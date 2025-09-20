Gasztro

A tökéletes lasagne 5 titka, egyenesen Gordon Ramsaytől

Gordon Ramsay elárulta a tökéletes lasagne 5 titkát, mi pedig szorgosan jegyzeteltünk!

Szeptember 30-án jelenik meg Gordon Ramsay legújabb szakácskönyve Idiot Sandwich címmel, amelynek fókuszába, nem meglepő módon, a a szendvicsek kerülnek. A receptek között helyett kapott a Michelin-csillagos séf kedvence is, a párolt rövidkarajjal töltött grillezett sajtos szendvics. Az ősz közeledtével azonban valószínűleg te is egyre inkább vágysz a meleg, laktató komfortételekre, mint a lasagne, ezért a The Kitchn magazin tanácsot kért tőle. Íme a tökéletes lasagne 5 titka, egyenesen Gordon Ramsay-től:

Lasagne közelről egy tányéron
5 tipp a tökéletes lasagnéhoz, méghozzá Gordon Ramsaytől

Fűszerezés, fűszerezés, fűszerezés 

A végén egy kis só és bors hozzáadása nem elég, és ez az egyik legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek lasagne készítésekor a séf szerint.

A lasagnét sajnos nem lehet utánfűszerezni!

- állítja Ramsay.

„Mindenki azt hiszi, hogy csak a húst kell fűszerezni. Nem, a zöldségeket is fűszerezzük. Adjunk hozzá egy kis csípősséget is. Egy kis cayenne bors, egy kis füstölt paprika, egy kis kurkuma mélyebb ízt adnak neki.”  

Ne vágjuk fel a zöldségeket 

Az emberek túl sok időt töltenek a darabolással, mondja Ramsay. Hogy időt spóroljon, inkább pürésíti a zöldségeket. „Ha pürésíted a zöldségeket – a hagymát, a fokhagymát, a sárgarépát, a zellert –, akkor nagyon finom állaguk lesz. Sokkal inkább szeretem ezt fehérjével megsütni, mint várni, amíg a sárgarépa-darabkák megfőnek. És így sokkal jobban keverhető, különösen a vöröshúsos mártással.” Ha akarod, a zöldségeket reszelheted is, ahogy Ramsay teszi klasszikus lasagne al forno receptjében.

Ne főzd előre a tésztát 

Ramsay mindig száraz tésztalapot használ a lasagnéjához, és azt sem főzi előre. De ezt nem csak időtakarékosságból teszi.

Számomra sokkal jobb a száraz, mint a friss, mert megőrzi a textúráját, miután 60-70 percig sütöttem a sütőben. Ez segít a rétegek kialakításában is. Néha, amikor friss tésztát használunk, az összeragad, és a rétegek nem különülnek el, de a száraz tésztánál igen

- mondja a séf.

Győződj meg róla, hogy a szósz megfelelően besűrűsödött 

Ha a lasagna leveses állagú, az Ramsay számára két dolgot jelent: a húsos szósz kissé folyós vagy a besamel túl vizes. „Miután megsütöttem a zöldségeket és megpirítottam a húst, veszek két-három evőkanál lisztet, és egy tepsibe teszem, majd a sütőben megpirítom. Ezután a zöldségekre szórva felszívja a levet, és így a szósz kicsit sűrűbb lesz. És szeretem sűríteni a besamelt sok sajttal is. Nincs rosszabb, mint amikor túl vizes lesz.” 

Mindig friss parmezánnal zárj 

Egy egyszerű, de fontos lépés: mindig friss parmezán sajttal szórd meg a lasagnét, és persze mehet még rá friss oregánó vagy bazsalikom is. 

Forrásunk volt. 

