A hétre csodaszép virágokat hoztunk nektek, amik májusban nyílnak, és reméljük még sokáig pompáznak a kertben, köztereken. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük képek alapján!

Májusban rengeteg különböző színű, formájú és illatú virág jelenik meg, melyek közt van, amik egészen sokáig színesítik életünket. A héten egy olyan kvízzel készültünk, amiben a májusi virágok (egy részét) sorakoztatjuk fel, és nektek kell őket képről felismerni.

Nosalty-kvíz – Hány csodaszép, májusban nyíló virágot ismersz fel?

Május, az év legszínesebb hónapja

A május talán a természet egyik legszínesebb hónapja: ilyenkor kertek, rétek és erdőszélek telnek meg virágokkal. Sok növény éppen ekkor bontja ki szirmait, így a tavaszi séták során rengeteg különlegességgel találkozhatunk. Vannak köztük illatos, élénk színű virágok, de akadnak apróbb, visszafogott szépségek is, így érdemes figyelemmel lenni környezetünkre.

A legismertebb májusi virágok közé tartozik a tulipán, az orgona és a gyöngyvirág.

A tulipán szinte minden kertben megtalálható, rengeteg színváltozatban létezik, és évszázadok óta a tavasz egyik jelképe. Az orgona erős, édes illatáról ismert, lilás-fehér virágai pedig sokakat emlékeztetnek a régi vidéki kertek hangulatára.

A gyöngyvirág apró, harang alakú virágairól könnyen felismerhető, de fontos tudni róla, hogy mérgező növény.

Színes, szagos, bájos virágok

A természetben járva májusban gyakran találkozhatunk pipaccsal, margarétával vagy bodzavirággal is. A pipacs élénkpiros szirmai messziről feltűnnek a mezőkön, míg a margaréta egyszerű, fehér virágával a rétek egyik legkedveltebb növénye.

A bodza virágából sok helyen készítenek szörpöt vagy teát, ezért nemcsak szép, hanem hasznos növénynek is számít.

Most pedig játékra invitálunk titeket! Figyeld meg a szirmok formáját, a virágok színét és a leveleket is, mert ezek sokat segíthetnek a felismerésben.

Játékra fel! Te hány májusi virágot ismersz fel?