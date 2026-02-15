5 hely Pesttől Egerig, ahol mindig tökéletes palacsintát ehetünk

Palacsintázni csodás dolog! A palacsintától minden felnőtt azonnal gyerekké változik, a palacsintából nincs mennyiség, amit ne lehetne elfogyasztani, a palacsinta ünnepi étel, béketárgyalások alapja, gyógyszer helyett is gyógyít, ha betegen nyomjuk az ágyat. Most mutatunk öt helyet, klasszikusat, újszerűt, régivágásút és amerikai stílusút, ahol akkor is tudtok palacsintázni, ha nincs kedvetek serpenyő után nyúlni.

Zileat Brunch & Bistro

Nem tudom, ki, hogy van vele, de két étel volt, amit az amerikai filmek hatására kamaszkoromtól kezdve égő vággyal akartam kipróbálni. Az egyik a dobozban érkező kínai. Volt valami nagyvilági abban, ahogy a füles papírdobozokból eszegetik a mindenféle egzotikus fogásokat. Valljuk be, ez képernyőn csábítóbb, mint a valóságban. A másik az amerikai palacsinta. Ezek a tallérszerű, aranybarna palacsinták, amit egymásra halmozva tálalnak, és jól nyakon öntik juharsziruppal. Ez viszont pont olyan csábító a valóságban, mint a vásznon, és a Tabán közelében megbújó Zileatben háromféle változatban is készítik, kipróbáltam, egyik jobb, mint a másik.

A Brekky bacon pancake tükörtojásos-sajtkrémes amerikai palacsinta baconchips-szel, az American dream nutellával, gyümölcsraguval, juharsziruppal és tejszínhabbal csábít, egyúttal a heti cukoradagodat is fedezi.

A bisztróajánlat desszertszekciójában pedig ott lapul egy sokkal klasszikusabb, ámde kakaós tésztájú palacsinta, kókuszkrémmel, mangóval és bogyósgyümölcsökkel. Egy szó, mint száz, a Zileatben nincs palacsintarajongó, aki ne találná meg a számításait, ki ne hagyjátok!

Zileat Brunch & Bistro

Budapest, Döbrentei utca 22.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.30-21.00, szombat – vasárnap 9.00-21.00 (reggeli menü hétköznap 8.30-15.00, hétvégén 9.00-15.00, a brunch menü egésznap elérhető)

Édeskert

Az egri Szépasszonyvölgy számtalan felejthetetlen este emlékét őrzi (legalább a Szépasszonyvölgy őrzi, ha már a résztvevők emlékei homályosak kissé), és mostanra szerencsére már nem csak a vitatható minőségű borokról és pincékről híres. Itt van példának okáért az Édeskert nevű étterem, igazi, klasszikus vendéglői étlappal, és bizony-bizony, palacsintákkal.

Semmi trükk, semmi flanc, lekváros, kakaós, nutellás és nutellás-banános, vagyis a legnagyobb klasszikusok, amik fantasztikusan jól tudnak esni egy kiadós ebéd zárásaként.

Tudom, Egerről nem a palacsinta jut először eszetekbe, de ha második gondolatként felmerül, most már tudjátok, hol keressétek.

Édeskert

Eger, Szépasszonyvölgy

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-22.30

Márkus Étterem

Van nekem egy (nem annyira) titkos rajongásom a vendéglők iránt. Azt szeretem bennük, hogy megbízhatóak, hogy mindig rendelkezésre állnak, hogy eligazodom az étlapon, és mindig kérhetem az abszolút kedvenceimet. Rendszerint valamilyen rántott húst, töltelékkel. Szóval a Márkus is egyike a nekem kedves vendéglőknek, egyebek mellett azért, mert a desszertjeik között kínálnak vargabélest is, amit aztán tényleg csak kevés helyen lehet megtalálni. De most nem a vargabéles a lényeg, hanem a palacsinta.

Van náluk Gundel-palacsinta, és az egyszerű, de bejáratott klasszikusok kedvelőinek kakaós, lekváros és fahéjas töltelékű is.

Önmagában a palacsintáért megéri bemenni, de egy komplett ebéd zárszavaként lesz igazán tökéletes.

Márkus Étterem

Budapest, Lövőház utca 17.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

Szépilona Bisztró

A végére jöjjön valami, ami eltér a megszokottól. A megbízható és megbízhatóan magas minőséget kínáló éttermek versenyében a Szépilona biztos, hogy dobogós helyet szerezne. Ha valaki Budán keres éttermet, akkor előszeretettel küldöm ide, és általában a visszajelzések alátámasztják az ajánlásomat. A desszertjeik egyszerre klasszikusak és frissek, pont annyira variálták meg őket, hogy még bőven ráismerjünk, de izgalmasak is legyenek ahhoz, hogy véletlenül se mondhassa senki, hogy ilyet ehetne otthon is.

A karamellizált túrós palacsinta sikkes és mégis nagyon melengető, otthonos fogás, tökéletes ízharmóniával.

Egy fantasztikus presszókávéval tökéletes párost alkotnak, ha egy teljes ebédre, vacsorára épp nincs is időd, egy kis desszertszünet a napi rohanásban akkor is beleférhet. És miért ne férhetne bele épp palacsinta formájában?

Szépilona Bisztró

Budapest, Budakeszi út 3.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-21.30

Óriáspalacsintázó – Szeged

Egész biztosan emlékeztek rá, amikor az ezredforduló környékén megjelentek az óriáspalacsintázók, és hirtelen mindenki a malomkerék méretű, mindenféle extra (esetenként extrém) töltelékű palacsintát evett, hogy elbüszkélkedhessen vele, akkora adag volt, hogy alig bírta legyűrni. Van valami sokkoló abban, hogy lassan ez is retrónak számít, de ennek a műfajnak is vannak túlélői, jellemzően azok, akik elég jól csinálták ahhoz, hogy most is őket válasszák. Én azt mondanám, hogy a szegedi Óriáspalacsintázó kínálata komfort food a köbön.

Palacsinta, sűrű, tömény, izgi töltelékek, sós palacsintákban olvadó sajt, édes palacsintákat átjáró lekvár és csokiszósz, mi kell még?!

A Toldi az óriáspalacsinták magyaros pizzája, benne mindennel, mi jó, úgy értem füstölt sajt és tejföl, többek között, a Citrusost pedig átjárja a mascarponés narancskrém, így a savanykásan fanyar ízek és az édesség is megvan benne, kísérletezőbb kedvűeknek ajánlom.

Óriáspalacsintázó – Szeged

Szeged, Jókai utca 7.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-20.00

Címlapfotó: Szépilona