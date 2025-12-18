Karácsonyi gyümölcsös bólé
Hozzávalók
Elkészítés
A bóléhoz
- A gyümölcsöket alaposan mossuk meg, majd vágjuk szeletekre. Az almából szúrjunk ki karácsonyi formákat.
- Az italokat mérjük ki, majd öntsük egy nagy üvegtálba. Adjuk hozzá a felvágott gyümölcsöket és a bogyós gyümölcsöket, majd tegyük bele a fűszereket is.
- Fogyaszthatjuk rögtön is, de ha egy kevés időre hűtőbe tesszük a fűszerek jobban kiadják aromáikat.
- Ha alkoholmentesen készítenénk, a brandyt hagyjuk ki, a bor helyett válasszunk kékszőlőlevet és a pezsgőt cseréljük gyerekpezsgőre vagy alkoholmentes pezsgőre.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
A bólé nem csak finom, de igazán látványos ital, melynek most igazán karácsonyi hangulatot kölcsönöztünk. Az ital alapja általában vörösbor, amelyhez különböző röviditalokat párosíthatunk, de alkoholmentes formában is elkészíthetjük, hogy a család minden tagja megkóstolhassa az ünnepi asztalnál ülve.