2026.04.23.

A The St. Regis Budapest a gyönyörű Klotild-palotában nyitja meg kapuit

Nosalty profilképe Nosalty

A The St. Regis Budapest a lenyűgöző Klotild-palotában nyitja meg kapuit 2026 áprilisában. Különleges designkoncepcióját egyszerre adja a hely szelleme, a történelmi múlt és Budapest kulturális öröksége egy olyan megközelítéssel, amely egyszerre ösztönös és finoman újító.

A 20. század fordulóján Ő császári és királyi fensége, Szász-Coburg-Gothai Mária Klotild főhercegné megbízásából épült Klotild- és Matild-paloták Budapest monumentális kapujaként születtek meg az Erzsébet híd tengelyében, a városba érkezők fogadására. A Korb Flóris és Giergl Kálmán által tervezett épület a budapesti Belle Époque ambícióját testesíti meg: a neobarokk építészet, a finoman kidolgozott kovácsoltvas részletek és a korai modern mérnöki megoldások egyedülálló egységét.

A Klotild-palota
Az évtizedek során az épület mindvégig meghatározó eleme maradt a Duna-part látképének, miközben magába szívta a város kulturális változásait, mégis megőrizve esszenciáját. Most a The St. Regis Budapest otthonaként új fejezetet nyit – úgy alakulva át, hogy közben megőrzi eredeti karakterét, és természetesen kapcsolja össze a múltat a jelennel.

DUNA-INSPIRÁLTA, MŰVÉSZET ÁLTAL FORMÁLT DESIGNNYELV

A belsőépítészeti koncepció nem új identitást erőltet az épületre, hanem annak meglévő karakterét tárja fel és értelmezi újra – az arányok, az anyaghasználat és a fény eszközeivel.

A koncepció középpontjában a Duna áll

A víz mozgása és tükröződései lágy vonalvezetésben, fénylő felületekben és egymásra épülő tónusokban jelennek meg, finoman végigvezetve a vendégélményt a terekben. Ezt a gondolatot Budapest kulturális rétegei egészítik ki - az Operaház és a színházak világa, az irodalmi kávéházak és a gyógyfürdők - mindez visszafogott, elegáns utalások formájában. A terek egymásra épülő jelenetekként követik egymást: az érkezés, az átmenet és a megállás pillanatai természetesen, ritmus és fény játékában bontakoznak ki.

A Great Roomtól a Grand Staircase-en és az átriumon át az építészeti tér egyszerre nyitott és bensőséges. Itt a virág- és levélmotívumok meghatározó designelemként jelennek meg: botanikus panelek, bronz növényi díszítések és rétegzett dekoratív elemek keretezik a vertikális teret.

A belső terekben visszatérő, szimbolikus motívum a korona, amely a Szász–Coburg–Gothai örökségre utal. Ez az elem finoman, mégis karakteresen jelenik meg az épület különböző pontjain – leglátványosabban a bejáratnál, illetve az első emeleti átriumnál megtalálható ikonikus csillárokon –, amelyek fénylő, szoborszerű központi elemként határozzák meg az érkezés élményét.

A grafikus mintázatú padlóburkolatok, a lebegő tükrök és a szoborszerű világítási megoldások visszafogott teatralitást visznek a terekbe, míg a növényi motívumok, bronz részletek és íves formák Budapest szecessziós örökségét idézik meg kortárs értelmezésben.

A The St. Regis Spa nyugodt, városi menedéket kínál, amelyet Magyarország gazdag fürdőkultúrája inspirál. Kialakítása a természetes források és rejtett barlangok világát idézi, amit texturált felületek és mozaikos részletek tesznek teljessé, megteremtve a feltöltődés és megújulás csendes terét.

KULINÁRIS TEREK: ÚJ TÁRSASÁGI RITMUS A NYÜZSGŐ FŐVÁROSBAN

A szálloda szívében egymáshoz kapcsolódó, mégis karakteresen eltérő terek sora rajzol ki egy új társasági közeget – egységes designnyelvvel, mégis sajátos atmoszférával.

A St. Regis Bar a szálloda társasági központja

A bárban a rétegzett anyaghasználat, a meleg fémes tónusok és a finoman hangolt világítás egyszerre teremtenek intim és karakteres hangulatot. A tér Budapest gazdag kávéházi és koktélkultúrájából merít, és természetes ívet ad a nappali és esti élménynek, a márka ikonikus rituáléira építve – köztük a helyi ihletésű Bloody Mary-variációra, a Crown Maryre.

A tér egyik meghatározó eleme a St. Regis bárok ikonikus murálja, amely a világ minden St. Regis bárjában visszatér, itt pedig egyedi, budapesti értelmezést kapott. A kompozíció a Magyar Állami Operaházat idézi meg, egy páholyból nyíló nézőpontból: az előtérben részletgazdagon kirajzolódó zenekar fokozatosan oldódik fel a háttérben. Az alkotás fordított üvegfestési technikával készült, ahol a művész a részletekkel kezdve, rétegről rétegre építette fel a képet, majd azt fordított módon, a bár mögé installálta – így hozva létre egy finoman rétegzett, szinte filmszerű mélységet, amely az egész teret vizuálisan összefogja.

A 99 Sushi Bar & Restaurant, a nemzetközileg elismert étteremkoncepció, letisztult és kortárs ellenpontként jelenik meg. Terei a precizitást és a kézműves minőséget tükrözik: tiszta vonalak, kiegyensúlyozott kompozíciók és egy nyugodt, elmélyült atmoszféra helyezi a gasztronómiai élményt a középpontba. A kapcsolódó 99 Bar is ezt a koncepciót viszi tovább, és a vendégeket egy markánsan japán ihletésű világba hívja, ahol az ázsiai inspirációjú koktélok újabb érzéki réteggel gazdagítják az élményt.

A kínálatot a Klotild Patisserie teszi teljessé

A Patisserie Budapest nagy múltú kávéházi kultúrája előtt tiszteleg. A korábbi patinás gyógyszertár terében a nagy gonddal helyreállított fa elemeket könnyedebb, kortárs részletekkel ötvözik, így egy lazább, mégis kifinomult élmény várja a látogatókat – ahol a nappali fény, a textúrák és a csendes élvezet kerülnek előtérbe.

VENDÉGSZOBÁK, AMELYEK PÁRBESZÉDET NYITNAK A VÁROSSAL

A 102 szoba és köztük 39 lakosztály „opera páholyokként” értelmezett terek, amelyek nyugodt, fókuszált perspektívát kínálnak, miközben finoman keretezik Budapest építészeti látképét.

A rétegzett textíliák, a kifinomult anyaghasználat és a Duna által inspirált színpaletta - tompa kékek, meleg neutrális árnyalatok és lágy kontrasztok - egységes, kiegyensúlyozott hangulatot teremtenek. Az építészeti részletek visszafogottan precízek: bronz elemek és gondosan kidolgozott felületek utalnak a palota formanyelvére intimebb léptékben.

Ebben a környezetben jelennek meg az egyedi kerámiaelemek, amelyek karakteres, magyar kézműves réteget adnak a terekhez. Az egyedileg készült minibárok és szoborszerű állólámpák kortárs formában értelmezik újra a hagyományos motívumokat, gazdagítva a tér taktilis élményét. Ezek az elemek a BA Kerámia közreműködésével készültek, amelynek precíz kézműves munkája és elkötelezettsége finoman jelenik meg a vendégélményben.

A St. Regis Hotels & Resorts márkáról

Az időtálló eleganciát úttörő szellemiséggel ötvöző St. Regis Hotels & Resorts világszerte több mint 65 luxusszállodában és resortban kínál kifinomult élményeket a legkiválóbb lokációkban. A márka története a 20. század hajnalán kezdődött, amikor John Jacob Astor IV megnyitotta a The St. Regis New York szállodát. Azóta a St. Regis következetesen elkötelezett a személyre szabott, előrelátó és kompromisszumoktól mentes szolgáltatás iránt, amelyet a márka ikonikus St. Regis Butler Service szolgáltatása testesít meg.

A St. Regis büszke tagja a Marriott Bonvoy® programnak, a Marriott International globális utazási platformjának. A program tagjai világszerte elismert szállodamárkák kivételes portfóliójához, exkluzív Marriott Bonvoy Moments élményekhez, valamint páratlan előnyökhöz – többek között ingyenes szálláséjszakákhoz és Elite státuszhoz – juthatnak hozzá. A programhoz való ingyenes csatlakozásról és további részletekről a marriottbonvoy.com oldalon tájékozódhat.

