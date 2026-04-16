Család

2026.04.16.

Figyelem, termékvisszahívás! A Tesco kedvelt termékével akadt probléma

Nosalty profilképe Nosalty

Tesco márkájú nádcukrot hívott vissza az áruház, mert nem engedélyezett adalékanyagot találtak benne.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Tesco nádcukor
Figyelem, termékvisszahívás! A Tesco kedvelt termékével akadt probléma
forrás

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Terméknév: Tesco nádcukor 500 gramm

Vonalkód: 5051007129084

Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609

Minőségmegőrzési idő: 02.2030

Termékvisszahívás oka: Szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, azt ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

grill húsok

Grillen sült chilis fasírt

Nagyon sok receptem van fent az oldalon, és helyet kaptak a szabad levegőn készített ételek is. Nagyon szeretünk kint sütögetni. Igaz nekünk elektromos sütőnk van, de mi ezt jobban ...

halragu

Halcurry

Krémes, fűszeres halcurry, kókusztejjel, tengeri hallal, ami pillanatok alatt elkészül. Tökéletes választás, ha valami egzotikus, mégis künnyű és gyors vacsorára vágysz.

Még több recept

További cikkek

Porcsinrózsa
Család

5 figyelemre méltó balkonnövény, ami végre nem muskátli, de legalább...

A virágok nemcsak a látvány miatt fontosak, hanem a hangulatunkra is hatással vannak: egy gondozott, színes és zöldellő erkély sokkal hívogatóbbá teszi a reggeli kávézást vagy az esti pihenést. Nem véletlen, hogy egyre többen tekintenek a balkonjukra valódi kis oázisként. Ültessünk a balkonra mást is, ne csak muskátlit!

Top Receptek

az-eredeti-palocleves-receptje
palócleves

Az eredeti palócleves receptje

Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...

sajtos-hacsapuri
töltött kelt tészta

Sajtos hacsapuri

A grúz hacsapurinak rengeteg változata van - ez az egyik legegyszerűbb, sajtos verzió. Nagyon laktató és nagyon finom - szerintem tökéletes baráti borozgatás mellé.

