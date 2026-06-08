Nosalty 7 nap, 7 étel – A töltött zöldségek hetén minden nap más finomság kap szaftos tölteléket

Töltsünk meg minden elérhető zöldséget fűszeres, húsos vagy húsmentes, izgalmas, szaftos töltelékekkel, toljuk a sütőbe, és süssük készre az ebédünket!

A nyári szezon egyik legjobb ebédötlete a töltött zöldség. Karalábé, cukkini, padlizsán, nyári tök, paprika, krumpli vagy akár hagyma? – Mind-mind remek alapot adnak a kreatív, szezonális töltelékekhez. Az előnyük nemcsak az, hogy finomak: a nyári hőségben is kellemes, könnyű ebédként funkcionálnak.

Töltött kel kapros-fokhagymás tejföllel, receptért katt a képre! Hering András / Nosalty

Ráadásul a töltött zöldségek jól illeszkedhetnek a diétás étrendbe is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót - a szénhidrátdús köretet elhagyhatjuk mellőlük, tejföl helyett használhatunk joghurtot, zsírszegény húsokat és sajtokat, töltelék gyanánt pedig lassan felszívódó gabonákat, pl. barna rizst, quinoát. Melléjük pedig kínáljunk friss vegyessalátát!

A töltelékek: húsostól húsmentesig

A húsos változatokban a darált marha-, sertés vagy szárnyashús, a sonka vagy akár a hal is kombinálható fűszerekkel, gabonával, zöldségekkel, így kiadós és teljes értékű ebédet kapunk.

A töltött zöldségek előnye, hogy egy adagban tartalmazhatják a fehérjét, szénhidrátot és rostot, így önálló étkezésként is megállják a helyüket - külön köret sem kell hozzájuk.

Hüvelyesek, tofu és gomba

Az alap zöldséget mindig cserélhetjük az adott időszakban szezonálisra, a töltelék ízesítését pedig a rendelkezésre álló fűszerekkel és zöldfűszerekkel, sajtokkal, szószokkal finomíthatjuk.

Ha nem eszünk vagy nem kívánjuk a húst: gombára, vörös- vagy barnalencsére, csicseriborsóra vagy morzsolt a darált húst cseréljük apróra vágott, vörös- vagy barnalencsére,vagy morzsolt tofura , hogy a fehérjebevitelünk is meglegyen.

Így nemcsak egészséges, de mindig izgalmas ebédet készíthetünk, amely változatossá teszi a nyári menüt.

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Ha pedig szezonális édességre vágytok: