Karácsonyi gyümölcsös bólé

Fekete Melinda
Karácsonyi gyümölcsös bólé
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A bóléhoz

A bóléhoz

A bóléhoz

A bóléhoz

Összesen 66 kcal

Elkészítés

A bóléhoz

  1. A gyümölcsöket alaposan mossuk meg, majd vágjuk szeletekre. Az almából szúrjunk ki karácsonyi formákat.
  2. Az italokat mérjük ki, majd öntsük egy nagy üvegtálba. Adjuk hozzá a felvágott gyümölcsöket és a bogyós gyümölcsöket, majd tegyük bele a fűszereket is.
  3. Fogyaszthatjuk rögtön is, de ha egy kevés időre hűtőbe tesszük a fűszerek jobban kiadják aromáikat.
  4. Ha alkoholmentesen készítenénk, a brandyt hagyjuk ki, a bor helyett válasszunk kékszőlőlevet és a pezsgőt cseréljük gyerekpezsgőre vagy alkoholmentes pezsgőre.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
A bólé nem csak finom, de igazán látványos ital, melynek most igazán karácsonyi hangulatot kölcsönöztünk. Az ital alapja általában vörösbor, amelyhez különböző röviditalokat párosíthatunk, de alkoholmentes formában is elkészíthetjük, hogy a család minden tagja megkóstolhassa az ünnepi asztalnál ülve.

