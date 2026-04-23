Feketeribizli, mandulaliszt és puffasztott köles – Ilyen, és ehhez hasonló alapanyagokból készül 2026 Cukormentes Tortája

A verseny, melyet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendez meg a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával, már 15 éve bizonyítja, hogy a hozzáadott cukor nélküli desszertek világában is helye van a magas minőségű, élvezetes és kreatív alkotásoknak. A program az Agrárminisztérium Ágazati Értéktár döntése alapján NEMZETI ÉRTÉKKÉNT is elismerést kapott.
Az idei mezőnyben a friss, gyümölcsös ízek mellett a hagyományos alapanyagok újragondolt formában jelentek meg, miközben a versenyzők bátran nyúltak korszerű technológiákhoz és új alapanyagokhoz. A legnépszerűbb összetevők között szerepelt a feketeribizli, a málna, a mandulaliszt, a törökmogyoró és a mák, de különlegesebb választásokkal is találkozhatott a zsűri: fekete fokhagyma, puffasztott köles, amaránt, cukkini, fehérbors és cirokliszt is bekerült egyes alkotásokba. Az új édesítési technikák között a datolyapaszta, a glicin és az inulin is megjelent.
A Magyarország Cukormentes Tortája verseny ajánlott alapanyaglistája a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szakmai jóváhagyásával készült.
Az édes íz az étkezés élményéhez sokak számára elválaszthatatlanul hozzátartozik, amelyben a mértékletesség mellett a változatosság is kulcsfontosságú. Ezért örömteli, hogy ma már egyre több, a szénhidrátanyagcsere-zavarral élők étrendjébe is beilleszthető megoldás áll rendelkezésre. A Magyarország Cukormentes Tortája kezdeményezés segítheti a lakosság és a cukrászok edukációját, valamint ösztönözheti az innovációt és a magas minőségű termékek fejlesztését– mondta Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége elnöke.
Az elődöntőben a zsűri anonim módon, összetett szempontrendszer alapján értékelte a tortákat. A bírálat során az íz, a megjelenés, valamint az innováció mellett kiemelt szerepet kapott a tápérték és a kiegyensúlyozott étrendbe való beilleszthetőség is.
A Magyarország Cukormentes Tortája verseny döntőjébe a következő torták jutottak be:
Harmatcsepp – Kovács János, Benczur Sándor (Kovács Cukrászda, Kiskunfélegyháza)
Ribizli keringő – Kovács János, Benczur Sándor (Kovács Cukrászda, Kiskunfélegyháza)
Szilvafácska – Puchovszki Alena, Pethő Gábor, Vadócz Jenő (Promenád Kávéház, Balatongyörök)
Aranyliget – Filó Ferenc (ÉNSÜTIM, Vecsés)
Mogyorós kényeztetés – a Virág Cukrászda csapata (Virág Cukrászda, Szeged)
Nyári szenvedély – Csonka László, Novák Ádám (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged)
A zsűri tagjai
Nándori László – aranykoszorús cukrászmester, a verseny háromszoros győztese, a zsűri elnöke
Erős Antónia – az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója
Uhrin Anna – cukrász chef
Varga Margit – cukrász, a 2017-es Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztese
Pataki Ádám – cukrászmester
Németh Bálint – privát séf, barista, influenszer
Gyurcsáné Kondrát Ilona – dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége képviseletében
Németh Dorottya – fitnesz világbajnok, cukrászdatulajdonos
Kiss Anita – marketing manager - 77 Elektronika Kft.
Rábai Balázs – híradós műsorvezető
Szabolcsik Tamás, consumer business development manager - Novo Nordisk Hungária Kft.
Szakmai tanácsadó: Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke
Dietetikus koordinátor: Gölöncsér Adrienn, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány dietetikusa.
A versenyről
A Magyarország Cukormentes Tortája verseny főtámogatója a program kezdete óta a 77 Elektronika Kft., kiemelt támogatója a Novo Nordisk, további támogatói a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Diabetes Társaság. A legjobb hozzáadott cukrot nem tartalmazó torta elemzését az Eurofins Food and Feed Testing Kft. végzi majd.
A Magyar Cukrász Ipartestület huszadik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt, mely 2025-ben, mint kiemelkedő nemzeti érték felvételt nyert a Magyar Értéktárba.
A témakör a rögös túró és tejföl
A 2026. évi versenyt a „Rögös túró és tejföl” témakörben hirdette meg az Ipartestület, a versenyzőknek a nevezett tortájukban kötelezően és karakteresen kellett felhasználniuk a magyar Rögös túrót és/vagy tejfölt.
A versenyre idén rekordszámú, hatvan tortanevezés érkezett, és a két elődöntőből a zsűri 10 tortát juttatott tovább a középdöntőbe, ahonnan végül 6 kerül majd a fináléba.
Mindkét verseny döntőjében a cukrászoknak élőben, a zsűri jelenlétében kell elkészíteniük kreációjukat. A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny 2026-os győztesének kihirdetése augusztus elején lesz, és augusztus 20-tól országszerte több száz cukrászda árusítja majd a nyertes tortákat.