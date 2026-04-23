Ne ragaszkodjunk foggal-körömmel az erős vegyszerekkel átitatott, drága bolti fertőtlenítő kendőkhöz, mert sok felületnek kifejezetten ártanak, és a környezetnek sem tesznek jót - no meg a bőrünknek sem.

A fertőtlenítő kendők rendkívül kényelmes, kompakt megoldást tudnak nyújtani, ha valamit gyorsan szeretnénk megtisztítani: azonnal előkaphatók, egyszerű használni őket, és úgy érezhetjük, egy mozdulattal letudtuk a takarítást. De még a leghasznosabb eszközöknek is megvannak a korlátaik - arról nem is beszélve, hogy sokan a természetes tisztítószerek hívei, és nem használnak úton-útfélen fertőtlenítőszereket, ennek a döntésnek pedig a bőrük és a környezetük is örül.

6 tárgy, amit tönkretehetsz, ha nedves fertőtlenítő kendővel tisztítod

Hasznos dolog a fertőtlenítő kendő, de nem mindenhol és mindenkor

A szakemberek szerint ugyanis a fent említett nedves fertőtlenítő kendők nem minden felülethez valók, és ha rosszul használjuk őket, akár kárt is okozhatunk.

Sokan hajlamosak univerzális megoldásként tekinteni rájuk, pedig bizonyos helyeken és felületeken inkább kerülni kell őket. Mi az alábbiakban összegyűjtöttünk nektek hat kategóriát, ahol jobb, ha más tisztítási módszert választotok.

Miért is lehetnek veszélyesek bizonyos felületeken a fertőtlenítő kendők?

A fertőtlenítő törlőkendők hatékonyságát különféle erős tisztító- és fertőtlenítőszerek adják. Ezek az összetevők képesek elpusztítani a baktériumokat és vírusokat, ugyanakkor bizonyos anyagokat károsíthatnak, vagy irritációt okozhatnak, ha nem megfelelően használjuk őket.

A legelterjedtebb fertőtlenítőszerek:

alkoholok (etanol, izopropil-alkohol)

klór- vagy fehérítőszármazékok (nátrium-hipoklorit)

ammóniumvegyületek

illatanyagok, tartósítószerek

Forrásunk volt.