Zöldebb gyep egyszerűen – A kertészek titka, amit kevesen ismernek

Ha fakó és foltos a pázsit, nem biztos, hogy több műtrágya kell. Egy természetes megoldás segíthet, hogy a fű újra dús és élénkzöld legyen.

Sok kerttulajdonos ismeri a helyzetet: a gyep nem fejlődik megfelelően, sárgul, helyenként mohásodik, pedig rendszeresen locsolják és trágyázzák. Ilyenkor hajlamosak vagyunk még több tápanyagot kijuttatni, pedig a probléma gyakran nem a mennyiséggel, hanem a hasznosulással van.

Zöldebb gyep egyszerűen – A kertészek titka, amit sokan kihagynak

A háttérben sokszor a talaj túlzott savassága áll. Ilyen környezetben a fű gyökerei nem képesek megfelelően felvenni a létfontosságú tápanyagokat, mint a nitrogén, a foszfor vagy a kálium.

A természetes megoldás: mész a gyepre

A kertészek egyik bevált praktikája a mész. A kerti mész segít semlegesíteni a talaj savasságát, így olyan közeget teremt, amelyben a fű könnyebben hozzájut a szükséges tápanyagokhoz. Ennek hatására a gyep nemcsak zöldebb, hanem sűrűbb és ellenállóbb is lesz.

A mész használatának további előnye, hogy visszaszorítja a mohát és bizonyos gyomfajtákat is.

Ez különösen hasznos lehet azokban a kertekben, ahol a nedvesebb, árnyékosabb területeken rendszeresen megjelenik a moha.

Nem mindegy, mikor és mit használsz a gyepre

A mész alkalmazásának időzítése kulcsfontosságú. A legideálisabb időszak tavasszal vagy ősszel van, amikor a talaj még kellően nedves, de a hőmérséklet nem szélsőséges. Ilyenkor a mész könnyebben beépül a talajba, és gyorsabban kifejti hatását.

Két fő típust érdemes megkülönböztetni: Kalcitos mész, amely gyorsabban fejti ki hatását.

Dolomitos mész, amely magnéziumot is tartalmaz, így különösen hasznos lehet, ha ebből hiány van a talajban.

A megfelelő talajkémhatás biztosítása kulcsfontosságú a szép gyephez. Ha ezt rendbe tesszük, a fű végre képes lesz kihasználni a már meglévő tápanyagokat, és a kert látványosan zöldebb, egészségesebb lesz.

