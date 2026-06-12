Még nem késő nekiállni az uborka kovászolásának, így ha te is rajonója vagy a műfajnak, akkor irány a piac! A Nosalty Napi Tippjében egy olyan lépést osztunk meg az uborkaeltevés kapcsán, amitől nagyon ropogós lesz a házi koviubink!

Ahogy beüt a nyári meleg, megtelnek az erkélyek és teraszok dunsztos üvegekkel. Hiszen a kovászos uborka az a savanyúság, amit házilag is könnyedén elkészíthetünk, csupán jó minőségű uborkára és néhány tippre van szükségünk, hogy ropogós végeredményt kapjunk.

Így tedd el a kovászolni való uborkát – Egyetlen lépés, amitől nagyon ropogós lesz

A kovászos uborka elkészítése nem ördögtől való dolog, így ha most kísérleteznél vele először, bátran vágj bele! A hozzávalók sora nem sok, amire biztosan szükséged lesz:

kovászolni való uborka,

1 szelet kovászos kenyér

só, fűszerek

befőttesüveg

A fűszerezéssel tudunk játszani, így kerülhet bele kapor, fokhagyma, bors és só, de extrázhatod egy kis koriandermaggal, mustármaggal, babérlevéllel, de még egy fél csípős paprikával is, ha a csípős ízvilág kedvelője vagy.

A kovászos uborka az a savanyúság, amit házilag is könnyedén elkészíthetünk

Na de mitől lesz igazán ropogós a kovászos uborkánk?

Vágd le az uborkák végeit!

Akárhol is szerzed be a kovászolni való uborkát, mellőzd a fonnyadt, puha darabokat, mert azokból már biztos nem lesz roppanós kovászos.

Miután alaposan megmostad, és ledörzsölted a „szőrét", mindkét végén vágj le belőle 2-3 millimétert, hiszen a virágvégben olyan enzimek lehetnek, amik puhítják az uborkát.

Sőt, ha biztosra akarsz menni, és van rá időd, akkor a kovászolás előtt 2-3 órára tedd jeges fürdőbe az uborkákat, így a sejtek feltöltődnek vízzel, és ropogósabbak maradnak.

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Mitől lehet finomabb az íze?

Ha szereted a kaprot, akkor ne sajnáld a kovászos uborkából se, sőt, nyugodtan tedd bele a növény szárait is. Bánj hasonlóan a fokhagymával is, abból is mehet bele bőven: literenként 4-6 gerezdnyi nagyon jó aromát ad.

1 liter vízhez mehet két evőkanálnyi só, amiből jobb a tengeri só, mint a jódozott, így lehetőség szerint inkább azt használjunk.

Fontos még a befőttesüvegek elhelyezése is, a legideálisabb az, ha a 25-30 fokot tudjuk számára biztosítani. A közvetlen napon könnyen túlhevülhet, így a félárnyékos helyek megfelelőbbek.