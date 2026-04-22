Hatékony japán módszer – Így nem fogod soha többé elfelejteni, hogy bezártad-e az ajtót vagy kihúztad-e a vasalót

Egy egyszerű módszer, amellyel búcsút mondhatsz a „vajon bezártam?” típusú bizonytalanságnak. A japánok már régóta használják, és meglepően hatékony a hétköznapokban is.

Indulás után rádtör az ismerős érzés: vajon elzártad a gázt, kihúztad a vasalót, bezártad az ajtót? Ezek az apró kételyek nemcsak bosszantóak, hanem hosszú percekre – vagy akár órákra – is elvonhatják a figyelmedet. Erre kínál megoldást egy Japánból származó technika, a shisa kanko, amelynek lényege:

mutass rá, és mondd ki hangosan!

A japánok shisa kanko módszerével nem felejted el, hogy bezártad-e az ajtót

Mi az a shisa kanko?

A módszert eredetileg a japán vasútnál vezették be a hibák minimalizálására. A dolgozók minden fontos lépést elvégeznek, és közben rá is mutatnak az adott tárgyra, miközben hangosan kimondják, mit látnak vagy tesznek.

Például egy mozdonyvezető nemcsak megnézi a sebességet, hanem rámutat a műszerre, és kimondja: „sebesség 80”. Ez a tudatos megerősítés jelentősen csökkenti a hibázás esélyét.

Miért működik ilyen jól?

A titok abban rejlik, hogy egyszerre több érzékszervet aktivál:

látás (ránézel),

mozgás (rámutatsz),

beszéd (kimondod),

hallás (visszahallod).

Ez az többszörös megerősítés erősebb nyomot hagy az emlékezetben, mint egy automatikus cselekvés. Kutatások szerint akár 85%-kal is csökkentheti a hibákat.

Miért felejtünk el dolgokat?

A legtöbb hétköznapi feladatot robotpilóta üzemmódban végezzük. Ez energiatakarékos, de egyben azt is jelenti, hogy később nem emlékszünk rá pontosan.

Ha azonban megszakítod ezt az automatizmust egy tudatos, szokatlan elemmel – például hangosan kimondod –, az segít rögzíteni az élményt.

Így használd a mindennapokban

A módszer meglepően egyszerű:

Mutass rá arra, amit csinálsz,

és mondd ki hangosan!

Például: „Bezártam az ajtót.”

„Kikapcsoltam a sütőt.”

„Kihúztam a vasalót.”

Ez a pár másodperces lépés elég ahhoz, hogy később ne kételkedj. A technika bárkinek segíthet, de különösen előnyös lehet azoknak, akik nehezebben tartják fenn a figyelmüket – például ADHD esetén. Néhány hét gyakorlás után természetessé válik, és jelentősen csökkenti a felesleges aggodalmat.

