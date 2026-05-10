Nosalty-kvíz – Hány csodaszép, májusban nyíló virágot ismersz fel?

Májusban rengeteg különböző színű, formájú és illatú virág jelenik meg, melyek közt van, amik egészen sokáig színesítik életünket. A héten egy olyan kvízzel készültünk, amiben a májusi virágok (egy részét) sorakoztatjuk fel, és nektek kell őket képről felismerni.
Május, az év legszínesebb hónapja
A május talán a természet egyik legszínesebb hónapja: ilyenkor kertek, rétek és erdőszélek telnek meg virágokkal. Sok növény éppen ekkor bontja ki szirmait, így a tavaszi séták során rengeteg különlegességgel találkozhatunk. Vannak köztük illatos, élénk színű virágok, de akadnak apróbb, visszafogott szépségek is, így érdemes figyelemmel lenni környezetünkre.
A legismertebb májusi virágok közé tartozik a tulipán, az orgona és a gyöngyvirág.
A tulipán szinte minden kertben megtalálható, rengeteg színváltozatban létezik, és évszázadok óta a tavasz egyik jelképe. Az orgona erős, édes illatáról ismert, lilás-fehér virágai pedig sokakat emlékeztetnek a régi vidéki kertek hangulatára.
A gyöngyvirág apró, harang alakú virágairól könnyen felismerhető, de fontos tudni róla, hogy mérgező növény.
Színes, szagos, bájos virágok
A természetben járva májusban gyakran találkozhatunk pipaccsal, margarétával vagy bodzavirággal is. A pipacs élénkpiros szirmai messziről feltűnnek a mezőkön, míg a margaréta egyszerű, fehér virágával a rétek egyik legkedveltebb növénye.
A bodza virágából sok helyen készítenek szörpöt vagy teát, ezért nemcsak szép, hanem hasznos növénynek is számít.
Most pedig játékra invitálunk titeket! Figyeld meg a szirmok formáját, a virágok színét és a leveleket is, mert ezek sokat segíthetnek a felismerésben.