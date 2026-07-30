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2026.07.30.

Négy alapélelmiszer ára is változik augusztustól

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Lássuk, hogyan változik a cukor, az étolaj, a liszt és a tojás ára 2026 augusztusától. Jó és rossz híreink is vannak.

Lássuk, hogyan változik 2026 augusztusától az étolaj, a cukor, a liszt és a tojás fogyasztói ára. Vajon drágulásra vagy árcsökkenésre számíthatunk?

Az nlc cikkéből kiderül, hogy a fent említett négy alapélelmiszer ára nem egy irányba változik majd: a legfrissebb adatok alapján két árcsökkenés, egy stagnálás és egy drágulás vár ránk:

  • a cukor és a tojás olcsóbb lesz augusztustól
  • a liszt ára stabilan tartja magát
  • az étolajra pedig sajnos drágulás várhat
liszt és nyers tojás egy tálban
Négy alapélelmiszer ára is változik augusztustól

ÉTOLAJ - drágulás

A rossz hírrel kezdünk:

Úgy tűnik, az étolaj ára lesz a legmagasabb a négy termék közül, ennek oka pedig összetett: a napraforgómag termelői ára, a világpiaci növényolajárak, az energia- és szállítási költségek, valamint a forint árfolyama is befolyásolja. 2026 augusztusára körülbelül 855–890 forintos literenkénti átlagárra lehet számítani. 

TOJÁS - árcsökkenés

A tíz darabos tojás ára 2026 januárja és júniusa között 932-ről 862 forintra csökkent. A jó hír, hogy az árcsökkenés nem áll meg: augusztusra tíz tojás átlagosan 830–880 forintba fog kerülni.

CUKOR - árcsökkenés

A kristálycukor ára is zuhanni kezdett: az év eleji 361 forintról júniusra 328 forintra csökkent a kilós ára, augusztusban pedig 320–335 forint között alakulhat kilogrammonként.

FINOMLISZT - stabil

finomliszt ára stabil marad, úgy tűnik: az év eleji 233 forintos kilós átlagára júniusra 232 forintra csökkent. Augusztusra 230–240 forint körül alakulhat a liszt kilója. 

Forrásunk volt.

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