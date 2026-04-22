Hatékony japán módszer – Így nem fogod soha többé elfelejteni, hogy bezártad-e az ajtót vagy kihúztad-e a vasalót

Indulás után rádtör az ismerős érzés: vajon elzártad a gázt, kihúztad a vasalót, bezártad az ajtót? Ezek az apró kételyek nemcsak bosszantóak, hanem hosszú percekre – vagy akár órákra – is elvonhatják a figyelmedet. Erre kínál megoldást egy Japánból származó technika, a shisa kanko, amelynek lényege:
mutass rá, és mondd ki hangosan!
Mi az a shisa kanko?
A módszert eredetileg a japán vasútnál vezették be a hibák minimalizálására. A dolgozók minden fontos lépést elvégeznek, és közben rá is mutatnak az adott tárgyra, miközben hangosan kimondják, mit látnak vagy tesznek.
Például egy mozdonyvezető nemcsak megnézi a sebességet, hanem rámutat a műszerre, és kimondja: „sebesség 80”. Ez a tudatos megerősítés jelentősen csökkenti a hibázás esélyét.
Miért működik ilyen jól?
A titok abban rejlik, hogy egyszerre több érzékszervet aktivál:
- látás (ránézel),
- mozgás (rámutatsz),
- beszéd (kimondod),
- hallás (visszahallod).
Ez az többszörös megerősítés erősebb nyomot hagy az emlékezetben, mint egy automatikus cselekvés. Kutatások szerint akár 85%-kal is csökkentheti a hibákat.
Miért felejtünk el dolgokat?
A legtöbb hétköznapi feladatot robotpilóta üzemmódban végezzük. Ez energiatakarékos, de egyben azt is jelenti, hogy később nem emlékszünk rá pontosan.
Ha azonban megszakítod ezt az automatizmust egy tudatos, szokatlan elemmel – például hangosan kimondod –, az segít rögzíteni az élményt.
Így használd a mindennapokban
A módszer meglepően egyszerű:
- Mutass rá arra, amit csinálsz,
- és mondd ki hangosan!
Például:
„Kikapcsoltam a sütőt.”
„Kihúztam a vasalót.”
Ez a pár másodperces lépés elég ahhoz, hogy később ne kételkedj. A technika bárkinek segíthet, de különösen előnyös lehet azoknak, akik nehezebben tartják fenn a figyelmüket – például ADHD esetén. Néhány hét gyakorlás után természetessé válik, és jelentősen csökkenti a felesleges aggodalmat.