Zöldebb gyep egyszerűen – A kertészek titka, amit kevesen ismernek

Ha fakó és foltos a pázsit, nem biztos, hogy több műtrágya kell. Egy természetes megoldás segíthet, hogy a fű újra dús és élénkzöld legyen.

Sok kerttulajdonos ismeri a helyzetet: a gyep nem fejlődik megfelelően, sárgul, helyenként mohásodik, pedig rendszeresen locsolják és trágyázzák. Ilyenkor hajlamosak vagyunk még több tápanyagot kijuttatni, pedig a probléma gyakran nem a mennyiséggel, hanem a hasznosulással van.

A háttérben sokszor a talaj túlzott savassága áll. Ilyen környezetben a fű gyökerei nem képesek megfelelően felvenni a létfontosságú tápanyagokat, mint a nitrogén, a foszfor vagy a kálium.

A természetes megoldás: mész a gyepre

A kertészek egyik bevált praktikája a mész. A kerti mész segít semlegesíteni a talaj savasságát, így olyan közeget teremt, amelyben a fű könnyebben hozzájut a szükséges tápanyagokhoz. Ennek hatására a gyep nemcsak zöldebb, hanem sűrűbb és ellenállóbb is lesz.

A mész használatának további előnye, hogy visszaszorítja a mohát és bizonyos gyomfajtákat is.

Ez különösen hasznos lehet azokban a kertekben, ahol a nedvesebb, árnyékosabb területeken rendszeresen megjelenik a moha.

Nem mindegy, mikor és mit használsz a gyepre

A mész alkalmazásának időzítése kulcsfontosságú. A legideálisabb időszak tavasszal vagy ősszel van, amikor a talaj még kellően nedves, de a hőmérséklet nem szélsőséges. Ilyenkor a mész könnyebben beépül a talajba, és gyorsabban kifejti hatását.

Két fő típust érdemes megkülönböztetni:

Kalcitos mész, amely gyorsabban fejti ki hatását.
Dolomitos mész, amely magnéziumot is tartalmaz, így különösen hasznos lehet, ha ebből hiány van a talajban.

A megfelelő talajkémhatás biztosítása kulcsfontosságú a szép gyephez. Ha ezt rendbe tesszük, a fű végre képes lesz kihasználni a már meglévő tápanyagokat, és a kert látványosan zöldebb, egészségesebb lesz.

Legújabb receptek

falafel

Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, ...

burek

Burek spenóttal és fetával

A spenótos-fetás burek a balkáni konyha egyik legnépszerűbb sós finomsága, amely ropogós tésztájával és finom töltelékével gyorsan a család kedvencévé válhat. Egyszerűen ...

alvó nő gyógyszeres dobozzal
A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a...

A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

