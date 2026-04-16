Figyelem, termékvisszahívás! A Tesco kedvelt termékével akadt probléma

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Terméknév: Tesco nádcukor 500 gramm
Vonalkód: 5051007129084
Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609
Minőségmegőrzési idő: 02.2030
Termékvisszahívás oka: Szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, azt ne fogyaszd el!