Feketeribizli, mandulaliszt és puffasztott köles – Ilyen, és ehhez hasonló alapanyagokból készül 2026 Cukormentes Tortája

Az idei Magyarország Cukormentes Tortája megmérettetésre minden eddiginél több, összesen 29 pályamunka futott be. Az elődöntőt április 22-én tartották Budapesten, a Zila Kávéház – Krisztina Cukrászdában. A hazai cukrászok ezúttal is lenyűgöző alkotásokkal rukkoltak elő: a hagyományos technikák mellett korszerű eljárások, különleges alapanyagok és merész ízkombinációk is helyet kaptak a kínálatban. A zsűri egybehangzó véleménye szerint a verseny színvonala évről évre emelkedik. Az értékelők között a szakmabelieken túl dietetikusok és ismert médiaszemélyiségek is szerepeltek, köztük Erős Antónia és Rábai Balázs.

A verseny, melyet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendez meg a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával, már 15 éve bizonyítja, hogy a hozzáadott cukor nélküli desszertek világában is helye van a magas minőségű, élvezetes és kreatív alkotásoknak. A program az Agrárminisztérium Ágazati Értéktár döntése alapján NEMZETI ÉRTÉKKÉNT is elismerést kapott.

Feketeribizli, mandulaliszt és puffasztott köles – Ilyen, és ehhez hasonló alapanyagokból készülhet 2026 Cukormentes Tortája

Az idei mezőnyben a friss, gyümölcsös ízek mellett a hagyományos alapanyagok újragondolt formában jelentek meg, miközben a versenyzők bátran nyúltak korszerű technológiákhoz és új alapanyagokhoz. A legnépszerűbb összetevők között szerepelt a feketeribizli, a málna, a mandulaliszt, a törökmogyoró és a mák, de különlegesebb választásokkal is találkozhatott a zsűri: fekete fokhagyma, puffasztott köles, amaránt, cukkini, fehérbors és cirokliszt is bekerült egyes alkotásokba. Az új édesítési technikák között a datolyapaszta, a glicin és az inulin is megjelent.

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny ajánlott alapanyaglistája a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szakmai jóváhagyásával készült.

Az édes íz az étkezés élményéhez sokak számára elválaszthatatlanul hozzátartozik, amelyben a mértékletesség mellett a változatosság is kulcsfontosságú. Ezért örömteli, hogy ma már egyre több, a szénhidrátanyagcsere-zavarral élők étrendjébe is beilleszthető megoldás áll rendelkezésre. A Magyarország Cukormentes Tortája kezdeményezés segítheti a lakosság és a cukrászok edukációját, valamint ösztönözheti az innovációt és a magas minőségű termékek fejlesztését – mondta Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége elnöke.

Az elődöntőben a zsűri anonim módon, összetett szempontrendszer alapján értékelte a tortákat. A bírálat során az íz, a megjelenés, valamint az innováció mellett kiemelt szerepet kapott a tápérték és a kiegyensúlyozott étrendbe való beilleszthetőség is.

Döntőbe jutott az Aranyliget fantázianevet viselő torta is

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny döntőjébe a következő torták jutottak be:

Harmatcsepp – Kovács János, Benczur Sándor (Kovács Cukrászda, Kiskunfélegyháza)

Ribizli keringő – Kovács János, Benczur Sándor (Kovács Cukrászda, Kiskunfélegyháza)

Szilvafácska – Puchovszki Alena, Pethő Gábor, Vadócz Jenő (Promenád Kávéház, Balatongyörök)

Aranyliget – Filó Ferenc (ÉNSÜTIM, Vecsés)

Mogyorós kényeztetés – a Virág Cukrászda csapata (Virág Cukrászda, Szeged)

Nyári szenvedély – Csonka László, Novák Ádám (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged)

A döntőbe jutott torták

A zsűri tagjai

Nándori László – aranykoszorús cukrászmester, a verseny háromszoros győztese, a zsűri elnöke

Erős Antónia – az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója

Uhrin Anna – cukrász chef

Varga Margit – cukrász, a 2017-es Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztese

Pataki Ádám – cukrászmester

Németh Bálint – privát séf, barista, influenszer

Gyurcsáné Kondrát Ilona – dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége képviseletében

Németh Dorottya – fitnesz világbajnok, cukrászdatulajdonos

Kiss Anita – marketing manager - 77 Elektronika Kft.

Rábai Balázs – híradós műsorvezető

Szabolcsik Tamás, consumer business development manager - Novo Nordisk Hungária Kft.

Szakmai tanácsadó: Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke

Dietetikus koordinátor: Gölöncsér Adrienn, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány dietetikusa.

A versenyről

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny főtámogatója a program kezdete óta a 77 Elektronika Kft., kiemelt támogatója a Novo Nordisk, további támogatói a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Diabetes Társaság. A legjobb hozzáadott cukrot nem tartalmazó torta elemzését az Eurofins Food and Feed Testing Kft. végzi majd.

A Magyar Cukrász Ipartestület huszadik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt, mely 2025-ben, mint kiemelkedő nemzeti érték felvételt nyert a Magyar Értéktárba.

A témakör a rögös túró és tejföl

A 2026. évi versenyt a „Rögös túró és tejföl” témakörben hirdette meg az Ipartestület, a versenyzőknek a nevezett tortájukban kötelezően és karakteresen kellett felhasználniuk a magyar Rögös túrót és/vagy tejfölt.

Magyarország Cukormentes Tortája zsűritagok

A versenyre idén rekordszámú, hatvan tortanevezés érkezett, és a két elődöntőből a zsűri 10 tortát juttatott tovább a középdöntőbe, ahonnan végül 6 kerül majd a fináléba.

Mindkét verseny döntőjében a cukrászoknak élőben, a zsűri jelenlétében kell elkészíteniük kreációjukat. A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny 2026-os győztesének kihirdetése augusztus elején lesz, és augusztus 20-tól országszerte több száz cukrászda árusítja majd a nyertes tortákat.