Otthon

2026.05.10.

Fenntartható kertészkedés egyszerűen – Ezért népszerű a hügelkultúra

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A természetes kertészkedés egyik legizgalmasabb módszere a hügelkultúra, amely egyszerre javítja a talaj minőségét és csökkenti az öntözési igényt.

A dombágyásként is ismert technika hosszú éveken át táplálja a növényeket, miközben a kerti hulladék új életre kel benne.

Bokormetszés
Fenntartható kertészkedés egyszerűen – Ezért népszerű a hügelkultúra

A természetes víztározóként működő dombágyás

A hügelkultúra egy ősi, ma ismét népszerűvé váló kertészeti technológia, amelynek lényege, hogy a talajba nagyobb méretű faanyagokat – rönköket, ágakat, gallyakat – rétegeznek, majd ezt különféle szerves anyagokkal és termőfölddel fedik be.

A módszer nemcsak fenntartható, hanem rendkívül hatékony is, különösen a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb száraz időszakokban.

A rendszer működésének alapja, hogy a föld alá kerülő faanyag lassan lebomlik, miközben természetes szivacsként viselkedik. A rönkök és ágak magukba szívják a csapadékot és az öntözővizet, majd fokozatosan visszaadják azt a környező talajnak. Ennek köszönhetően a növények hosszabb ideig jutnak nedvességhez, így ritkábban kell öntözni a veteményest vagy a magaságyást.

A lebomlási folyamat során gombák, baktériumok és más talajlakó szervezetek telepednek meg a faanyagban. Ezek a mikroorganizmusok fokozatosan humusszá alakítják a szerves részeket, ami jelentősen javítja a talaj szerkezetét.

A föld lazábbá, levegősebbé válik, miközben nő a tápanyag- és vízmegtartó képessége is.

Gondozott kert
A lebomlási folyamat során gombák, baktériumok és más talajlakó szervezetek telepednek meg a faanyagban

Évekig javítja a talaj minőségét

A hügelkultúra kialakításánál fontos a megfelelő rétegzés. Legalulra kerülnek a vastagabb farönkök, erre jönnek a kisebb ágak, majd lomb, fűnyesedék, komposzt és végül a termőföld.

A felszínt gyakran mulccsal takarják, ami tovább segíti a nedvesség megtartását és védi a talajt a kiszáradástól.

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy hosszú távon fejti ki hatását. A faanyag lebomlása akár 10–20 évig is eltarthat, így a talaj folyamatosan gazdagodik szerves anyagokban.

Emiatt különösen előnyös gyenge minőségű vagy homokos talajokon, ahol nehéz megtartani a nedvességet és a tápanyagokat.

A hügelkultúra ma már nemcsak vidéki kertekben jelenik meg, hanem városi közösségi kertekben és ökológiai gazdaságokban is. A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a kerti zöldhulladék helyben hasznosuljon újra, miközben természetes módon támogatja a növények fejlődését.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

sós stangli

Stangli, ahogy nagymamám csinálta

Nem tudom, nálatok mi a helyzet, de nálunk a töltött paprikához mindig stanglit süt nagymamám. De nem akármilyet: a világ legfinomabb stangliját! Pedig valójában pofonegyszerű a recept, ...

spenótfőzelék

Szuperkrémes spenótfőzelék

A spenótfőzelék sokunk kedvence, de legalább ennyien rettegik a rossz menzás élmények miatt. Elsősorban nekik ajánlom ezt a receptet: ha így készítitek el a spenótot, örökre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept