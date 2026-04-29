3 pofonegyszerű tipp a nagyitól, a tökéletes paradicsomos húsgombócért

A paradicsomos húsgombóc azon kevés menzás ételek közé tartozott, aminek azért egy kicsit megörültünk, ha megláttuk a heti menün. Mivel a magyar konyha kedvelt étele, ezért hoztunk nektek három, pofonegyszerű tippet a nagyitól!

A paradicsomos húsgombóc nem bonyolult étel, mégis eléggé összetett ahhoz, hogy megfontoltan álljunk neki az elkészítésének. Ha szeretnéd tudni, mi a titka a tökeletességnek, akkor olvass tovább a nagyi tippjeiért.

Paradicsomos húsgombóc
A paradicsomos húsgombócban megvan minden, amit a magyar ember előszeretettel lát a tányérján: krumpliköret, húsféle jó fűszeresen, és, hogy jobban csússzon, az enyhén savas, édeskés paradicsomszósz, mint tökéletes kísérő. Elkészítése több lépésből áll, melyek egyike sem bonyolult, de ha olyat szeretnénk, mint a nagyié, akkor nem mindegy mit hogyan csinálunk.

Milyen a nagyi paradicsomos húsgombóca?

A tökéletes állagú és ízű húsgombócért érdemes vegyes darált húst választani, vagyis sertés-marha keverékét, amihez a rizs (akár rizottórizs), hagyma, tojás és fűszerek kerülnek. Miután ezt összeállítottuk, hagyjuk pihenni egy fél órát.

Pirítsuk le a gombócokat

Ezután jön a nagyi első tippje: mielőtt vízbe bocsátanánk a golyókat, pirítsuk le őket egy serpenyőben kicsit, ugyanis a pörzsanyagtól sokkal ízletesebb gombócokat kapunk végeredményül.

Csakis a gyöngyöző víz!

A második, és egyben legfontosabb tipp, hogy ne forrásban lévő vízben álljunk neki a kifőzésnek, ugyanis széteshetnek a gondosan megformált golyók. Elég, ha gyöngyöző vízben főnek készre.

A paradicsomszósz elkészítése: a titok a csipet fahéj

Megelégedhetünk a bolti, passzírozott paradicsomszósszal, de készíthetjük magunk is. 

És ha szeretnénk minden ízt kihozni a szószból, akkor adjunk egy csipetnyit fahéjat hozzá.

Nem kell megijedni: nem lesz fahéjízű a szósz, azonban segít kiemelni a paradicsom természetes édességét, anélkül, hogy cukrot adtunk volna hozzá.

Ezután már nincs más dolgunk, mint kifőzni az igény szerinti krumplimennyiséget, majd együtt tálalni az elkészült elemeket.

