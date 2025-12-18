Karácsonyi gyümölcsös bólé

A bólé nem csak finom, de igazán látványos ital, melynek most igazán karácsonyi hangulatot kölcsönöztünk. Az ital alapja általában vörösbor, amelyhez különböző röviditalokat párosíthatunk, de alkoholmentes formában is elkészíthetjük, hogy a család minden tagja megkóstolhassa az ünnepi asztalnál ülve.