Hiába egészséges és szépen növekszik, mégsem hoz virágot a viaszvirágod? Lehet, hogy épp a túl sok törődés tartja vissza! Mutatjuk, min érdemes változtatnod.

A viaszvirág nem tartozik a hálás szobanövények közé, ha virágzásról van szó. Előfordulhat, hogy évekig csak leveleket hoz, miközben látszólag minden igényét kielégítjük. Ilyenkor sokan feladják, pedig a megoldás gyakran nem az extra gondoskodásban, hanem épp annak visszafogásában rejlik. A viaszvirág türelmet, megfigyelést és tudatos környezetet igényel – ha ezek adottak, idővel bőségesen meghálálja.

Így vedd rá a viaszvirágot a virágzásra

Mi akadályozza meg leggyakrabban a virágzást?

A legnagyobb ellenség egyértelműen a fényhiány. Bár a viaszvirág elviseli a félárnyékot, a virágzáshoz világos, szórt fényre van szüksége. Ha túl sötét helyen áll, az energiáját levelek növesztésére fordítja, nem virágokra. Amennyiben kevés a természetes fény, növénylámpa használata is segíthet.

A hőmérséklet szintén kulcsfontosságú. Télen a 12–14 °C-os, hűvösebb környezet ideális, mert ez indítja be a virágképződést.

A túl meleg lakás inkább folyamatos növekedésre ösztönzi, nem pihenésre. Arra viszont figyeljünk, hogy az erős, tűző napot kerülje, mert a levelek megperzselődhetnek.

Kevesebb tápanyag, több esély

Sokan esnek abba a hibába, hogy túl gyakran és túl nitrogéndús tápoldattal trágyáznak. Ez látványos zöld növekedést eredményez, de virágot alig. Ha tápanyagot adunk, válasszunk foszforban gazdag keveréket, és azt is ritkán, mértékkel.

Az átültetés sem csodaszer. A viaszvirág nem szereti, ha bolygatják a gyökereit, ezért csak akkor ültessük át, ha már teljesen kinőtte a cserepét. Télen inkább pihentessük, ne friss földdel próbáljuk serkenteni.

Öntözés és nyugalom

A túlöntözés különösen veszélyes, főleg a hidegebb hónapokban. Csak akkor locsoljuk, ha a föld felső rétege teljesen kiszáradt, és soha ne álljon vízben. A gyökérrothadás az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a növény legyengül.

Ha végre virágzik, ne zavard

Amikor megjelennek a bimbók, hagyjuk békén a növényt. Ne forgassuk, ne mozgassuk, és a hervadt virágokat se vágjuk le, mert ugyanazon a virágszáron újra képes bimbózni. A régi virágszárak megtartása jelentősen növeli az ismételt virágzás esélyét. A siker kulcsa sokszor nem a plusz gondoskodás, hanem az idő és a türelem.

