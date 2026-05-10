A természetes kertészkedés egyik legizgalmasabb módszere a hügelkultúra, amely egyszerre javítja a talaj minőségét és csökkenti az öntözési igényt.

A dombágyásként is ismert technika hosszú éveken át táplálja a növényeket, miközben a kerti hulladék új életre kel benne.

Fenntartható kertészkedés egyszerűen – Ezért népszerű a hügelkultúra

A természetes víztározóként működő dombágyás

A hügelkultúra egy ősi, ma ismét népszerűvé váló kertészeti technológia, amelynek lényege, hogy a talajba nagyobb méretű faanyagokat – rönköket, ágakat, gallyakat – rétegeznek, majd ezt különféle szerves anyagokkal és termőfölddel fedik be.

A módszer nemcsak fenntartható, hanem rendkívül hatékony is, különösen a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb száraz időszakokban.

A rendszer működésének alapja, hogy a föld alá kerülő faanyag lassan lebomlik, miközben természetes szivacsként viselkedik. A rönkök és ágak magukba szívják a csapadékot és az öntözővizet, majd fokozatosan visszaadják azt a környező talajnak. Ennek köszönhetően a növények hosszabb ideig jutnak nedvességhez, így ritkábban kell öntözni a veteményest vagy a magaságyást.

A lebomlási folyamat során gombák, baktériumok és más talajlakó szervezetek telepednek meg a faanyagban. Ezek a mikroorganizmusok fokozatosan humusszá alakítják a szerves részeket, ami jelentősen javítja a talaj szerkezetét.

A föld lazábbá, levegősebbé válik, miközben nő a tápanyag- és vízmegtartó képessége is.

Évekig javítja a talaj minőségét

A hügelkultúra kialakításánál fontos a megfelelő rétegzés. Legalulra kerülnek a vastagabb farönkök, erre jönnek a kisebb ágak, majd lomb, fűnyesedék, komposzt és végül a termőföld.

A felszínt gyakran mulccsal takarják, ami tovább segíti a nedvesség megtartását és védi a talajt a kiszáradástól.

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy hosszú távon fejti ki hatását. A faanyag lebomlása akár 10–20 évig is eltarthat, így a talaj folyamatosan gazdagodik szerves anyagokban.

Emiatt különösen előnyös gyenge minőségű vagy homokos talajokon, ahol nehéz megtartani a nedvességet és a tápanyagokat.

A hügelkultúra ma már nemcsak vidéki kertekben jelenik meg, hanem városi közösségi kertekben és ökológiai gazdaságokban is. A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a kerti zöldhulladék helyben hasznosuljon újra, miközben természetes módon támogatja a növények fejlődését.

