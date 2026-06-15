Nosalty 7 nap, 7 étel – Szezonális főzelékek és nyárias zöldséglevesek váltakoznak

Nyáron annyi opciónk van arra, hála a szezonális, zsenge zöldségfelhozatalnak, hogy változatos főzelékeket vagy zöldséges leveseket főzzünk, hogy annak csak a képzelet szabhat határt. Lássuk e heti 7 nap 7 étel ajánlónkat!

A nyári főzőcskézésben az a legjobb, hogy végtelen mennyiségű receptötletünk van, hiszen dúskálunk az ilyenkor zsenge alapanyagban, és gyakorlatilag minden héten új delikvens érkezik:

lecseng a spárga, az eper és a rebarbara, de jön helyette újkrumpli, málna, cseresznye, majd meggy, érkezik a sárgabarack, a görög- és sárgadinnye, az őszibarack, és közben a paprikafélék, a paradicsom, a spenót, a sóska, a saláták, az uborkák, tökfélék, cukkinik és répák is ellepnek minket!

E heti 7 nap 7 étel nevezetű epizódunkban a nyárias, abszolút szezonális főzelékek és nyárias zöldséglevesek váltakoznak, tartsatok velünk!

Nyárias újkrumplifőzelék, recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Nyáron tényleg érdemes nem csak diszkontláncok és szupermarketek polcairól beszerezni a zöldségeket és gyümölcsöket - piacról, helyi termelőktől vásárolni a szezonális, harsogóan roppanós, szeretettel nevelt zsenge portékát hangulatában is más, és ízében is sokkal élménydúsabb lesz!

Kattintsatok a képre, és nyílik is a galéria az e heti, szezonális, nyárillatú főzelékekkel és levesekkel!

7 fotó

További nyárias cikkek, szezonális ötletek: