors krémlevest rittyentsünk belőlük. Következzen a hónap gyors receptje!Lakos Benedek