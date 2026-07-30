Négy alapélelmiszer ára is változik augusztustól

Lássuk, hogyan változik 2026 augusztusától az étolaj, a cukor, a liszt és a tojás fogyasztói ára. Vajon drágulásra vagy árcsökkenésre számíthatunk?
Az nlc cikkéből kiderül, hogy a fent említett négy alapélelmiszer ára nem egy irányba változik majd: a legfrissebb adatok alapján két árcsökkenés, egy stagnálás és egy drágulás vár ránk:
- a cukor és a tojás olcsóbb lesz augusztustól
- a liszt ára stabilan tartja magát
- az étolajra pedig sajnos drágulás várhat
ÉTOLAJ - drágulás
A rossz hírrel kezdünk:
Úgy tűnik, az étolaj ára lesz a legmagasabb a négy termék közül, ennek oka pedig összetett: a napraforgómag termelői ára, a világpiaci növényolajárak, az energia- és szállítási költségek, valamint a forint árfolyama is befolyásolja. 2026 augusztusára körülbelül 855–890 forintos literenkénti átlagárra lehet számítani.
TOJÁS - árcsökkenés
A tíz darabos tojás ára 2026 januárja és júniusa között 932-ről 862 forintra csökkent. A jó hír, hogy az árcsökkenés nem áll meg: augusztusra tíz tojás átlagosan 830–880 forintba fog kerülni.
CUKOR - árcsökkenés
A kristálycukor ára is zuhanni kezdett: az év eleji 361 forintról júniusra 328 forintra csökkent a kilós ára, augusztusban pedig 320–335 forint között alakulhat kilogrammonként.
FINOMLISZT - stabil
A finomliszt ára stabil marad, úgy tűnik: az év eleji 233 forintos kilós átlagára júniusra 232 forintra csökkent. Augusztusra 230–240 forint körül alakulhat a liszt kilója.